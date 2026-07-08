EE.UU. lanzó nuevos ataques contra Irán y recrudece la tensión en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos lanzó el miércoles una nueva ronda de ataques aéreos contra Irán, apenas horas después de que el presidente Donald Trump sugiriera que el alto el fuego entre ambos países podría haber llegado a su fin.

El mandatario estadounidense justificó la ofensiva como una respuesta directa a los acontecimientos registrados el día anterior. A través de su red social Truth Social, Trump sostuvo: "Esto es en represalia por el bombardeo de barcos por parte de Irán ayer. Si vuelve a suceder, ¡será mucho peor!", dejando en claro que Washington considera los recientes ataques contra embarcaciones como el detonante de esta nueva operación militar.

La respuesta estadounidense fue confirmada oficialmente por el Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) mediante un comunicado difundido en redes sociales.

Según el mensaje publicado en X, "Bajo la dirección del Comandante en Jefe, las fuerzas del Comando Central de EE. UU. han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán para continuar debilitando su capacidad de amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz".

Asimismo, el comunicado sostuvo que Estados Unidos responsabiliza a Irán por la reciente agresión injustificada contra el transporte comercial y las tripulaciones civiles que navegan libremente por una vía marítima internacional clave, según señaló la cadena CNN.

Explosiones en ciudades estratégicas de Irán

La agencia de noticias semioficial Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, informó que las explosiones alcanzaron diversas ciudades portuarias del país.

Entre los puntos afectados se encuentran:

Chabahar , en el sur de Irán.

, en el sur de Irán. Konarak , también ubicada en la costa sur.

, también ubicada en la costa sur. Bushehr, ciudad portuaria situada sobre el Golfo Pérsico.

El caso de Bushehr reviste una importancia especial debido a que alberga la única central nuclear comercial de Irán. Además, la ciudad se encuentra próxima a la isla de Kharg, considerada un importante centro para las exportaciones de petróleo iraní.

Sin embargo, la agencia iraní Nournews, afiliada al Consejo Supremo de Seguridad Nacional, aseguró que la planta nuclear no sufrió daños, según informó CNN y reprodujo la agencia Noticias Argentinas.

Las advertencias de Donald Trump

Durante declaraciones realizadas al margen de la cumbre de la OTAN, Trump afirmó que Teherán se ha estado "comportando muy mal" respecto del memorándum de entendimiento de paz firmado recientemente.

El presidente estadounidense vinculó esa evaluación con los recientes ataques con drones y misiles, así como con las agresiones contra barcos de Estados Unidos.

Además, advirtió que Washington podría adoptar nuevas medidas de presión militar y estratégica.

Entre las posibilidades mencionadas se encuentran:

Reanudar un bloqueo naval contra Irán en el estrecho de Ormuz.

Apoderarse de la isla iraní de Kharg.

Estas declaraciones fueron citadas por la agencia Xinhua.

Trump también afirmó que Estados Unidos ha perdido a 200 personas durante el más reciente conflicto en Medio Oriente, aunque, al mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad de que el equipo negociador estadounidense continúe sus esfuerzos diplomáticos.

🇺🇸🇮🇷| AHORA: Nuevas explosiones se reportan en la isla de Abu Musa, Bandar Abbas, Chabahar y Konarak, en el sur de Irán. pic.twitter.com/iUxBD4Nht9 — Radar Austral (@RadarAustral_) July 8, 2026

JD Vance endurece el mensaje de Washington

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reforzó la postura de la administración estadounidense al asegurar que "si Irán dispara a los barcos, vamos a golpear más duro".

Según explicó, el gobierno estadounidense considera que Irán no está respetando el memorándum de entendimiento alcanzado recientemente.

Vance sostuvo que el acuerdo contemplaba el levantamiento del bloqueo estadounidense siempre que cesaran los ataques contra las embarcaciones que transitan por el estrecho de Ormuz.

Durante un discurso en Milwaukee, expresó:

"El acuerdo básico que hicimos fue que levantaríamos nuestro bloqueo si dejas de disparar a los barcos, pero si disparas a los barcos, vamos a contraatacar, y vamos a golpear más duro que nunca antes. Ese era el trato. Dijeron que dejarían de disparar a los barcos, ¿y qué sucedió hace 24 horas? Empezaron a disparar a los barcos de nuevo".

El vicepresidente reiteró además que Estados Unidos considera que tiene derecho a responder con una fuerza aún mayor si continúan los ataques contra la navegación.

La respuesta de Irán

Tras las declaraciones de Trump, la televisión iraní Press TV, citando a una fuente informada, aseguró que Irán cerrará el estrecho de Ormuz si se produce un nuevo ataque estadounidense.

La misma fuente indicó además que Irán atacará el doble de objetivos como respuesta ante cualquier nueva ofensiva de Washington.

Según el informe difundido por Press TV, Irán no permitirá que se establezca ninguna nueva ruta fuera de sus propias disposiciones del estrecho, de conformidad con el memorándum de entendimiento de paz firmado recientemente.

Asimismo, la información agregó que Irán "no diferencia entre Estados Unidos y socios regionales", en referencia a una eventual ampliación de las respuestas militares.

🚨URGENTE | 🇺🇸Estados Unidos ataca Iran 🇮🇷

Importante ataque sobre la base del Imán Alí, perteneciente a la fuerza naval de la Guardia Revolucionaria. pic.twitter.com/PRwmuWYTpP — Realidad Internacional 🌍 (@realidad_int) July 8, 2026

Una nueva escalada en Medio Oriente

Los acontecimientos se desarrollan en un contexto marcado por una nueva ronda de enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, cuyos intercambios de ataques se extendieron desde la noche del martes hasta el miércoles.

La secuencia de hechos tiene como antecedente inmediato lo informado el martes por la agencia semioficial iraní Fars, que señaló que la Armada del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) atacó durante la noche del lunes dos buques cisterna que intentaban atravesar el estrecho de Ormuz mediante una ruta omaní respaldada por Estados Unidos, luego de que, según la agencia, las embarcaciones no obedecieran las advertencias emitidas.

Diversos informes de prensa identificaron posteriormente a los barcos involucrados como:

Un buque cisterna de gas natural licuado qatarí.

Un buque cisterna de petróleo crudo con bandera saudí.

Con posterioridad, las empresas propietarias de ambas embarcaciones confirmaron que todos los integrantes de las tripulaciones se encontraban a salvo, cerrando uno de los episodios más recientes de una crisis que continúa profundizando la tensión entre Washington y Teherán y mantiene al estrecho de Ormuz como uno de los principales focos de la confrontación.