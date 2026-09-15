EE.UU. admite por primera vez que tiene armas en el espacio y dispara las alertas

Estados Unidos reconoció públicamente, por primera vez, que su Fuerza Espacial ha desplegado armas de control espacial en órbita, una confirmación que hasta ahora permanecía como un secreto a voces dentro del ámbito militar y estratégico.

El encargado de hacer pública la información fue el secretario de la Fuerza Aérea estadounidense, Troy Meink, quien explicó que esas capacidades están destinadas a responder ante eventuales acciones hostiles de adversarios y a proteger a las fuerzas estadounidenses.

"Estamos aumentando la preparación frente a las amenazas existentes, y Estados Unidos tiene armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios", afirmó Meink durante un discurso pronunciado en la conferencia Air, Space and Cyber, celebrada en Maryland.

El Departamento de la Fuerza Aérea confirmó posteriormente que se trató de la primera vez que Meink reconoce públicamente que la Fuerza Espacial estadounidense desplegó armas en el espacio. Sin embargo, el reconocimiento no estuvo acompañado por detalles específicos sobre las capacidades desplegadas. La institución no informó qué sistemas se encuentran actualmente en órbita, cuántos son ni en qué momento fueron desplegados.

La confirmación abre así una nueva instancia dentro de la competencia militar espacial entre las grandes potencias, en un contexto marcado por el desarrollo acelerado de capacidades tecnológicas destinadas a operar fuera de la Tierra.

Washington justifica el despliegue por las amenazas existentes

Meink presentó el despliegue como parte de una estrategia destinada a incrementar la preparación estadounidense frente a capacidades militares espaciales desarrolladas por otros países.

El secretario sostuvo que las amenazas evolucionan rápidamente y que Estados Unidos debe responder mediante un incremento de sus capacidades militares y una mayor velocidad en la innovación.

"Debemos aumentar nuestro poder de combate e innovar más rápido que cualquier otro, de manera asequible", señaló. La declaración se produjo en el marco de una serie de anuncios vinculados con otros programas espaciales estadounidenses. Entre ellos se encuentra el desarrollo de un sistema de interceptores basados en el espacio y una constelación destinada a detectar y seguir objetivos móviles desde órbita.

Según Meink, Estados Unidos comenzará durante este mes los lanzamientos de esa constelación.

El conjunto de anuncios permite dimensionar el alcance que Washington atribuye actualmente a sus capacidades espaciales, que no se limitan al despliegue de armas de control espacial, sino que incluyen también sistemas destinados a la detección, seguimiento e interceptación.

China advierte sobre una posible carrera armamentística

La confirmación estadounidense provocó una rápida reacción de China, que expresó su preocupación por el riesgo de que el espacio exterior termine transformándose en un nuevo escenario de confrontación militar. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino se opuso a la medida y cuestionó lo que considera una creciente militarización del espacio exterior.

El portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun, advirtió contra la posibilidad de que el espacio sea convertido en un campo de batalla y contra el desarrollo de una carrera armamentística en ese ámbito.

"Instamos a la parte estadounidense a que deje de ampliar sus capacidades militares y de prepararse para una guerra en el espacio exterior", declaró. La respuesta de Beijing se produce en un momento en que las grandes potencias compiten por desarrollar capacidades militares espaciales cada vez más avanzadas.

Según los analistas citados en la información, el anuncio estadounidense confirma una realidad que ya era conocida de manera informal, pero el momento elegido para reconocerla públicamente podría contribuir a agravar las tensiones con China y aumentar el riesgo de una carrera armamentística en el espacio.

Rusia reclama un espacio libre de armas

Rusia también reaccionó ante la confirmación de Washington y sostuvo que el espacio debe permanecer libre de armas. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que existe un amplio consenso internacional orientado a continuar trabajando en favor de la completa desmilitarización del espacio.

"Contamos con un amplio consenso internacional para seguir trabajando en pro de la completa desmilitarización del espacio", declaró Peskov. La posición rusa se sumó así a la advertencia formulada por China y colocó el reconocimiento estadounidense en el centro de una discusión que excede las capacidades militares de un solo país.

El anuncio marca, según los analistas, una nueva etapa en la competencia de las grandes potencias por desarrollar capacidades militares espaciales, impulsada por los rápidos avances tecnológicos y, al mismo tiempo, condicionada por la ausencia de un marco regulatorio integral.

"Ninguna sorpresa" para los analistas

El reconocimiento realizado por Washington no fue considerado inesperado por todos los especialistas. Song Zhongping, analista militar independiente radicado en Hong Kong y exinstructor del ejército chino, sostuvo que el anuncio "no es ninguna sorpresa", debido a que la existencia de este tipo de capacidades estadounidenses constituye desde hace tiempo un secreto a voces.

El analista también vinculó el futuro desarrollo militar espacial de China con las decisiones que adopte Estados Unidos.

"Que China despliegue o no armas en el espacio dependerá completamente de si Estados Unidos avanza en esa dirección", añadió.

Su interpretación coloca el despliegue estadounidense como un potencial factor de impulso para nuevas decisiones militares de otras potencias, especialmente en un escenario en el que las capacidades espaciales adquieren una importancia creciente.

Un tratado de 1967 y un vacío regulatorio

La discusión sobre las armas en el espacio no es nueva. Durante décadas, una de las principales preocupaciones de las potencias fue la eventual presencia de armas nucleares en el espacio.

En 1967, las superpotencias y otros países firmaron el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, que prohíbe colocar en órbita armas de destrucción masiva. Sin embargo, desde la entrada en vigencia de ese marco, Rusia, Estados Unidos, China e India han explorado diferentes formas de desarrollar capacidades para combatir en el espacio que quedarían fuera del alcance de esa prohibición.

Entre esas posibilidades aparece el eventual ataque contra satélites rivales, considerados esenciales para las comunicaciones militares, la vigilancia y la navegación.

El problema central reside precisamente en los límites establecidos por el tratado. La experta en derecho espacial Laetitia Cesari explicó que existe un vacío regulatorio debido a que el artículo 4 del acuerdo de 1967 solamente prohíbe las armas de destrucción masiva y las armas nucleares en órbita.

"Existe un vacío regulatorio porque el artículo 4 del tratado de 1967 solo prohíbe las armas de destrucción masiva y las armas nucleares en órbita", explicó Cesari.