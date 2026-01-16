EE.UU. alertó por posible actividad militar en el espacio aéreo de México y zonas de América Latina

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió este viernes una alerta por posible "actividad militar" en el espacio aéreo de amplias zonas de México, América Central y partes de Sudamérica, e instó a las aerolíneas y tripulaciones a extremar las precauciones durante los próximos dos meses.

Según informó el organismo regulador de la aviación civil estadounidense, la advertencia responde a la detección de "situaciones potencialmente peligrosas", que incluso podrían afectar los sistemas de navegación por satélite utilizados en vuelos comerciales.

"La FAA emitió avisos de vuelo para áreas específicas de México, Centroamérica, Panamá, Bogotá, Guayaquil y las Regiones Oceánicas de Vuelo de Mazatlán, así como para el espacio aéreo del Pacífico oriental", indicó un portavoz del organismo. La medida entrará en vigencia el 16 de enero de 2026 y se extenderá por 60 días.

Tensión regional y advertencias de Trump

La decisión se enmarca en un contexto de creciente tensión regional, tras las reiteradas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre una posible escalada militar contra los cárteles del narcotráfico. El pasado 8 de enero, el mandatario aseguró que Estados Unidos estaba dispuesto a "iniciar ataques terrestres" contra estas organizaciones criminales, luego de una serie de operaciones navales desplegadas en el Caribe y el Pacífico desde septiembre.

Trump afirmó que esos operativos —que habrían dejado al menos 107 muertos— redujeron "prácticamente a cero" el tráfico de drogas por vía marítima. Tras una reciente operación militar que derivó en la captura y traslado a Estados Unidos del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el jefe de la Casa Blanca insistió en avanzar con acciones en tierra y sostuvo que "los cárteles están controlando México".

Reacciones en la región

El tema genera especial sensibilidad en la relación bilateral con México. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó este viernes los avances de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico y ratificó la cooperación con Estados Unidos, aunque subrayó la defensa de la soberanía territorial. Ambos países tienen prevista una reunión bilateral de seguridad el próximo 23 de enero.

Otros gobiernos de la región expresaron preocupación, aunque optaron por mantener canales diplomáticos abiertos con Washington. En Colombia, el presidente Gustavo Petro incluso propuso operativos aéreos conjuntos contra el ELN, grupo considerado "narcoterrorista" por Estados Unidos.

En paralelo, la Casa Blanca notificó al Congreso que considera que el país se encuentra en un "conflicto armado" contra los narcotraficantes, una definición que despertó cuestionamientos en el ámbito legislativo, aunque sin lograr limitar los poderes de guerra del presidente.