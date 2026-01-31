EE.UU. enviará una misión diplomática a Venezuela tras el anuncio de la amnistía para presos políticos

Estados Unidos enviará una misión diplomática a Venezuela en el marco de un proceso de restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Washington y Caracas, informaron fuentes diplomáticas este viernes.

La nueva jefa de la misión diplomática, Laura Dogu, llegará este sábado al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el principal del país caribeño, en un movimiento que se interpreta como un paso hacia la normalización del vínculo entre ambas naciones tras años de distanciamiento.

Dogu fue designada el 22 de enero para encauzar las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, que permanecieron interrumpidas desde 2019. La diplomática estuvo involucrada en negociaciones previas a la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas y su nombramiento marca un vuelco significativo en la política exterior de Washington hacia el país sudamericano.

La llegada de la misión coincide con un momento de apertura política en Venezuela, tras el anuncio de una ley de amnistía general para presos políticos impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que busca favorecer la convivencia y la reconciliación nacional después de años de polarización. Asimismo, poco después de ese anuncio, Estados Unidos confirmó que todos sus ciudadanos detenidos en Venezuela ya fueron liberados en el marco de un proceso más amplio de excarcelaciones.

La designación de Dogu forma parte de una reanudación gradual de relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas, interrumpidas desde la ruptura de lazos en 2019, y se enmarca en un contexto de compromisos bilaterales, entre ellos acuerdos en materia energética y la liberación de prisioneros políticos, tras la captura del exmandatario Nicolás Maduro ocurrida en enero de 2026.

Quién es Laura Dogu, la diplomática enviada por EE.UU.

Laura Dogu es una diplomática de carrera con experiencia en varios destinos regionales y globales. Fue embajadora de Estados Unidos en Honduras y en Nicaragua, uno de los pocos aliados regionales de Venezuela, y también se desempeñó como subjefa de misión en la embajada estadounidense en Ciudad de México.

Su trayectoria incluye misiones en países como Turquía, Egipto y El Salvador, y ocupó diversos cargos en el Departamento de Estado de EE.UU. en Washington, lo que la posiciona como una figura central en la estrategia diplomática estadounidense en América Latina.