Denuncian a Maduro ante la ONU por extorsión en la vacunación contra el COVID-19

El gobierno de Nicolás Maduro comenzó con la “vacunación masiva” contra el coronavirus en Venezuela, pero unas 40 organizaciones médicas y académicas denunciaron ante la ONU que sólo se aplican las dosis a los que están inscriptos en el Sistema Patria para el cobro de subsidios, considerado por la oposición y diversas organizaciones como una forma de “control social”.

En una carta enviada a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, las organizaciones denunciaron “violaciones a los derechos humanos” en el marco de la campaña de vacunación, “muy especialmente, a los derechos a la vida, la salud, la no discriminación y a la equidad en el acceso a los servicios, en el marco del COVID-19?. Según dijeron, el 12 de mayo “fue denunciado, con testimonios y registros fotográficos, que en una jornada para la vacunación contra el COVID-19, a realizarse en el Puesto de Vacunación, ubicado en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, médicos y personas de la tercera edad no fueron vacunados por no estar registrados en el Sistema Patria”.

“Luego de una espera de varias horas, el personal a cargo de esta jornada colocó un aviso, en la parte exterior de las instalaciones, en las que se exigía como requisito para ser vacunado, la referida inscripción. A los efectos de hacer cumplir con esta providencia fue destacado en el lugar personal policial”, agregaron.

Las 40 organizaciones recordaron asimismo que el gobierno ya había intentado exigir el documento denominado “Carnet de la Patria” en otras campañas de vacunación en 2017. “El 7 de septiembre del 2017, en el marco del Programa Ampliado de Inmunizaciones, el vicepresidente de la República en ejercicio, Tareck El Aisami, declaró: 'Se han administrado más de 2 millones de vacunas a 1 millón de personas, esto por el Plan Nacional de Vacunación. Hay 15.319 puntos de vacunación en todo el país, así que, si usted o un familiar necesita una vacuna, de manera gratuita, con el carnet de la patria se le suministrará la vacuna'. Entonces, la medida fue suspendida tras el fuerte repudio de la Sociedad de Puericultura y Pediatría de Venezuela”.

Una campaña “exitosa”, según el regimen de Maduro

Mientras las autoridades sanitarias califican de “exitosa” la campaña de vacunación, los trabajadores de salud piden que las dosis no sean solo para los “revolucionarios” y advirtieron que denunciarán “todos estos atropellos y la politización de la vacunación”, según consignó la agencia Ansa Latina.

“No nos vamos a quedar con los brazos cruzados a la espera de que hagan lo que les dé la gana con las vacunas. Es hora de denunciar ante instancias internacionales de la salud todos estos atropellos y la situación de politización del tema de la vacunación”, advirtió la médica Imilda Rojas, vocera de los trabajadores sanitarios unidos en el Frente Amplio Profesional, la Confederación de Profesionales Universitarios de Venezuela, y el Instituto de Previsión Social de los Profesionales de la Enfermería.

Rojas, que es una de las personas que firmó la carta a Bachelet, destacó que, al igual que en el resto del mundo, “los trabajadores sanitarios tienen prioridad en la vacunación y luego las personas de mayor riesgo de contagio y las más vulnerables por sus patologías”. “No pueden politizar la salud, pues es un derecho establecido en la Constitución”, afirmó en un comunicado

Asimismo, Julio Castro, médico internista e infectólogo, tildó de “segregación” la medida de seleccionar a través del “carnet de la patria” a los venezolanos para ser inmunizados. “Es una forma de segregación, discriminación, que el proceso de vacunación sea diferente a la cédula de identidad. ¿Por qué? Es simple, no todo el mundo está inscrito en el Sistema Patria”, expresó.

Además, aclaró que la vacunación aún se encuentra en la fase I, que corresponde a todo el personal sanitario y adultos mayores de 65 años de edad, y no en la etapa II como promociona el Ejecutivo. De acuerdo con el gobierno, 77 puntos de vacunación se activaron desde este lunes con una capacidad para vacunar entre 600 y 1.000 personas diarias aproximadamente. En varios lugares se registran largas colas y hasta 8 horas de espera.

Venezuela arrancó en febrero la vacunación, con las 930.000 dosis entre las rusas Sputnik V y la china Sinopharm, que habían llegado hasta finales de abril, con el personal sanitario, de seguridad, diputados del Parlamento de mayoría chavista, adultos mayores y maestros.

Ahora, tras la llegada de 1.300.000 dosis chinas, más las 500 mil rusas que anunció Maduro el domingo, se prevé completar ese proceso, y empezar con los adultos menores de 60 años con dos o más enfermedades, y con los trabajadores que están más expuestos.

Venezuela registra desde mayo del año pasado, un total de 236.755 contagios y 2.674 muertes, según cifras oficiales.

Los reclamos de las organizaciones médicas

En la carta a la ONU, las organizaciones reclamaron: