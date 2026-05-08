Desclasificaron documentos inéditos sobre ovnis: "Que el público saque sus propias conclusiones"

El gobierno de Estados Unidos anunció la publicación de cientos de documentos inéditos relacionados con fenómenos anómalos no identificados, también denominados UAP o FANI, en una medida presentada oficialmente como un esfuerzo histórico de transparencia institucional y apertura de información pública.

La decisión comenzó a implementarse el 8 de mayo de 2026 y fue impulsada por una directiva del presidente Donald Trump, que ordenó avanzar en la identificación, revisión, desclasificación y publicación de registros oficiales vinculados a este tipo de fenómenos.

El proceso involucra a organismos de inteligencia, agencias de seguridad y entidades científicas estadounidenses, y contempla la liberación progresiva de materiales previamente clasificados. Según comunicó el Departamento de Guerra en el portal oficial war.gov/UFO, el objetivo es que la ciudadanía tenga acceso directo a los archivos y pueda analizar por sí misma la información disponible.

La frase elegida por el gobierno para sintetizar el espíritu de la medida fue explícita: permitir que "el público pueda sacar sus propias conclusiones" sobre los fenómenos descritos en la documentación.

Una colección inicial con 162 archivos desclasificados

De acuerdo con la información difundida oficialmente y con reportes de AP News, la primera entrega pública incluye 162 archivos que ya pueden consultarse sin restricciones a través del portal habilitado por el gobierno estadounidense.

La documentación abarca distintos tipos de materiales:

Informes oficiales.

Cables diplomáticos.

Registros visuales.

Fotografías y videos.

Transcripciones de misiones espaciales de la NASA.

Testimonios e informes del FBI.

El proceso se desarrolla de manera coordinada entre distintas agencias federales y organismos especializados, entre ellos:

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI).

El Departamento de Energía (DOE).

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA).

La Oficina Federal de Investigación (FBI).

La All-domain Anomaly Resolution Office (AARO).

Según explicó el Departamento de Guerra, la publicación continuará de manera progresiva a medida que nuevos documentos sean localizados, revisados y desclasificados. Parte del material todavía existe únicamente en formato físico, lo que obliga a un proceso previo de revisión y digitalización.

Casos incluidos en los archivos oficiales

Entre los documentos ya difundidos aparecen casos que hasta ahora permanecían bajo reserva oficial. Uno de los expedientes corresponde a una entrevista realizada por el FBI a un piloto de dron en septiembre de 2023. Según el relato incorporado en el archivo, el testigo observó un "objeto lineal" que emitía una luz de gran intensidad y permitía distinguir bandas en su interior.

De acuerdo con la documentación oficial, el objeto permaneció visible entre cinco y diez segundos antes de desaparecer.

Otro de los materiales publicados incluye una imagen vinculada a la misión Apolo 17 de 1972. En la fotografía se observan tres puntos dispuestos en formación triangular. El análisis preliminar incorporado en el archivo señala que podría tratarse de un objeto físico, aunque aclara que no existe consenso sobre su naturaleza.

El rol de las agencias

El operativo de desclasificación es liderado por el Department of War, con participación activa de la Casa Blanca y múltiples agencias federales. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, sostuvo que el organismo "está alineado con el presidente Trump para brindar una transparencia sin precedentes sobre el conocimiento del gobierno acerca de fenómenos anómalos no identificados".

Por su parte, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, aseguró que la ODNI trabaja en coordinación con el Departamento de Guerra para garantizar una revisión exhaustiva de los materiales y avanzar hacia una "máxima transparencia".

El director del FBI, Kash Patel, indicó que la agencia participa del proceso aplicando "el mismo rigor e integridad" utilizado en otros asuntos de seguridad nacional. En tanto, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, destacó la importancia de la cooperación entre organismos y del análisis científico de los datos disponibles.

El marco político y legislativo detrás de la medida

La desclasificación de archivos sobre UAP/FANI se produce después de años de presión pública y legislativa en Estados Unidos para ampliar el acceso a información relacionada con fenómenos aéreos no identificados.

Según reportó AP News, en 2022 el Congreso estadounidense dispuso la creación de una oficina especializada en la revisión y liberación de este tipo de documentación. Esa estructura derivó en la conformación de la AARO, organismo encargado del análisis de incidentes vinculados a fenómenos anómalos. Posteriormente, en 2024, el Departamento de Defensa presentó un informe que documentó cientos de incidentes registrados en distintos ámbitos, aunque concluyó que no existía evidencia de tecnología extraterrestre recuperada ni confirmación oficial de vida alienígena.

Límites de la información publicada

El gobierno estadounidense aclaró que los archivos difundidos corresponden a casos no resueltos, en los cuales no fue posible determinar la naturaleza exacta de los fenómenos observados debido a la falta de información concluyente.

Asimismo, el Department of War invitó expresamente tanto a la sociedad civil como al sector privado a analizar el material y aportar nuevos conocimientos o interpretaciones sobre los documentos publicados.

Según el comunicado oficial, todos los archivos fueron revisados previamente por motivos de seguridad antes de su liberación pública. Sin embargo, también se aclaró que muchos de ellos no fueron sometidos todavía a análisis definitivos orientados a resolver las posibles anomalías detectadas.

La administración estadounidense confirmó además que el proceso continuará en las próximas semanas con nuevas tandas de documentos desclasificados, en una política de apertura que busca ampliar el acceso público a décadas de registros vinculados con fenómenos aéreos y anomalías no identificadas.