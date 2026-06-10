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Ecuador enfrenta su temporada invernal más devastadora en años: 19 muertos y más de 119 mil afectados

La intensa temporada de lluvias, que se extiende desde enero, ha dejado un saldo crítico en todo el país, con miles de viviendas, cultivos y puentes dañados. La alerta permanece mientras los ríos continúan desbordándose.

10 Junio de 2026 20.18

La temporada invernal que golpea a Ecuador desde el 1 de enero ha dejado hasta el 9 de junio un saldo de 19 personas fallecidas, 34 heridas y 119.132 afectadas, según el último reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

El organismo destacó que los daños no se limitan a pérdidas materiales: 19.943 personas han sido damnificadas, mientras que 293 viviendas han sido destruidas y 34.536 resultaron afectadas. A nivel educativo, 882 instituciones presentan daño funcional, lo que compromete la continuidad académica de miles de estudiantes.

Este panorama evidencia la magnitud de la crisis, que golpea a comunidades enteras en las 24 provincias del país, afectando directamente a 208 cantones y 780 parroquias.

Tipología y frecuencia de los eventos adversos

Durante este período, se han registrado 2.903 eventos adversos provocados por las lluvias, con una amplia variedad de fenómenos:

  • Inundaciones
  • Deslizamientos de tierra
  • Lluvias intensas
  • Erosión hídrica
  • Vendavales
  • Hundimientos
  • Aluviones
  • Colapsos estructurales

La diversidad y frecuencia de estos eventos demuestra que la temporada ha sido particularmente intensa y generalizada, afectando tanto a zonas urbanas como rurales.

Daños materiales y económicos

Los efectos sobre la infraestructura y la economía local son significativos:

  • 72,19 kilómetros de vías afectadas
  • 33 puentes destruidos
  • 19 bienes públicos y 23 privados destruidos
  • 39 centros de salud afectados
  • 27.848 hectáreas de cultivos perdidas
  • 162.844 animales muertos

La magnitud de estas cifras refleja el impacto directo sobre la conectividad, la producción agrícola y la capacidad de atención sanitaria en las regiones más afectadas.

Ríos desbordados y advertencias meteorológicas

La SNGR reportó que cinco ríos se han desbordado, mientras que ocho presentan tendencia a subir de nivel, lo que mantiene en riesgo a diversas poblaciones.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantiene vigente una advertencia entre el 7 y el 10 de junio por lluvias y tormentas eléctricas de nivel medio y alto. Se prevén precipitaciones de moderada a alta intensidad en el Litoral, la Amazonía y las estribaciones de la cordillera, áreas donde ya se han registrado los mayores daños.

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