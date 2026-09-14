El Reino Unido renovará sus aviones de guerra para reforzar la defensa de las Malvinas

En medio de la tensión entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, el gobierno británico confirmó una renovación de los aviones de combate destinados a la defensa del archipiélago.

La medida contempla el reemplazo de los cuatro aviones Typhoon de la Tranche 1 que actualmente prestan servicio en el Escuadrón 1435 de las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur. Las aeronaves serán sustituidas por otros cuatro Typhoon, pero pertenecientes a la Tranche 2, procedentes de la flota existente.

La confirmación fue realizada por el ministro de Estado para la Preparación de la Defensa y la Industria británico, Luke Pollard, en respuesta a una consulta formulada por el parlamentario conservador Ben Obese-Jecty. Pollard precisó que está previsto que los cuatro aviones actualmente asignados a las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur sean sustituidos por cuatro aeronaves de la Tranche 2 procedentes de la flota existente.

La renovación no implica, de acuerdo con los datos proporcionados, un incremento en el número de aviones desplegados en las islas: se mantendrá una dotación de cuatro aeronaves, aunque se producirá un cambio en el tipo de Typhoon utilizado.

La rotación está prevista para fines de 2027

El funcionario británico también brindó precisiones sobre el momento en que se concretará la sustitución. Pollard señaló que se trata de una "rotación de aviones programada para finales de noviembre o principios de diciembre de 2027".

El proceso tendrá además una segunda etapa una vez que las aeronaves actualmente desplegadas regresen al Reino Unido. Según explicó Pollard, cuando los cuatro aviones de la Tranche 1 lleguen al Reino Unido, "serán dados de baja del registro de la Autoridad de Aviación Militar e iniciarán el proceso de retirada de servicio".

Por lo tanto, el recambio comprende no solamente el traslado de los nuevos aviones hacia las Islas del Atlántico Sur, sino también el regreso de los actuales Typhoon de la Tranche 1 al Reino Unido y el posterior inicio de su proceso de retiro.

Una mejora de capacidades para el Atlántico Sur

El reemplazo fue analizado también por el portal UK Defence Journal, especializado en defensa, seguridad internacional y fuerzas armadas, con eje en el Reino Unido. Según el medio especializado, la sustitución representará "una mejora de las capacidades" británicas para el Atlántico Sur. Sin embargo, también señaló una característica relevante de la operación: los aviones que serán destinados a las Malvinas no serán aeronaves de nueva producción.

Los cuatro Typhoon de la Tranche 2 serán tomados de la flota existente, lo que significa que procederán de otras unidades que forman parte del orden de batalla de la Real Fuerza Aérea.

De esta manera, el cambio anunciado supone una actualización de las capacidades disponibles para las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur mediante aeronaves que ya integran la flota británica.

La diferencia entre las aeronaves constituye uno de los puntos centrales del reemplazo. Los Typhoon de la Tranche 2 cuentan con radar y armamento más avanzados, de acuerdo con la información proporcionada, lo que explica la consideración del recambio como una mejora de capacidades.

Los aviones de la primera serie

Los Typhoon de la primera serie que actualmente prestan servicios de defensa en las Malvinas corresponden a los primeros aviones de producción, entregados a principios de los años 2000.

Estas aeronaves comenzaron a ser retiradas progresivamente desde 2019. Los fuselajes restantes, es decir, la estructura principal de los aviones, fueron utilizados principalmente para entrenamiento y para el despliegue en las Malvinas. En el archipiélago, de acuerdo con el medio especializado, existe una exigencia particular para estas aeronaves: "el requisito más exigente es la alerta de rápida reacción".

El dato permite establecer el papel que cumplen los Typhoon actualmente destinados a las islas dentro de la información proporcionada. Aunque pertenecen a una primera serie de producción y fueron entregados a principios de los 2000, sus fuselajes restantes continuaron siendo utilizados para entrenamiento y para el despliegue en las Malvinas.

El próximo recambio supone, en este contexto, la llegada de aeronaves de la Tranche 2 procedentes de otras unidades de la Real Fuerza Aérea.

La advertencia de Trump sobre un eventual conflicto

El anuncio británico se produce además en un escenario de tensión por la soberanía de las Malvinas que en los últimos días estuvo acompañado por duras declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario estadounidense advirtió este sábado que un eventual conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago sería "un desastre potencial". Trump realizó estas declaraciones durante su gira por Dublín, Irlanda, donde respondió preguntas de la prensa y se refirió a la posibilidad de intervenir en la disputa territorial si alguno de los dos países solicitara su ayuda.

El presidente estadounidense afirmó: "Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial, pero si lo hacen, probablemente podré solucionarlo".

La declaración planteó la posibilidad de una intervención de Estados Unidos en caso de que Argentina o Reino Unido recurrieran a su asistencia para resolver la disputa territorial. Trump también describió a la Argentina y al Reino Unido como dos países que actualmente están "enfadados" entre sí, en referencia al estado de tensión existente alrededor de la cuestión de las islas.

Trump también cuestionó el respaldo a la soberanía británica

Las declaraciones realizadas durante su gira por Dublín se suman a una posición expresada previamente por el mandatario estadounidense.

A fines de agosto, Trump había sugerido que podría retirar el apoyo estadounidense a la soberanía británica sobre las Islas. Así, dentro del escenario planteado por la información, la renovación de los aviones británicos destinados a las Malvinas coincide temporalmente con una serie de declaraciones de Trump sobre la disputa entre la Argentina y el Reino Unido.

Por un lado, el Reino Unido prepara el reemplazo de los cuatro Typhoon de la Tranche 1 por cuatro aeronaves de la Tranche 2, provenientes de su propia flota y con radar y armamento más avanzados. Por otro, el presidente de Estados Unidos advierte sobre las consecuencias que tendría un eventual conflicto y plantea la posibilidad de intervenir si alguno de los países involucrados solicita su ayuda.