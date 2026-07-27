España enfrenta el mayor incendio forestal de su historia reciente mientras el fuego avanza

Europa atraviesa una de las mayores emergencias provocadas por incendios forestales de los últimos tiempos, con focos de enorme magnitud que han calcinado decenas de miles de hectáreas en España y Francia y obligado a evacuar a unas 325.000 personas en ambos países. Mientras España enfrenta lo que las autoridades calificaron como "el mayor incendio forestal de su historia reciente", los bomberos franceses combaten una situación extrema en la costa atlántica, donde las llamas desarrollaron un fenómeno conocido como "tormenta de fuego".

La magnitud de la emergencia se extiende por distintos territorios y mantiene en alerta a las autoridades. En España, varios focos registrados en la región de Madrid y en provincias vecinas amenazaron con converger en un enorme incendio alrededor de la capital, lo que forzó la evacuación de unas 60.000 personas.

El mayor incendio forestal de la historia

Uno de los incendios más graves se desarrolla en Ávila, al noroeste de Madrid, donde el fuego afectó cerca de 50.000 hectáreas. La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, definió el episodio como el "mayor incendio forestal de la historia reciente" de España.

La situación llevó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a advertir que todavía quedan "horas complejas" por delante. En total, España enfrenta cerca de 77.000 hectáreas afectadas por el fuego, en un escenario que obligó a miles de personas a abandonar sus hogares.

Vestidos con ropa informal, el rey Felipe VI y su esposa, Letizia, visitaron junto a otras autoridades un club deportivo municipal de Villamanta, en la región madrileña, que fue convertido en un alojamiento improvisado para cientos de personas desalojadas.

Durante la visita, el monarca lamentó la pérdida de "un patrimonio natural incalculable". La reina, en tanto, remarcó la angustia que atraviesan quienes fueron desplazados y se refirió a las preguntas que quedan abiertas entre quienes debieron abandonar sus casas: "¿cuándo voy a volver? ¿cómo estará mi casa?".

El drama de quienes esperan regresar a sus hogares

La emergencia se refleja también en las historias de los evacuados que permanecen alojados en instalaciones improvisadas. Helena, una mujer de 45 años, contó que duerme desde el jueves en el albergue y describió el cansancio y la incertidumbre que atraviesa junto a otras personas.

"Vinimos con lo puesto porque pensamos que volveríamos al día siguiente. Estamos muy cansadas, agotadas, con ganas de volver a casa", relató.

Otro de los evacuados es Juan Manuel Moreno, de 71 años, quien mostró a la AFP fotografías guardadas en su teléfono celular de las inundaciones que anegaron su patio en 2023 y de la tormenta Filomena, que cubrió su casa de nieve en 2021.

Ahora, en el otro extremo de los fenómenos meteorológicos que ya había enfrentado, los incendios forestales lo obligaron a abandonar su vivienda y refugiarse en un pabellón deportivo. El residente de la localidad madrileña de Aldea del Fresno sostuvo que se está acumulando una cantidad de problemas y afirmó que "estas cosas se pueden evitar".

También cuestionó la falta de limpieza de los espacios forestales. "La mayor parte de España es bosque. Que no digan que España es propicia a incendios: es porque no se limpia nada", sentenció.

La emergencia también alcanzó a Castellón, donde otro incendio obligó a evacuar al menos a 15.000 personas. El presidente del Gobierno tiene previsto visitar esa provincia el lunes.

Francia combate una "tormenta de fuego"

En la costa atlántica de Francia, en la zona de Burdeos, los bomberos enfrentan un fenómeno que el teniente coronel Éric Brocardi, portavoz de la Federación Nacional de Bomberos, describió como una "tormenta de fuego".

Según explicó, el calor en el centro del incendio alcanza una intensidad tal que "provoca la autocombustión de todo lo que se cruza en su camino". En el interior del fuego, agregó, se forman relámpagos que atacan las brasas en el suelo y continúan alimentando el incendio.

En Le Porge, ubicado entre Burdeos y la zona turística de Cap Ferret, imágenes aéreas de AFP mostraron hileras de casas calcinadas y vehículos carbonizados. "No queda nada. Todo ha ardido", lamentó Mathieu Plessis al regresar a ese pueblo.

Las llamas se encuentran cerca de la metrópolis de Burdeos, el corazón de la región vinícola de Gironda. Su alcalde, Thomas Cazenave, señaló que el fuego se encuentra a 15 kilómetros de la metrópolis. Por el momento, no se contempla la evacuación de sus 270.000 residentes.

La ola de calor amenaza con agravar la situación

Las autoridades francesas advirtieron que una nueva ola de calor prevista a partir del martes puede empeorar el escenario, con temperaturas que podrían alcanzar los 40°C. Miles de bomberos exhaustos combaten las columnas de fuego con el apoyo de 1.500 militares y 1.200 policías. En paralelo al gigantesco incendio que amenaza la zona de Burdeos, los equipos de emergencia también enfrentan desde hace días otros focos en Las Landas, en el suroeste; Var, en el sureste; y la turística isla de Córcega.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, afirmó este domingo a la cadena France 2 que se están combatiendo entre 30 y 40 incendios simultáneamente. Además, informó que en lo que va del año los incendios afectaron 115.000 hectáreas en Francia.

Sequía, olas de calor y cambio climático

Tanto en Francia como en España, los incendios se desarrollan en un contexto de mayor inflamabilidad de los bosques y la vegetación, vinculada a la sequía y a las olas de calor excepcionales que se sucedieron desde junio en Europa.

Los climatólogos del grupo World Weather Attribution, en un estudio publicado el jueves, concluyeron que el cambio climático, causado principalmente por la combustión continuada del petróleo, el carbón y el gas, vuelve más grave la sequía actual.

En este contexto, la emergencia se extiende por amplias zonas de España y Francia, con decenas de miles de hectáreas destruidas, cientos de miles de personas evacuadas y equipos de emergencia enfrentando incendios de una magnitud extrema. La combinación de bosques y vegetación más inflamables, sequía, temperaturas excepcionales y nuevos focos mantiene a Europa frente a una crisis que todavía continúa abierta.