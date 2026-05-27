Ébola: advierten por embarcaciones provenientes de zonas de riesgo hacia Argentina

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) informó que identificó embarcaciones provenientes de regiones de África consideradas de riesgo debido al brote de ébola que afecta a distintos sectores de ese continente.

La comunicación fue difundida a través de redes sociales y señaló que, en coordinación con organismos integrantes de la Comunidad de Inteligencia Nacional y el Ministerio de Salud, se implementaron medidas preventivas destinadas a resguardar la salud de la población.

Según indicó el organismo, la detección temprana permitió activar alertas y aplicar protocolos específicos vinculados al control sanitario de las embarcaciones que tenían destino en la Argentina.

El secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra, sostuvo que la identificación de estos movimientos marítimos fue posible a partir de información recabada por la SIDE, lo que permitió actuar de manera anticipada. "Ante el brote de Ébola en África, y en el marco del trabajo coordinado con organismos que integran la Comunidad de Inteligencia Nacional y el Ministerio de Salud, se detectaron embarcaciones provenientes de zonas de riesgo con destino a la Argentina", expresó el funcionario.

Además, afirmó que "la identificación de estos movimientos permitió adoptar de manera oportuna las medidas preventivas necesarias para resguardar la salud de la población".

Los controles sanitarios aplicados a los buques

De acuerdo con la información difundida, las medidas preventivas incluyeron acciones coordinadas entre Sanidad de Fronteras del Ministerio de Salud yPrefectura Naval Argentina. Entre los procedimientos implementados se detallaron controles sanitarios a bordo de los buques, exigencia de declaraciones juradas y aplicación de medidas específicas para impedir el desembarco de las tripulaciones.

Según explicaron fuentes del Ministerio de Salud a Infobae, el protocolo aplicado corresponde al procedimiento habitual previsto para embarcaciones donde pudiera existir riesgo sanitario.

"Se lleva a cabo siempre el mismo protocolo. Los barcos son examinados en caso de que haya personas sintomáticas, cualquiera sea la enfermedad infectocontagiosa. Si no hay síntomas, se espera que pasen los períodos de ventana. Si no hay síntomas se los deja circular", indicaron desde la cartera sanitaria.

Las autoridades aclararon además que hasta el momento no se confirmaron casos de ébola en territorio argentino.

Tres buques provenientes del Congo bajo seguimiento

Según detallaron a ese medio, fueron detectados tres buques cargueros provenientes de la República Democrática del Congo con destino a la Argentina. Las embarcaciones operaban bajo bandera de Grecia y bandera de Liberia. La situación generó especial atención debido al contexto epidemiológico registrado en la región africana afectada por el brote de ébola.

La SIDE destacó que las alertas y protocolos fueron activados gracias al proceso de transformación y profesionalización del Sistema de Inteligencia Nacional, lo que permitió anticipar posibles riesgos vinculados a la salud pública.

El caso sospechoso detectado en el puerto de San Lorenzo

En paralelo a la alerta por las embarcaciones, durante la madrugada se activó un protocolo sanitario de emergencia en el Puerto de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. La situación comenzó cuando el capitán de un buque reportó que uno de los tripulantes presentaba sarpullido y malestar general. El aviso fue realizado antes del arribo a la terminal Vicentín del puerto de Rosario, lo que motivó la inmediata intervención sanitaria.

Un equipo médico acompañado por un inspector abordó la embarcación para examinar al paciente y realizar una evaluación clínica inicial.

Según la información oficial, el informe preliminar descartó signos compatibles con ébola u otra enfermedad grave y estableció como diagnóstico presuntivo un cuadro de herpes. Aun así, la Dirección de Sanidad de Fronteras y Terminales de Transporte dispuso el aislamiento preventivo del tripulante dentro del propio buque mientras continúa el seguimiento sanitario correspondiente.