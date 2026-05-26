Machu Picchu podría perder su lugar entre las siete nuevas maravillas del mundo: el motivo

La ciudadela de Machu Picchu, uno de los símbolos más representativos de Perú y uno de los destinos turísticos más reconocidos del planeta, volvió a quedar en el centro de la preocupación internacional luego de que la fundación New7Wonders advirtiera que el sitio podría perder su condición de "Nueva Maravilla del Mundo".

La organización internacional, encargada de promover y organizar las campañas mundiales destinadas a reconocer lugares emblemáticos del planeta, emitió un nuevo comunicado dirigido a las autoridades peruanas y a la población del país, en el que expresó su inquietud por la falta de avances en distintos problemas que afectan al atractivo turístico.

La advertencia no es nueva. La fundación ya había lanzado una alerta en septiembre del año pasado, aunque en esta ocasión reforzó su postura y señaló que los desafíos detectados continúan sin resolverse.

Machu Picchu fue elegida como una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo el 7 de julio de 2007 y desde entonces se consolidó como un emblema turístico y cultural de alcance global. Sin embargo, New7Wonders considera que la continuidad de diversas problemáticas amenaza tanto la preservación del sitio como la credibilidad de esa distinción internacional.

Los problemas que preocupan a la fundación

En sus comunicados, la entidad sostuvo que durante los últimos años se profundizaron una serie de situaciones que requieren atención urgente por parte de las autoridades peruanas.

Entre los principales desafíos mencionados aparecen:

La alta presión del turismo sin gestión de sostenibilidad.

El incremento de precios en servicios y bienes.

El riesgo de afectación al patrimonio histórico.

Las denuncias de prácticas irregulares vinculadas a la venta de boletos.

Las dificultades en el transporte terrestre.

Las limitaciones en las políticas de gestión y conservación.

Además, New7Wonders señaló que existen conflictos sociales que también impactan sobre la experiencia turística y sobre la administración del lugar. En ese sentido, mencionó específicamente:

Descoordinación entre instituciones y empresas turísticas.

Quejas reiteradas por parte de los visitantes.

La fundación consideró que todos estos factores afectan la imagen internacional de Perú y podrían "comprometer la credibilidad de Machu Picchu como una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo".

El compromiso que implica el reconocimiento internacional

La organización recordó que la designación como Nueva Maravilla del Mundo no constituye únicamente un reconocimiento simbólico, sino también un compromiso permanente en materia de preservación y gestión responsable.

"En su calidad de autoridad oficial, New7Wonders desea recordar que la designación implica un compromiso compartido con la conservación y el manejo responsable del sitio, así como con la implementación de estándares internacionales de preservación y gestión", indicó la fundación. La entidad sostuvo además que resulta necesario avanzar en un trabajo conjunto entre el Gobierno peruano, las comunidades locales y el sector privado para garantizar una protección adecuada del patrimonio.

En ese contexto, New7Wonders insistió en preservar el denominado "efecto maravilla", concepto que asocia al impacto positivo que Machu Picchu genera en la economía, la cultura y el posicionamiento internacional de Perú.

Un llamado urgente a las autoridades peruanas

En el nuevo comunicado difundido este lunes, la fundación redobló el tono de la advertencia y señaló que desde la última alerta no se registraron avances significativos en ninguno de los problemas planteados. Según New7Wonders, la persistencia de estas dificultades puede estar relacionada con la "cuasi parálisis" político-administrativa que atraviesa Perú.

Por esa razón, la organización expresó su expectativa de que el futuro presidente peruano coloque la situación de Machu Picchu como una prioridad dentro de su agenda de gobierno. La fundación informó además que ya mantuvo contactos con ambos candidatos presidenciales para ofrecer diálogo y discutir posibles soluciones destinadas a revertir el escenario actual.

En el comunicado, la organización afirmó:

Que está disponible para dialogar con ambos candidatos por igual.

Que busca garantizar que la situación de Machu Picchu forme parte de la nueva gestión presidencial.

Que considera inaceptable mantener el statu quo y la inacción.

La entidad también sostuvo que "el mundo exige un cambio positivo" y remarcó la necesidad urgente de implementar un plan estratégico de transformación.

El objetivo de recuperar la "credibilidad" de Machu Picchu

Como cierre de su mensaje, New7Wonders manifestó su deseo de que el próximo gobierno peruano asuma el compromiso de revitalizar Machu Picchu y recuperar plenamente su prestigio internacional.

La fundación sostuvo que el sitio arqueológico podría volver a convertirse en una maravilla "verdaderamente creíble" y llegar incluso a transformarse en un "abanderado" de buenas prácticas en gestión patrimonial y turística.

La advertencia internacional vuelve a colocar bajo observación la situación de uno de los destinos más emblemáticos de América Latina y abre un nuevo debate sobre el equilibrio entre turismo, conservación y gestión sostenible.

Mientras tanto, Machu Picchu continúa siendo uno de los principales símbolos culturales de Perú, aunque ahora bajo la presión de resolver los desafíos señalados por la propia organización que hace casi dos décadas lo distinguió como una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo.