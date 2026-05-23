Disparos y máxima tensión en la Casa Blanca: despliegan fuerte operativo de seguridad

Momentos de extrema tensión se vivieron este sábado en las inmediaciones de la Casa Blanca, luego de que se escucharan decenas de disparos cerca de la residencia presidencial de Estados Unidos, en Washington. El episodio provocó un inmediato despliegue de seguridad y alteró el funcionamiento habitual del complejo oficial, especialmente por la presencia del presidente Donald Trump dentro del edificio al momento de las detonaciones.

De acuerdo con medios internacionales, el mandatario se encontraba desarrollando negociaciones vinculadas a un posible acuerdo con Irán cuando se produjo el incidente. La combinación entre la actividad diplomática en curso y el estallido de disparos en una zona considerada de máxima seguridad elevó rápidamente el nivel de preocupación entre funcionarios, periodistas y agentes federales.

Según confirmó un funcionario de las fuerzas de seguridad estadounidenses, dos personas recibieron disparos. Sin embargo, hasta el momento no trascendieron detalles sobre la identidad de las víctimas ni sobre el estado de salud de los involucrados.

El relato de los periodistas presentes en el lugar

El episodio ocurrió mientras corresponsales de distintos medios realizaban coberturas desde el North Lawn, el césped norte del complejo presidencial. La situación cambió de manera abrupta cuando comenzaron a escucharse las detonaciones.

De acuerdo con los testimonios difundidos desde el lugar, agentes del Servicio Secreto reaccionaron de inmediato y ordenaron a todos los periodistas abandonar el área exterior para refugiarse en la sala de conferencias de prensa de la Casa Blanca.

La reportera Selina Wang relató a través de sus redes sociales que se encontraba grabando un video con su teléfono celular cuando comenzaron los disparos. "Sonaba como docenas de disparos de arma", escribió la periodista, quien además indicó que el personal de seguridad les ordenó correr rápidamente hacia el interior del edificio.

El relato de los corresponsales permitió reconstruir parte de la secuencia inicial del hecho y reflejó el nivel de alarma que se vivió dentro del perímetro presidencial.

Un despliegue de seguridad inmediato

Tras las detonaciones, distintas fuerzas de seguridad estadounidenses fueron movilizadas rápidamente hacia la zona cercana a la residencia oficial. Reporteros de la agencia AFP señalaron que el operativo comenzó casi de inmediato y que varios accesos fueron acordonados para impedir la circulación en las áreas restringidas.

Entre las medidas adoptadas, efectivos de la Guardia Nacional bloquearon ingresos cercanos al complejo presidencial, mientras se reforzaba la vigilancia en distintos puntos estratégicos.

Testigos presentes en las inmediaciones aseguraron que el despliegue fue masivo y coordinado. Según describieron:

Vehículos de seguridad llegaron a toda velocidad a la zona del North Lawn.

llegaron a toda velocidad a la zona del North Lawn. Se observaron agentes armados patrullando el perímetro.

patrullando el perímetro. Helicópteros sobrevolaron el área durante el operativo.

sobrevolaron el área durante el operativo. Se restringieron movimientos dentro del edificio presidencial.

Fueron reforzados los controles en los accesos cercanos.

Aunque las autoridades no ordenaron una evacuación total de la Casa Blanca, el protocolo de seguridad aplicado tras el incidente implicó restricciones internas y un aumento inmediato de las medidas de protección.

La preocupación por la presencia de Donald Trump

Uno de los elementos que incrementó la gravedad del episodio fue la presencia de Donald Trump dentro del complejo presidencial al momento de las detonaciones. La Casa Blanca es considerada una de las áreas más protegidas del mundo y cualquier incidente armado en sus alrededores activa automáticamente protocolos especiales de seguridad.

La situación adquirió además una dimensión política y diplomática debido a que el mandatario se encontraba participando de conversaciones relacionadas con un posible acuerdo con Irán. Aunque no trascendieron detalles sobre el impacto del episodio en esas negociaciones, el hecho ocurrió en medio de una actividad considerada sensible para la administración estadounidense.

La combinación de disparos, presencia presidencial y despliegue militar alimentó la preocupación en torno a la capacidad de respuesta frente a incidentes de seguridad en el corazón del poder político estadounidense.

Una investigación abierta y sin respuestas oficiales

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no brindaron información oficial sobre el origen de los disparos ni sobre las circunstancias exactas que desencadenaron el operativo.

Tampoco se confirmó si los disparos provinieron de un único tirador o si estuvieron relacionados con otra situación ocurrida fuera del complejo presidencial. Del mismo modo, ninguna autoridad informó sobre posibles detenciones vinculadas al hecho.