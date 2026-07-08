Trump dio por terminado el alto el fuego con Irán: "Son una escoria, se acabó"

Con la cumbre de la OTAN como escenario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que el alto el fuego entre su país e Irán llegó a su fin, luego de un nuevo intercambio de ataques entre ambas naciones que volvió a incrementar la tensión en Oriente Medio.

Desde Ankara, el mandatario estadounidense dejó en claro que ya no tiene intención de continuar con las conversaciones con Teherán y utilizó un tono particularmente duro para referirse a las autoridades iraníes.

"Ya no quiero tratar con ellos; son escoria", declaró Trump durante la cumbre. Además, sostuvo: "Son gente enferma, están dirigidos por gente enferma... Por lo que a mí respecta, esto se acabó".

Si bien reconoció que los negociadores de ambas partes pueden continuar con las conversaciones diplomáticas, consideró que esos esfuerzos ya no tienen sentido. "Están perdiendo el tiempo", afirmó al referirse a la continuidad del diálogo.

Un nuevo intercambio de ataques profundizó la crisis

Las declaraciones del presidente estadounidense se produjeron después de una nueva escalada militar entre ambos países. A última hora del martes, Estados Unidos informó que había lanzado ataques contra más de 80 objetivos iraníes, como respuesta a las agresiones registradas contra tres petroleros en el estrecho de Ormuz. Aunque Irán no reivindicó directamente la autoría de esos ataques contra las embarcaciones, la administración estadounidense respondió con una operación militar de gran magnitud.

Posteriormente, Irán anunció que sus objetivos eran instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Bahréin y Kuwait, ampliando el escenario del conflicto y generando nuevas alertas en la región.

Acusaciones cruzadas

Mientras la tensión continúa en aumento, ambas partes se atribuyen mutuamente la responsabilidad por la ruptura de la tregua. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, calificó los ataques estadounidenses como "absolutamente necesarios" y acusó a Irán de "violar esencialmente el alto el fuego".

Desde Teherán, en cambio, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, sostuvo que fue Estados Unidos quien incumplió el acuerdo alcanzado entre ambos países.

El dirigente iraní también publicó un mensaje en la red social X con un fuerte tono político. "Se acabó la era de la intimidación y la extorsión", escribió. "Eso no lleva a ninguna parte. No nos rendiremos".

Un acuerdo que buscaba poner fin al conflicto

El mes pasado, Teherán y Washington habían firmado un memorando de entendimiento de 14 puntos cuyo objetivo era extender el alto el fuego y poner fin al conflicto "en todos los frentes".

Sin embargo, desde entonces diversos ataques fueron poniendo en riesgo ese entendimiento y mantuvieron la fragilidad de la tregua. Las declaraciones de Trump agregaron ahora un nuevo elemento de incertidumbre sobre la continuidad de cualquier negociación.

De acuerdo con la información difundida, un nuevo conflicto podría extenderse por todo Oriente Medio y volver a paralizar los envíos de energía a través del estrecho de Ormuz, una vía marítima considerada clave para la economía mundial.

Las negociaciones previstas tras el funeral de Ali Khamenei

Las conversaciones destinadas a alcanzar un acuerdo definitivo debían comenzar una vez finalizado el funeral de varios días del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, quien murió el 28 de febrero durante los primeros momentos de la guerra. Ese período, cuyo cierre está previsto para el jueves, había sido concebido como una etapa de menor tensión.

Las futuras negociaciones tenían previsto abordar los temas considerados más complejos del conflicto, entre ellos:

La reapertura total del estrecho de Ormuz.

La reversión del controvertido programa nuclear de Teherán.

La ofensiva militar estadounidense

El Comando Central del ejército estadounidense informó que las fuerzas estadounidenses ejecutaron los ataques para "imponer graves consecuencias por atacar buques mercantes tripulados por civiles inocentes en una vía marítima internacional".

Según el comunicado oficial, los misiles alcanzaron distintos objetivos iraníes, entre ellos:

Sistemas de defensa aérea.

Radares.

Más de 60 pequeñas embarcaciones utilizadas por la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán.

De acuerdo con Estados Unidos, esas embarcaciones habían sido fundamentales para amenazar la navegación en el estrecho de Ormuz, paso por el que transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural comercializados mundialmente antes de la guerra.

El ejército estadounidense aseguró además que continúa "preparado para exigir responsabilidades a Irán cuando no se cumpla o no se respete el acuerdo", aunque indicó que esta ronda de ataques había concluido.

El impacto sobre el estrecho de Ormuz

Durante el conflicto, la capacidad de Irán para paralizar casi por completo el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz se convirtió en una de sus principales ventajas estratégicas.

Según la información difundida, esa situación provocó un incremento en los precios de los suministros energéticos, los fertilizantes y los alimentos, generando presión sobre Estados Unidos para alcanzar un acuerdo.

Tras las declaraciones de Trump de este miércoles, el precio del crudo Brent, referencia internacional del mercado petrolero, subió más de un 6 %.