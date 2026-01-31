  • Dólar
Documentos del caso Epstein vuelven a apuntar a Donald Trump y el FBI anuncia nuevas investigaciones

Una nueva publicación de archivos judiciales vinculados a Jeffrey Epstein menciona al presidente de Estados Unidos en denuncias por abuso sexual de menores. El FBI confirmó que investigará al menos 12 acusaciones aún no verificadas.

31 Enero de 2026 23.17

La difusión de una nueva tanda de documentos judiciales del caso Jeffrey Epstein volvió a poner en el centro de la escena al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo nombre aparece mencionado en más de 3.200 archivos recientemente publicados por el Departamento de Justicia. A raíz de esta revelación, el FBI confirmó la apertura de investigaciones sobre al menos 12 denuncias que lo vinculan con el financista acusado de delitos sexuales y tráfico de menores, fallecido en 2019.

La publicación se realizó en el marco de la ley de transparencia aprobada por el Congreso estadounidense en noviembre, que obliga a desclasificar material relacionado con causas judiciales de alto interés público. Según informó el Departamento de Justicia, el nuevo lote incluye cerca de tres millones de páginas, además de 2.000 videos y unas 180.000 imágenes, muchas de ellas sin censura.

Entre los documentos aparecen acusaciones no verificadas que señalan a Trump por presuntos abusos sexuales a menores de edad y su supuesta participación en fiestas organizadas por Epstein. Los archivos aclaran expresamente que se trata de denuncias sin corroboración judicial, algunas basadas en información indirecta o testimonios de difícil rastreo, motivo por el cual el FBI anunció que avanzará con su análisis e investigación.

Los textos incluyen testimonios de presuntas víctimas, cuyos nombres permanecen censurados por razones de protección. En uno de ellos, una mujer asegura haber sido abusada cuando tenía 13 años, y afirma que Epstein y Ghislaine Maxwell —ya condenada por delitos vinculados al caso— estuvieron involucrados. Otros documentos mencionan encuentros sociales en propiedades de Trump y citan a figuras públicas, aunque sin aportar pruebas concluyentes.

Desde el Departamento de Justicia señalaron que la publicación responde a criterios legales de acceso a la información, y no implica validación de los hechos denunciados. En reiteradas oportunidades, Trump negó cualquier vinculación delictiva con Epstein y rechazó las acusaciones que lo involucran.

La reaparición del caso genera un nuevo impacto político y mediático en Estados Unidos, al reavivar uno de los escándalos más resonantes de los últimos años, cuyas derivaciones continúan abiertas tanto en el plano judicial como institucional.

