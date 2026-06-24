La ONU busca erradicar el SIDA como riesgo para la salud en 2030

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el martes una nueva declaración política sobre el VIH/SIDA, mediante la cual se reafirmó formalmente el compromiso internacional de poner fin al SIDA como una amenaza para la salud pública hacia fines de 2030. La adopción de este documento se dio en un escenario de profunda preocupación global, ya que la resolución expresa explícitamente que el mundo no logró alcanzar los objetivos mundiales sobre el VIH fijados para 2025. Asimismo, el texto advierte con severidad que, en la actualidad, la comunidad internacional no está encaminada a cumplir con la meta de erradicación fijada para el cierre de la década.

El documento final fue aprobado mediante una votación que expuso las posturas de los Estados miembros, cosechando 149 votos a favor, ocho votos en contra y 14 abstenciones. Esta resolución no opera de forma aislada, sino que reafirma compromisos históricos previos asumidos por el organismo internacional. Entre ellos, se encuentra la Declaración de Compromiso sobre el VIH/SIDA de 2001, junto con las declaraciones políticas sobre la misma materia adoptadas en los años 2006, 2011, 2016 y 2021, además de la meta establecida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

A través de este consenso, según supo la Agencia Noticias Argentinas, la declaración compromete formalmente a la comunidad internacional a adoptar medidas urgentes durante los próximos cinco años. Esto se intentará materializar mediante una respuesta mundial coordinada, basada en evidencias y centrada en las personas frente al VIH, buscando fortalecer el liderazgo y la apropiación nacional. De igual forma, el plan plantea garantizar respuestas nacionales multisectoriales, integradas y centradas en las personas, con el fin de asegurar la provisión de servicios e impacto más allá del año 2030. De cara al futuro, la planificación ya contempla que la Asamblea General de la ONU celebrará una reunión de alto nivel sobre el VIH/SIDA en 2031. Dicho encuentro tendrá el propósito específico de evaluar los avances respecto a los compromisos asumidos en 2026, buscando verificar si se logró erradicar el sida como amenaza para la salud pública para 2030 y determinar cómo sostener esos resultados en el futuro.

El llamado al multilateralismo y la acción comunitaria

Durante la apertura de la reunión el pasado lunes, la Directora Ejecutiva del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), Winnie Byanyima, aportó una perspectiva analítica sobre el valor político e institucional del nuevo texto aprobado. En su discurso, la funcionaria remarcó la importancia de la continuidad histórica de las políticas sanitarias globales:

"Esta declaración política es nuestra oportunidad para construir sobre 25 años de compromiso y señalar el camino hacia 2030 para demostrar que el multilateralismo puede dar resultados. No podemos fracasar, porque sabemos lo que debemos hacer: comprometernos con el multilateralismo; mantener el financiamiento internacional mientras los países movilizan sus propios recursos; proteger los derechos de las personas que viven con VIH; permitir que las comunidades lideren para sus poblaciones; e impulsar la ciencia para que las innovaciones lleguen lo más rápido posible a todas las personas que las necesitan. Si hacemos estas cosas, podemos poner fin al sida".

Las palabras de la directora ejecutiva de ONUSIDA delinearon los ejes rectores que los países firmantes deberán instrumentar de manera obligatoria si pretenden revertir la tendencia de incumplimiento que arrastra la estrategia global. La protección de los derechos humanos de los pacientes y el empoderamiento de los líderes comunitarios locales se perfilan, según la visión del organismo, como los componentes indispensables para que la inversión científica y financiera se traduzca en resultados reales en el territorio.

Balance de datos técnicos: Avances y desafíos pendientes

A pesar de las alarmas encendidas por el incumplimiento de las metas intermedias de 2025, los datos de ese mismo año publicados por ONUSIDA demuestran de forma fehaciente que la inversión sostenida, los avances científicos y los esfuerzos liderados por las comunidades han generado avances significativos contra el sida en el largo plazo. Los indicadores cuantitativos globales reflejan transformaciones de gran relevancia en el escenario epidemiológico desde el inicio de la década pasada.

A continuación, se detallan las cifras técnico-estadísticas clave recabadas desde el año 2010 y consolidadas en el último informe:

Reducción de la mortalidad: Las muertes relacionadas con el sida han disminuido un 56 por ciento desde el año 2010.

Contención de la transmisión: Las nuevas infecciones por VIH registraron una reducción del 43 por ciento en el mismo período.

Cobertura de tratamientos médicos: Actualmente, 32,1 millones de personas reciben tratamiento específico.

Población bajo tratamiento: Dicha cifra de acceso a la salud representa el 78 por ciento del total de 40,9 millones de personas que viven con VIH a nivel mundial.

Estos datos técnicos evidencian que, si bien la infraestructura médica y científica ha logrado cronificar la enfermedad y salvar millones de vidas en los últimos quince años, la ralentización detectada en los objetivos de 2025 obliga a reformular los mecanismos de financiamiento y distribución. La nueva declaración de 2026 funciona, por ende, como el último llamado de atención para coordinar los recursos públicos y privados antes de que expire el plazo definitivo fijado para el año 2030.