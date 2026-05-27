Dictaron prisión preventiva para el argentino acusado de injuria racista contra un niño en Brasil

La justicia brasileña dictó prisión preventiva para un ciudadano argentino acusado de cometer el delito de injuria racista contra un niño de siete años durante un viaje en un tren turístico en el estado de Minas Gerais.

El acusado fue identificado como Eduardo Ignacio Murias, un arquitecto de 63 años oriundo de Santiago del Estero, quien permanece alojado en el penal de Sao Joao del Rei luego de haber sido arrestado tras la denuncia presentada por la madre del menor. El caso generó una fuerte repercusión debido al contenido de los mensajes enviados por el hombre mientras fotografiaba al niño de manera disimulada durante el trayecto ferroviario que une las localidades de Sao Joao del Rei y Tiradentes.

Según trascendió, la intervención de las autoridades permitió confirmar la denuncia luego de revisar el teléfono celular del acusado.

Las fotografías y los mensajes de contenido racista

El hecho ocurrió el domingo pasado a bordo del tren turístico que conecta ambas localidades de Minas Gerais. De acuerdo con la denuncia, Murias comenzó a tomar fotografías del niño mientras enviaba mensajes de contenido racista a través de su teléfono móvil.

Uno de los textos enviados decía: "Al lado mío en el tren. Es negrito pero muy lindo gorda. Lo puedo llevar de esclavo". La madre del menor advirtió la situación mientras se desarrollaba el viaje y decidió dar aviso inmediato a las autoridades.

Posteriormente, el personal interviniente requisó el teléfono celular del acusado y comprobó la existencia de las imágenes y de los mensajes denunciados. El episodio derivó en la detención inmediata del arquitecto argentino y en el inicio de una investigación judicial bajo la figura de injuria racista, delito considerado grave dentro de la legislación brasileña.

La decisión de la justicia brasileña

Tras la detención, la justicia de Brasil resolvió dictar prisión preventiva para Murias, quien permanecerá detenido mientras avanza el proceso judicial.

Según la información difundida, el delito de injuria racista contempla en Brasil penas de entre dos y cinco años de prisión, además de multas previstas en el Código Penal de ese país. La gravedad de este tipo de delitos dentro del sistema judicial brasileño fue uno de los elementos centrales considerados durante la resolución.

Mientras tanto, Murias continúa alojado en el penal de Sao Joao del Rei a disposición de la justicia.

El relato de la madre del niño

La madre del menor relató públicamente cómo descubrió la situación y describió el impacto emocional que sufrió su hijo tras el episodio. "Cuando sucedió, mi instinto maternal se activó", expresó la mujer al referirse al momento en el que advirtió que el hombre estaba tomando fotografías del niño y enviando mensajes.

Según contó, algunas personas presentes dentro del tren intentaron contenerla para evitar una reacción impulsiva frente a lo que estaba ocurriendo. "Algunas personas me sujetaron dentro del tren, diciendo que no querían que perdiera los estribos", relató.

La mujer también explicó que el niño quedó profundamente afectado por la situación vivida durante el viaje.

"Está muy asustado. Se siente avergonzado por la situación, está callado, no se encuentra bien", manifestó. En declaraciones al medio local agregó que observa a su hijo "acorralado, presionado, con una mirada triste".

El impacto emocional y la decisión de continuar la denuncia

La madre aseguró que la familia mantendrá la denuncia hasta las últimas consecuencias y sostuvo que el episodio no puede quedar impune. "Tenemos que ser fuertes y mantendremos la denuncia hasta el final", afirmó.

Además, planteó sospechas sobre la posible existencia de otros delitos vinculados al comportamiento del acusado. "Es racista, pero creo que va mucho más allá del racismo y que podría estar vinculado al tráfico de menores", expresó.

La mujer señaló que su intención es avanzar con todas las instancias judiciales necesarias para esclarecer completamente lo sucedido.