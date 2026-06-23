EE. UU. marca límites en el Golfo: "Ningún país tiene permitido cobrar peaje en el estrecho de Ormuz"

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó hoy que ningún país puede imponer el cobro de peaje a los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz, en el inicio de una gira diplomática por aliados del Golfo.

Rubio hizo estas declaraciones a su llegada a Abu Dabi, en el marco de una visita que sigue al reciente avance en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán mantenidas en Suiza.

El funcionario fue categórico al subrayar el marco normativo vigente:

"Se trata de una vía navegable internacional. Ningún país tiene permitido cobrar peaje o cuotas en una vía navegable internacional. Esa es una ley internacional existente", dijo Rubio a los reporteros a su llegada a Abu Dabi.

El mensaje se enmarca en un contexto de tensiones regionales vinculadas a la seguridad marítima y al tránsito por una de las rutas estratégicas más sensibles del comercio global.

Gira diplomática por el Golfo y agenda de alto nivel

La visita de Marco Rubio forma parte de una agenda más amplia que contempla reuniones con autoridades de varios países del Golfo.

Su itinerario incluye:

Miércoles: reunión con autoridades de los Emiratos Árabes Unidos .

reunión con autoridades de los . Posteriormente: viaje a Kuwait .

. Continuación hacia Bahréin, donde participará de una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo.

Este recorrido diplomático se produce tras un escenario regional marcado por recientes tensiones y movimientos de negociación internacional.

Un escenario regional marcado por ataques y tensiones

Varios Estados del Golfo Pérsico que alojan bases estadounidenses en su territorio fueron blanco de ataques de represalia por parte de Irán, tras los bombardeos del 28 de febrero atribuidos a Estados Unidos e Israel.

En este contexto, los Emiratos Árabes Unidos se ubicaron entre los países más afectados por dichas acciones.

La secuencia de eventos ha contribuido a consolidar un clima de alta sensibilidad regional, en el que se entrelazan la seguridad militar, la presencia de fuerzas extranjeras y las rutas estratégicas de navegación internacional.

Diplomacia regional: Emiratos Árabes Unidos y Egipto en diálogo

En paralelo a la visita estadounidense, también se registraron movimientos diplomáticos entre actores regionales.

El viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, mantuvo conversaciones con el canciller de Egipto, Bader Abdelatty, centradas en los acontecimientos regionales.

Este diálogo se produjo tras la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, que ha reconfigurado parcialmente el clima diplomático.

Según la cancillería egipcia, en un comunicado oficial, ambos líderes:

Subrayaron la coordinación continua entre sus países.

entre sus países. Reafirmaron el compromiso de enfrentar los desafíos regionales actuales.

Expresaron la voluntad de trabajar por la paz, la estabilidad y el desarrollo.

La conversación telefónica evidencia una articulación diplomática paralela a las negociaciones entre grandes potencias.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán y el proceso en Suiza

En el trasfondo de estos movimientos se encuentra un desarrollo clave: la firma, la semana pasada, de un memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos.

Este acuerdo tiene como objetivo:

Poner fin a las hostilidades en todos los frentes , incluido el Líbano.

, incluido el Líbano. Abrir el camino a nuevas conversaciones de alto nivel.

Como resultado de este entendimiento, se llevaron a cabo negociaciones el domingo pasado en el centro turístico suizo de Burgenstock, un punto que se ha convertido en escenario de diplomacia indirecta entre ambas partes.

Este proceso marca una etapa de transición en la relación bilateral, que se proyecta sobre el conjunto del equilibrio regional.

Un tablero regional en transformación

La combinación de la visita de Marco Rubio al Golfo, el diálogo entre Emiratos Árabes Unidos y Egipto, y el avance del memorando entre Irán y Estados Unidos, configura un escenario diplomático en plena reconfiguración.

En este contexto, el énfasis en la legalidad internacional de las vías navegables, la seguridad del estrecho de Ormuz y la estabilidad del Golfo Pérsico aparece como un eje central de la agenda política y estratégica.

El proceso en curso, atravesado por tensiones recientes, ataques de represalia y negociaciones multilaterales, sugiere un período de alta actividad diplomática donde cada declaración y cada reunión adquieren un peso específico en la evolución del equilibrio regional.