Ecuador enfrenta su temporada invernal más devastadora en años: 19 muertos y más de 119 mil afectados

La temporada invernal que golpea a Ecuador desde el 1 de enero ha dejado hasta el 9 de junio un saldo de 19 personas fallecidas, 34 heridas y 119.132 afectadas, según el último reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).
El organismo destacó que los daños no se limitan a pérdidas materiales: 19.943 personas han sido damnificadas, mientras que 293 viviendas han sido destruidas y 34.536 resultaron afectadas. A nivel educativo, 882 instituciones presentan daño funcional, lo que compromete la continuidad académica de miles de estudiantes.
Este panorama evidencia la magnitud de la crisis, que golpea a comunidades enteras en las 24 provincias del país, afectando directamente a 208 cantones y 780 parroquias.
Tipología y frecuencia de los eventos adversos
Durante este período, se han registrado 2.903 eventos adversos provocados por las lluvias, con una amplia variedad de fenómenos:
- Inundaciones
- Deslizamientos de tierra
- Lluvias intensas
- Erosión hídrica
- Vendavales
- Hundimientos
- Aluviones
- Colapsos estructurales
La diversidad y frecuencia de estos eventos demuestra que la temporada ha sido particularmente intensa y generalizada, afectando tanto a zonas urbanas como rurales.
Daños materiales y económicos
Los efectos sobre la infraestructura y la economía local son significativos:
- 72,19 kilómetros de vías afectadas
- 33 puentes destruidos
- 19 bienes públicos y 23 privados destruidos
- 39 centros de salud afectados
- 27.848 hectáreas de cultivos perdidas
- 162.844 animales muertos
La magnitud de estas cifras refleja el impacto directo sobre la conectividad, la producción agrícola y la capacidad de atención sanitaria en las regiones más afectadas.
Ríos desbordados y advertencias meteorológicas
La SNGR reportó que cinco ríos se han desbordado, mientras que ocho presentan tendencia a subir de nivel, lo que mantiene en riesgo a diversas poblaciones.
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantiene vigente una advertencia entre el 7 y el 10 de junio por lluvias y tormentas eléctricas de nivel medio y alto. Se prevén precipitaciones de moderada a alta intensidad en el Litoral, la Amazonía y las estribaciones de la cordillera, áreas donde ya se han registrado los mayores daños.