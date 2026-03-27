EE.UU. busca retomar el diálogo con Irán y crecen señales de distensión con impacto global

Estados Unidos manifestó su intención de avanzar en reuniones con Irán en los próximos días, en un contexto de incipientes señales de distensión entre ambos países que podrían repercutir en la economía global, con efectos indirectos en regiones como Catamarca.

El enviado del expresidente Donald Trump, Steve Witkoff, aseguró que Washington espera concretar encuentros con Irán "tan pronto como esta semana".

Durante un evento en Miami, el funcionario indicó que existe "esperanza" en que las reuniones se lleven a cabo y destacó como un "punto positivo" la decisión de Trump de extender la pausa en los ataques estadounidenses contra instalaciones energéticas iraníes.

Witkoff también señaló que las negociaciones entre ambas naciones se encuentran en curso, aunque reconoció que persisten diferencias en la interpretación del proceso.

En ese marco, mencionó que algunos buques retomaron la navegación por el estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio internacional y la estabilidad energética global.