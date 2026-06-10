Ecuador enfrenta su temporada invernal más devastadora en años: 19 muertos y más de 119 mil afectados

La temporada invernal que golpea a Ecuador desde el 1 de enero ha dejado hasta el 9 de junio un saldo de 19 personas fallecidas, 34 heridas y 119.132 afectadas, según el último reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

El organismo destacó que los daños no se limitan a pérdidas materiales: 19.943 personas han sido damnificadas, mientras que 293 viviendas han sido destruidas y 34.536 resultaron afectadas. A nivel educativo, 882 instituciones presentan daño funcional, lo que compromete la continuidad académica de miles de estudiantes.

Este panorama evidencia la magnitud de la crisis, que golpea a comunidades enteras en las 24 provincias del país, afectando directamente a 208 cantones y 780 parroquias.

Tipología y frecuencia de los eventos adversos

Durante este período, se han registrado 2.903 eventos adversos provocados por las lluvias, con una amplia variedad de fenómenos:

Inundaciones

Deslizamientos de tierra

Lluvias intensas

Erosión hídrica

Vendavales

Hundimientos

Aluviones

Colapsos estructurales

La diversidad y frecuencia de estos eventos demuestra que la temporada ha sido particularmente intensa y generalizada, afectando tanto a zonas urbanas como rurales.

Daños materiales y económicos

Los efectos sobre la infraestructura y la economía local son significativos:

72,19 kilómetros de vías afectadas

afectadas 33 puentes destruidos

destruidos 19 bienes públicos y 23 privados destruidos

destruidos 39 centros de salud afectados

afectados 27.848 hectáreas de cultivos perdidas

162.844 animales muertos

La magnitud de estas cifras refleja el impacto directo sobre la conectividad, la producción agrícola y la capacidad de atención sanitaria en las regiones más afectadas.

Ríos desbordados y advertencias meteorológicas

La SNGR reportó que cinco ríos se han desbordado, mientras que ocho presentan tendencia a subir de nivel, lo que mantiene en riesgo a diversas poblaciones.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantiene vigente una advertencia entre el 7 y el 10 de junio por lluvias y tormentas eléctricas de nivel medio y alto. Se prevén precipitaciones de moderada a alta intensidad en el Litoral, la Amazonía y las estribaciones de la cordillera, áreas donde ya se han registrado los mayores daños.