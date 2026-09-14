La ONU advirtió sobre el avance de la IA: "Todos los derechos humanos están en riesgo"

El alto comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió sobre la utilización avanzada de la inteligencia artificial (IA) y señaló que "todos los derechos humanos están en riesgo".

A través de un comunicado al que accedió la agencia Noticias Argentinas, el alto funcionario austríaco afirmó: "Estamos al borde de un cambio irreversible, que nos afecta no solo a nosotros, sino también a las generaciones futuras de la humanidad".

Además, Türk reclamó que los Estados y las compañías deben tomar una "acción urgente" para moderar el uso actual de la IA, debido a que esta tecnología significa "un salto cualitativo hacia mayores riesgos existenciales para todos los aspectos de nuestras vidas".

El representante de la ONU hizo foco en la llamada IA agéntica, que tiene la capacidad de completar tareas complejas y tomar decisiones con un grado elevado de autonomía. Según explicó, las fallas de estos sistemas podrían paralizar servicios esenciales, interrumpir las comunicaciones, desestabilizar infraestructuras críticas y afectar el funcionamiento de las instituciones democráticas.

"Poblaciones enteras podrían quedar sin acceso a agua, calefacción o servicios financieros", alertó el alto comisionado. También sostuvo que la inteligencia artificial ya está acelerando el ritmo de los conflictos armados, ampliando su alcance y debilitando las barreras de seguridad destinadas a impedir el uso de armas de destrucción masiva.

Ante este escenario, Türk instó a los gobiernos y a las compañías tecnológicas a alcanzar acuerdos en ámbitos multilaterales. El objetivo, indicó, debe ser establecer una gobernanza internacional de la inteligencia artificial a partir del derecho internacional y la protección de los derechos humanos.