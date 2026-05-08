David Attenborough cumple 100 años: una vida dedicada a los secretos de la naturaleza

El británico David Attenborough, considerado por millones de personas como el divulgador de naturaleza más importante y reconocido del mundo, cumplirá este viernes cien años luego de una trayectoria excepcional dedicada a la televisión pública, la comunicación científica y la difusión del conocimiento sobre el planeta y las especies que lo habitan.

Con una carrera que atraviesa más de siete décadas y que avanzó en paralelo con la evolución tecnológica de la televisión, Attenborough se convirtió en una figura emblemática de la divulgación ambiental y en uno de los rostros más respetados de la cultura británica contemporánea.

Su nombre quedó inseparablemente ligado a la BBC, la cadena pública del Reino Unido con la que desarrolló algunos de los documentales más influyentes y emblemáticos de la historia de la televisión, entre ellos:

Life on Earth

The Private Life of Plants

The Blue Planet

Life in the Freezer

A través de esas producciones, Attenborough acercó al público imágenes inéditas del mundo animal y vegetal, combinando rigor científico, innovación técnica y una capacidad narrativa que lo transformó en una referencia global de la divulgación.

Un homenaje especial por sus 100 años

La BBC celebrará el centenario de Attenborough con un evento especial titulado "David Attenborough's 100 Years on Planet Earth", que se realizará en el Royal Albert Hall de Londres.

El homenaje recorrerá distintos momentos de su vida y carrera mediante imágenes de archivo, música en vivo y testimonios de figuras vinculadas al mundo de la conservación y la protección ambiental. En el Reino Unido, Attenborough es una figura venerada por personas de distintas generaciones, incluida la familia real británica, que lo considera uno de los grandes referentes culturales y científicos del país.

Durante más de 70 años fue la voz y el rostro de los documentales sobre animales y plantas producidos por la radiotelevisión británica, a la que ingresó en 1952 y con la que desarrolló prácticamente toda su vida profesional.

La infancia que despertó su pasión por la naturaleza

David Frederick Attenborough nació en Isleworth, Londres, el 8 de mayo de 1926. Creció en el campus del University College de Leicester, donde su padre se desempeñaba como rector. Desde muy pequeño mostró una profunda fascinación por el mundo natural. Durante su infancia llegó a crear un pequeño "museo" personal compuesto por fósiles y otros objetos recolectados por él mismo.

La Segunda Guerra Mundial también marcó parte de su historia familiar. Durante ese período, su familia acogió a dos niñas refugiadas judías. Una de ellas le regaló una pieza de ámbar con insectos prehistóricos atrapados en su interior, un objeto que reforzó su interés por la naturaleza y el estudio de las especies.

Attenborough fue el segundo de tres hermanos. Su hermano mayor fue el reconocido actor y director Richard Attenborough, fallecido en 2014, mientras que el menor, John, murió en 2012 y trabajó como directivo de Alfa Romeo.

Formación académica y primeros pasos profesionales

El futuro divulgador estudió ciencias naturales en el Clare College de Cambridge y posteriormente cursó estudios de Antropología en la London School of Economics. A partir de 1947 realizó dos años de servicio militar en la Armada británica, destinado en el norte de Gales.

En 1950 se casó con Jane Ebsworth Oriel, con quien compartió casi cinco décadas de vida hasta la muerte de ella en 1997. La pareja tuvo dos hijos Robert, profesor de Bioantropología en Australia y Susan.

Antes de ingresar a la televisión, Attenborough trabajó corrigiendo libros de texto de ciencias. Más tarde realizó prácticas en una BBC todavía incipiente y consiguió allí su primer empleo formal en 1952. Comenzó como productor y luego pasó a desempeñarse como presentador especializado en programas de naturaleza.

El hombre que revolucionó los documentales sobre vida animal

El gran salto en su carrera llegó en los años sesenta con el éxito de programas como Zoo Quest, producción que consolidó su popularidad y le permitió asumir como director de programación de BBC2.

Desde ese cargo impulsó propuestas innovadoras y recordadas de la televisión británica, entre ellas el histórico programa Monty Python's Flying Circus. Sin abandonar sus responsabilidades ejecutivas, Attenborough continuó viajando para filmar documentales sobre distintos ecosistemas y especies del planeta.

Ya trabajando de manera independiente, desarrolló series que marcaron una época dentro del género documental.

Producciones como Life on Earth, The Private Life of Plants y Life in the Freezer introdujeron avances técnicos que permitieron mostrar la naturaleza con un nivel de detalle y espectacularidad hasta entonces poco frecuente en televisión.

Un legado ligado a la evolución de la televisión

A lo largo de su carrera, Attenborough filmó prácticamente todos los grandes grupos animales y recorrió múltiples hábitats del planeta. Sus trabajos más recientes profundizaron además un fuerte compromiso con la defensa del medioambiente y la preservación de los ecosistemas.

Su figura suele ser comparada con otros grandes divulgadores internacionales como el francés Jacques Cousteau o el español Félix Rodríguez de la Fuente, quienes también acercaron al gran público los secretos del mundo natural antes de la irrupción masiva de internet. El divulgador británico recibió numerosas distinciones y reconocimientos internacionales, entre ellos el título de caballero otorgado por la reina Isabel II.

También es considerado la única persona en haber ganado premios BAFTA por producciones realizadas en distintas etapas tecnológicas de la televisión, desde la era del blanco y negro hasta la realidad virtual.

Su carrera, extensa y todavía vigente, quedó así convertida en un recorrido paralelo a la transformación histórica de los medios audiovisuales y en una referencia indiscutida de la divulgación científica mundial.