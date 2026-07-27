Seattle: un tiroteo durante un multitudinario festival gastronómico dejó tres muertos

El festival "Bite of Seattle" terminó este domingo en una masacre en el noroeste de los Estados Unidos. Tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas como consecuencia de un tiroteo registrado en el interior de la multitudinaria feria de gastronomía y música que se desarrollaba al aire libre en el predio del Seattle Center, en las inmediaciones de la emblemática Aguja Espacial.

El ataque ocurrió en un espacio que, por sus características, concentraba a miles de asistentes que recorrían los distintos puestos recreativos del tradicional evento. Las detonaciones alteraron de manera abrupta la jornada y provocaron escenas de pánico entre la multitud.

Las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo en el sector para contener la situación y evacuar el complejo. Mientras tanto, la Policía de Seattle confirmó la detención de dos presuntos implicados en la agresión.

Sin embargo, la investigación continúa abierta. Los investigadores locales trabajan para establecer cuáles fueron las motivaciones detrás de la balacera y determinar el grado de participación que tuvieron los dos arrestados.

Los disparos provocaron pánico entre miles de asistentes

Las detonaciones comenzaron cerca de las 18:00 horas, cuando miles de personas se encontraban recorriendo los distintos espacios del festival.

La irrupción de los disparos generó una reacción inmediata de pánico. Los asistentes buscaron refugio en edificios linderos al predio, entre ellos el Museo Infantil, mientras las fuerzas de seguridad intervenían en el lugar.

El escenario de una feria al aire libre, con una importante concentración de personas y actividades recreativas, se transformó en pocos minutos en una zona de emergencia. La prioridad de los equipos desplegados fue contener la situación, asistir a los heridos y avanzar con la evacuación del complejo.

Las cuadrillas de emergencias médicas trabajaron junto con las fuerzas de seguridad para responder a las consecuencias del ataque. La Policía de Seattle informó posteriormente que dos sospechosos fueron puestos bajo custodia. No obstante, hasta el momento de la información suministrada, las autoridades continúan trabajando para reconstruir lo ocurrido y establecer las responsabilidades correspondientes.

Cuatro personas heridas

Las cuatro personas que sobrevivieron al ataque y recibieron impactos de bala fueron trasladadas de urgencia al Centro Médico Harborview, donde recibieron atención especializada.

El parte médico preliminar detalló diferentes niveles de gravedad entre los heridos:

Una mujer de 56 años permanece internada en estado crítico.

permanece internada en estado crítico. Un niño de 2 años se encuentra estable.

se encuentra estable. Un joven de 23 años permanece estable.

permanece estable. Una mujer de 39 años también se encuentra estable.

también se encuentra estable. Una cuarta víctima, de 40 años, sufrió lesiones de carácter leve.

La presencia de un niño de apenas dos años entre las personas heridas profundizó el impacto del ataque, ocurrido en medio de una actividad masiva y familiar.

Hasta el momento, las autoridades gubernamentales del estado de Washington no divulgaron las identidades ni las nacionalidades de las tres víctimas fatales.

La investigación busca determinar el motivo del ataque

Con dos sospechosos bajo custodia, la investigación se concentra ahora en establecer qué motivó la agresión y cuál fue el grado de participación de cada uno de los arrestados.

La Policía de Seattle confirmó las detenciones, aunque los investigadores locales todavía trabajan para determinar las circunstancias precisas de la balacera.

El ataque dejó tres víctimas fatales y cuatro personas heridas, además de provocar la evacuación de un complejo que se encontraba colmado de visitantes. Por el momento, las autoridades no divulgaron las identidades ni las nacionalidades de las personas fallecidas. La investigación continúa mientras se intenta reconstruir la secuencia de los hechos ocurridos durante la jornada del festival.

Un evento tradicional que convoca a miles

El "Bite of Seattle" es uno de los eventos más tradicionales del verano en esa ciudad costera. Su primera edición se realizó en 1982 y, desde entonces, se convirtió en una de las mayores atracciones de la temporada.

El festival combina gastronomía y música y se desarrolla durante tres días. A lo largo de ese período, suele convocar a una concurrencia estimada en 350.000 personas.

La magnitud del evento permite dimensionar el contexto en el que ocurrió el ataque. La feria reunía a miles de asistentes en el predio del Seattle Center, que recorrían los puestos recreativos cuando comenzaron las detonaciones.

La jornada, que debía transcurrir como una celebración multitudinaria, terminó marcada por la violencia, la evacuación de los asistentes y un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y equipos médicos.