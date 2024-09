Descubren un efecto inesperado del Covid en el cerebro de las adolescentes

Un estudio sobre el desarrollo cerebral de los adolescentes que analizó a niños antes y después de los confinamientos por la pandemia de coronavirus en Estados Unidos descubrió que el cerebro de las niñas había envejecido mucho más rápido de lo esperado, algo que los investigadores atribuyeron al aislamiento social.

El estudio de la Universidad de Washington, publicado el lunes en Proceedings of the National Academy of Sciences, midió el adelgazamiento cortical, proceso que comienza en la infancia tardía o la adolescencia temprana, cuando el cerebro empieza a podar las sinapsis redundantes y a encoger su capa externa.

El adelgazamiento de la corteza no es necesariamente malo; algunos científicos lo atribuyen a que el cerebro se reconfigura a medida que madura, aumentando su eficiencia. Pero se sabe que el proceso se acelera en situaciones de estrés, y el adelgazamiento acelerado está relacionado con la depresión y la ansiedad.

Los escaneos tomados en 2021, después de que empezaran a levantarse los confinamientos, mostraron que tanto los chicos como las chicas habían experimentado un rápido adelgazamiento cortical durante ese periodo. Pero el efecto era mucho más notable en las niñas, cuyo adelgazamiento se había producido en promedio 4,2 años antes de lo esperado; el adelgazamiento en el cerebro de los varones se había producido 1,4 años antes de lo esperado.

“Es una diferencia sorprendente”, dijo Patricia Kuhl, directora del Instituto de Aprendizaje y Ciencias Cerebrales de la Universidad de Washington y una de las autoras del estudio. Los resultados, añadió, indicaban que “una niña que vino a los 11 años y volvió al laboratorio a los 14, tiene ahora un cerebro que parece el de una persona de 18 años”.

Kuhl atribuyó el cambio a la “privación social causada por la pandemia”, que, según planteó, había afectado más a las adolescentes porque dependen más de la interacción social -en particular, de hablar de los problemas con las amigas- como forma de liberar estrés.

La diferencia entre los sexos “es tan clara como entre la noche y el día”, señaló Kuhl. “En las chicas, los efectos estaban por todo el cerebro: todos los lóbulos, ambos hemisferios”.

Ha habido abundantes pruebas de un deterioro del bienestar de los adolescentes durante la pandemia, pero el estudio aporta algo nuevo a este debate: pruebas físicas.

Los investigadores describieron el hallazgo como sorprendente, pero advirtieron que no se debía suponer que el adelgazamiento cortical acelerado es una señal de daño.

El adelgazamiento “no es necesariamente indicativo de un problema” y puede ser “un signo de cambio madurativo”, explicó Ronald Dahl, director del Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad de California en Berkeley, que no participó en el estudio. “El adelgazamiento acelerado se está interpretando como problemático y podría serlo, pero es una conclusión apresurada”.

Cómo hicieron la investigación

Los investigadores comenzaron con una cohorte de 160 niños y adolescentes, con el objetivo de caracterizar los cambios típicos durante la adolescencia. Hicieron las primeras mediciones en 2018, cuando los sujetos tenían edades comprendidas entre los 9 y los 17 años. Pero los confinamientos por la pandemia les impidieron recopilar una segunda ola de datos en 2020.

En 2021, todos los sujetos estaban saliendo de un período de estrés prolongado, creando lo que Neva Corrigan, científica investigadora y autora principal del estudio, describió como “un experimento natural”. Alrededor de 130 de los sujetos volvieron para una segunda ronda de exámenes. El equipo comparó los resultados pospandémicos con un modelo que predecía el desarrollo cerebral típico en la adolescencia.

Aunque varios estudios cerebrales anteriores habían descubierto que el estrés de la pandemia aceleraba el adelgazamiento cortical, ninguno había comparado los cambios en chicos y chicas.

“Nos sorprendió la importancia de los efectos que encontramos”, dijo Corrigan. “Los resultados no eran sutiles. No se trataba de pequeños cambios que apenas existían. Fue un cambio drástico después del Covid”.

El adelgazamiento cortical acelerado se produjo en todo el cerebro de las niñas, en 30 regiones diferentes, pero fue más pronunciado en el giro fusiforme bilateral, que ayuda a reconocer caras y expresiones faciales; la ínsula izquierda, que ayuda a procesar las emociones; y la circunvolución temporal superior, que es fundamental para la comprensión del lenguaje. En cambio, el adelgazamiento cortical acelerado sólo se observó en dos regiones del cerebro de los varones, ambas relacionadas con el procesamiento visual.

Los investigadores dijeron que no estaba claro si los cambios eran permanentes o si, con el restablecimiento de las interacciones sociales normales, el desarrollo cerebral de los adolescentes volvería a un ritmo típico.

“Digamos que toda la vida de esa chica que vuelve a los 14 años”, dijo Kuhl, “mejora a medida que la pandemia retrocede, su vida social se restablece y ella vuelve a estar con sus amigos. No se ha eliminado todo el estrés, pero al menos tiene esa válvula de escape”.

Bradley Peterson, psiquiatra pediátrico e investigador del cerebro en el Hospital Infantil de Los Ángeles, que no participó en el estudio, señaló varias limitaciones. Los datos cerebrales anteriores y posteriores a la pandemia procedían de distintos subconjuntos de la cohorte, por lo que los resultados no reflejan cambios en el grosor cortical de determinados sujetos, sino mediciones de un único punto en el tiempo.

“Los autores se refieren errónea y repetidamente a esta correlación como una 'medida prepandémica de cambio', algo que no es”, apuntó.

Además, dijo, los autores “no ofrecen ninguna prueba” de que los cambios puedan atribuirse al aislamiento social del encierro, en lugar de a “cualquier otra de las numerosas experiencias” que se produjeron durante ese período, entre ellas un aumento del tiempo frente a la pantalla, un mayor uso de las redes sociales, menos actividad física, menos tiempo en el aula y más estrés familiar.

Y, al igual que Dahl, advirtió del peligro de considerar los cambios como patológicos. En jóvenes por lo demás sanos, se cree que el adelgazamiento de la corteza “constituye la remodelación adaptativa del cerebro según las necesidades de la experiencia”.

Una aceleración de ese proceso durante el confinamiento, si es que se produjo, “en realidad podría constituir una respuesta adaptativa de la naturaleza en el cerebro que confiriera una mayor resiliencia emocional, cognitiva y social”, dijo. (Fuente Clarín)