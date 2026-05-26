Europa atraviesa un episodio de calor extremo con temperaturas inéditas para mayo

Gran parte de Europa atraviesa un episodio de calor extremo inusual para el mes de mayo, con temperaturas que superan ampliamente los valores históricos y habituales para esta época del año. La situación obligó a las autoridades de distintos países a emitir alertas meteorológicas, reforzar medidas preventivas y extremar precauciones ante el riesgo creciente de incendios forestales.

El fenómeno afecta a numerosos puntos del continente y se manifiesta con registros térmicos inéditos, máximas superiores a los 30 grados y condiciones propias del verano en pleno cierre de la primavera boreal. La ola de calor se expande desde el sur hacia el norte europeo y alcanza tanto a países mediterráneos como a regiones tradicionalmente más templadas.

Las advertencias oficiales comenzaron a multiplicarse durante las últimas horas, mientras los servicios meteorológicos nacionales coinciden en que las temperaturas registradas están entre cinco y diez grados por encima de los valores normales para mayo.

Reino Unido rompe un récord histórico

Uno de los datos más significativos se registró en el Reino Unido, donde este lunes se alcanzó la temperatura más alta jamás medida durante un mes de mayo. El registro llegó a 33,5 grados centígrados en las inmediaciones del aeropuerto londinense de Heathrow.

La cifra supera el récord histórico anterior de 32,8 grados, establecido en 1922. El dato fue reportado por el sitio DW y replicado por la Agencia Noticias Argentinas. La Oficina Meteorológica británica, conocida como Met Office, advirtió que las temperaturas más elevadas continuarán concentrándose en las próximas horas en el centro y sur de Inglaterra, especialmente en el área de Londres, además de Gales.

El escenario consolidó un episodio de calor extraordinario para el Reino Unido, donde este tipo de registros suele ser más habitual durante el verano y no durante mayo.

España profundiza las alertas por calor

En España, el fenómeno también se intensifica y afecta particularmente al norte del país y al archipiélago de Canarias. Las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria y País Vasco, junto con Canarias, permanecen bajo aviso amarillo por temperaturas superiores a los 34 grados centígrados.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indicó que durante el fin de semana el país experimentó "temperaturas muy altas para la época", ubicándose entre cinco y diez grados por encima de los valores habituales.

Además, el organismo meteorológico advirtió que este episodio de calor continuará acentuándose durante el resto de la semana, con un seguimiento especial de la evolución térmica a partir del miércoles. Las altas temperaturas mantienen en alerta a distintas regiones españolas y consolidan un escenario climático excepcional para el mes de mayo.

Francia y Portugal refuerzan las medidas preventivas

En Francia, la ola de calor también obligó a activar mecanismos de alerta. Los servicios meteorológicos colocaron a 18 departamentos, incluido París, bajo alerta amarilla debido a las elevadas temperaturas.

La expansión del calor hacia el norte del continente dejó termómetros por encima de los 30 grados, mientras que sólo algunas áreas de las fachadas atlántica y mediterránea lograron mantenerse al margen de los registros extremos.

Portugal enfrenta además un escenario de alto riesgo de incendios forestales. Según el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), siete municipios del Algarve, en el sur del país, y cerca de treinta localidades del interior se encuentran en riesgo "máximo" o "muy elevado" de incendios debido al aumento de las temperaturas. Las autoridades portuguesas reforzaron las advertencias ante la combinación de calor intenso y condiciones secas, factores que elevan considerablemente el peligro de propagación de focos ígneos.

Irlanda, Alemania y Austria también registran temperaturas inusuales

El fenómeno climático alcanza además a regiones del centro y norte europeo. Irlanda registra temperaturas récord para mayo, con previsiones que podrían superar los 28 grados durante los próximos dos días.

El récord histórico de calor para mayo en territorio irlandés data de 1997, cuando la localidad de Ardfert Liscahane, en el condado de Kerry, alcanzó los 28,4 grados centígrados. En Alemania, el largo fin de semana por la festividad de Pentecostés estuvo marcado por máximas de 33 grados el sábado. Posteriormente las temperaturas descendieron, aunque el Servicio Meteorológico Alemán (DWD) anticipó que algunas zonas podrían volver a alcanzar los 30 grados durante la semana.

Austria también activó alertas amarillas por altas temperaturas en cinco capitales regionales. Según Geosphere Austria, el servicio meteorológico público, los valores superaron los 30 grados y se espera un ligero aumento para el martes.

En Viena, la capital austríaca, los termómetros llegarán hasta los 30 grados, en otro indicador de un episodio térmico fuera de lo habitual para mayo.

Riesgo de incendios y calor extremo en Europa Central

La República Checa se sumó a las advertencias por riesgo de incendios forestales. El servicio meteorológico checo alertó especialmente sobre las regiones central y noroeste de Bohemia, aunque no descartó ampliar la advertencia a otras zonas del país. Praga, ubicada en la región de Bohemia Central, registró máximas de 29 grados durante el fin de semana, valores considerablemente superiores a los habituales para mayo.

El récord histórico de temperatura para este mes en la capital checa es de 32,2 grados, alcanzado el 11 de mayo de 1866.

Italia vive condiciones casi veraniegas

Italia atraviesa condiciones climáticas prácticamente veraniegas debido a la presencia de un anticiclón de origen subtropical instalado sobre el Mediterráneo.

Las temperaturas previstas muestran un fuerte ascenso térmico en varias ciudades del país:

Milán: picos de hasta 35 grados.

picos de hasta 35 grados. Roma: temperaturas cercanas a 30 grados.

temperaturas cercanas a 30 grados. Nápoles: valores en torno a 30 grados.

El fenómeno confirma la extensión de la ola de calor a distintos sectores del continente y mantiene en alerta a las autoridades europeas, que continúan monitoreando la evolución de las temperaturas y el riesgo de incendios forestales en numerosos países.