Verano 2026 en Catamarca: hay nueva fecha para el safari fotográfico en Pueblo Perdido

El martes pasado un nutrido grupo de personas participó del Safari Fotográfico en el Pueblo Perdido de la Quebrada, una de las actividades incluidas en la Agenda Enero 2026 "El verano va con vos" organizada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital.

El reconocido biólogo y docente, Roberto Salinas fue el encargado de ponerle nombre, historia e importancia a las numerosas especies de flora y fauna que los participantes fueron descubriendo por los zigzagueantes caminos de la quebrada, durante las dos horas que duró la experiencia.

Alrededor de las 8 de la mañana, la excursión dio inicio, dispuesta a descubrir y capturar con cámaras y celulares lo que la naturaleza guarda en este rincón verde de la ciudad donde se impone la naturaleza del Chaco Serrano y del Chaco Árido tal como se denomina a la vegetación del lugar.

Grandes y chicos comenzaron la marcha, primero visitando el antiguo asentamiento de la Cultura Aguada cuyos restos arqueológicos se conservan en el lugar y adonde admiraron asombrados la primera de las especies dispuestas para la "caza" fotográfica: los grandes cardones, que alcanzan los 10 metros de altura y varios siglos de antigüedad.

Tras diferenciar el cardón moro con el denominado achuma que generalmente se usa en rituales andinos, el conocedor de la biodiversidad local fue relatando la importancia de las plantas características que fueron encontrando a su paso: algarrobos, quebracho blanco, chañares o la jarilla negra, de gran importancia, por ejemplo, para orientarse en el caso de perderse en plena naturaleza extrema. El paseo también permitió observar numerosas especies de aves, lagartos e interacciones del ecosistema natural como hermosos helechos creciendo entre las pircas.

La segunda parte del recorrido contempló el paso por el Parque Lineal de la Quebrada, bordeando el Río del Tala y observando el efecto de la humedad tanto en el relieve como en el aire, "el desarrollo de árboles nativos como el quebracho pero también los que fueron introducidos y se fueron desplazando, como son las tipas, lapachos, moras, paraíso japonés, sauces, palo borracho y toda la vegetación que tiene influencia en el desarrollo del bosque rivereño", explicó Salinas. El grupo tomó contacto con el río de agua muy limpias ya que mantiene un estado de conservación óptimo según los bioindicadores, agregó el especialista.

"La gente quedó muy contenta y satisfecha con la experiencia, porque no se esperaban aprender tanto y tan fácilmente de acuerdo a lo que se puede ver, los estudios y los relatos que voy rescatando de la gente de campo, en cuanto a la importancia o cómo conocer las plantas. Así que creo que fue bastante fructífero y son muchos los que quieren participar de la próxima salida", comentó el guía.

Próximo safari

El próximo safari fotográfico se realizará el martes 20 de enero a las 7.30 hs. La propuesta de carácter gratuito, es con cupo limitado y requiere inscripción previa al contacto: 383 441-1788.

Para conocer más acerca de esta u otras actividades de la Agenda de Verano 2026 impulsada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, se puede visitar la página web: sfvc.tur.ar o las redes sociales: SFVC Turismo.