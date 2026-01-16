Donald Trump anunció la creación de una "Junta de Paz" para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó hoy la formación de una "Junta de Paz" para Gaza, y que en pocos días breve anunciará la lista de sus integrantes.

Trump hizo el anuncio en la red Truth Social un día después de que su enviado especial, Steve Witkoff, anunciara el lanzamiento de la segunda fase del acuerdo de paz para Gaza, centrada en la desmilitarización, la gobernanza tecnocrática y la reconstrucción de la Franja de Gaza, devastada por el conflicto.

"Es un gran honor para mí anunciar que se ha formado la Junta de la Paz. Los miembros de la Junta se anunciarán próximamente, pero puedo afirmar con certeza que se trata de la más destacada y prestigiosa jamás reunida en ningún momento ni lugar", escribió Trump en su mensaje.

Asimismo, funcionarios del gobierno estadounidense señalaron que la semana próxima se darán a conocer más detalles sobre la segunda fase del plan de paz para Gaza, en el marco del Foro de Davos, en Suiza, que contará con la participación de Trump.

En esa ocasión Trump confirmaría a los integrantes de la Junta, que la conformarían algunos líderes europeos.

De acuerdo con el plan de 20 puntos elaborado por Washington, el enclave palestino será gestionado durante un período de transición por el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), cuyo coordinador será el exviceministro palestino Ali Shaath, y que operará bajo la supervisión de la "Junta de Paz", presidida por el propio Trump.