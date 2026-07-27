Venezuela: más de 30.000 inmuebles evaluados tras la emergencia sísmica

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este lunes que las brigadas de evaluación han completado la inspección técnica de más de 30.000 inmuebles en todo el país, como parte de las acciones desplegadas tras el devastador doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que afectó al territorio nacional el pasado 24 de junio.

De acuerdo con lo reportado por el diario El Nacional, Rodríguez explicó que las viviendas e infraestructuras inspeccionadas fueron clasificadas mediante un código de colores —verde, amarillo y rojo—, un sistema diseñado para determinar el nivel de afectación de cada estructura y establecer las medidas correspondientes para su recuperación o intervención.

La mandataria precisó que más de 12.000 viviendas catalogadas con nivel amarillo, es decir, aquellas que no presentan fallas en sus estructuras principales, están siendo "intervenidas activamente" con trabajos orientados a su reparación.

En contraste, los inmuebles identificados con código rojo permanecen bajo evaluación técnica especializada. En estos casos, las autoridades continúan analizando las condiciones estructurales para definir si corresponde ejecutar procesos de reconstrucción o proceder con la demolición de las edificaciones afectadas.

Un balance que refleja la magnitud del desastre

A un mes del evento telúrico, el último balance oficial da cuenta del profundo impacto humano y material que dejaron los terremotos.

Las cifras difundidas por las autoridades reflejan la dimensión de la emergencia:

5.546 personas fallecidas.

16.740 personas heridas.

17.907 personas damnificadas que perdieron sus hogares.

que perdieron sus hogares. 856 edificios con distintos niveles de daños.

con distintos niveles de daños. 190 estructuras colapsadas en su totalidad.

Estos datos constituyen la referencia oficial sobre las consecuencias del doble movimiento sísmico y sirven de base para las labores de evaluación, reparación y planificación de las acciones de recuperación que continúan desarrollándose en las zonas afectadas.

El Colegio de Ingenieros fortalece las inspecciones independientes

Como parte del proceso de revisión de las edificaciones, el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) informó que ha realizado revisiones independientes en más de 8.000 edificaciones.

El objetivo de estas inspecciones es identificar vulnerabilidades urbanas y proporcionar orientación técnica a las comunidades, contribuyendo así a una mejor comprensión del estado de las estructuras y apoyando las decisiones relacionadas con la seguridad de los inmuebles afectados.

Estas evaluaciones complementan las inspecciones desarrolladas por las brigadas oficiales y forman parte del conjunto de acciones destinadas a determinar el nivel de riesgo existente en las diferentes zonas impactadas por los terremotos.

Concluye la misión humanitaria del Comando Sur de Estados Unidos

En el ámbito de la cooperación internacional, el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) anunció oficialmente el cierre de su misión de apoyo humanitario en Venezuela.

La finalización de la operación se produjo con el repliegue de su personal y de sus equipos de emergencia, dando por concluida la asistencia desplegada tras los devastadores terremotos.

El Comando Sur permaneció en territorio venezolano durante un mes, integrándose al operativo internacional conformado por más de 30 países y más de 4.000 brigadistas internacionales, quienes participaron en las labores de atención en las zonas afectadas por la emergencia.

Entre los países que enviaron ayuda humanitaria se encuentran:

México.

España.

Colombia.

Estados Unidos.

Rusia.

Países Bajos.

El Salvador.

República Dominicana.

Suiza.

Ecuador.

Chile.

Italia.

Argentina.

Entre otros países que también contribuyeron a las tareas de asistencia.

La participación internacional formó parte del dispositivo de apoyo desplegado para responder a las necesidades generadas por el desastre.

La Cruz Roja proyecta una respuesta sostenida durante dos años

Mientras algunas misiones internacionales concluyen sus operaciones, la Cruz Roja Venezolana anunció que mantendrá su presencia en las zonas afectadas durante los próximos 24 meses.

La organización informó que este plan humanitario busca brindar asistencia a unas 300.000 personas en condición de vulnerabilidad, consolidando una respuesta de largo plazo frente a la magnitud de la emergencia provocada por los terremotos del 24 de junio.

El presidente de la institución, Luis Manuel Farías, explicó que el programa se desarrolla junto con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, contando además con el respaldo de diversas sociedades nacionales como parte de una estrategia de atención sostenida.

Farías detalló que, al cumplirse un mes del desastre, la organización ha alcanzado los siguientes resultados:

7.600 atenciones médicas realizadas.

5.700 personas beneficiadas con ayuda humanitaria.

3.150 afectados con acceso garantizado a agua segura.

Más de 3.500 familiares que lograron restablecer el contacto entre sí.

Las operaciones de la Cruz Roja se concentran principalmente en Caracas y La Guaira, donde los equipos de voluntarios continúan desarrollando múltiples líneas de acción.

Entre los servicios que permanecen activos destacan la atención en salud, el apoyo psicosocial, la distribución de insumos, los programas de agua, saneamiento e higiene, así como las labores de protección y reunificación familiar, en un esfuerzo que se prolongará durante los próximos dos años para acompañar a las comunidades afectadas en su proceso de recuperación.