EEU.U. ofreció una recompensa millonaria por información sobre un líder iraní ligado al atentado a la AMIA

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una recompensa de 10 millones de dólares por información que permita identificar y localizar a algunos de los principales líderes militares del régimen iraní, responsables, según Washington, de planificar y ejecutar ataques terroristas a nivel global, incluyendo el atentado a la AMIA.

En su comunicado oficial, el Departamento subrayó que:

"Estos individuos comandan y dirigen diversos elementos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), que planifica, organiza y ejecuta actos terroristas en todo el mundo".

Para garantizar la confidencialidad de quienes proporcionen información, la dependencia estadounidense habilitó canales de comunicación seguros a través de Tor y Signal, redes que permiten la transmisión de datos de forma anónima. Tor, en particular, es conocida como una puerta de acceso a la web profunda o darknet, donde los sitios web no son indexados por buscadores tradicionales.

Los objetivos específicos de la recompensa

El anuncio detalla cinco figuras clave del CGRI:

Ahmad Vahidi : Comandante del CGRI.

: Comandante del CGRI. Majid Khademi : Jefe de inteligencia del CGRI.

: Jefe de inteligencia del CGRI. Sa'id Aghajani : Responsable de drones del grupo paramilitar.

: Responsable de drones del grupo paramilitar. Hamidreza Lashgarian : Jefe de ciberseguridad.

: Jefe de ciberseguridad. Ali Abdollahi: Director del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, un comando conjunto del ejército iraní.

El Departamento de Estado enfatizó que brindar información sobre estos individuos podría hacer a los informantes elegibles para reubicación y la recompensa anunciada.

Contexto: La sucesión de liderazgo y ataques recientes

La medida estadounidense se produce en un momento crítico tras la muerte del anterior líder supremo de Irán, Alí Khamenei, quien falleció junto a otros altos funcionarios iraníes en ataques coordinados por Estados Unidos e Israel iniciados el 28 de febrero. Su hijo, Mojtaba Khamenei, asumió el liderazgo del país, aunque se cree que resultó herido durante los ataques. Desde entonces, no ha aparecido en público, aunque ha difundido comunicados oficiales.

Además del nuevo líder supremo, Estados Unidos busca información sobre otros funcionarios fallecidos o activos:

Alí Larijani , jefe de seguridad iraní (fallecido).

, jefe de seguridad iraní (fallecido). Esmail Jatib , ministro de Inteligencia.

, ministro de Inteligencia. Eskandar Momeni , ministro del Interior.

, ministro del Interior. Dos funcionarios de la oficina de Khamenei, cuyos nombres no fueron divulgados.

Otros cuatro altos cargos, incluido el comandante del CGRI y el secretario del consejo de defensa, sin nombres ni fotografías publicadas.

El CGRI bajo la lupa estadounidense

El Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica (CGRI) fue designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera, responsabilizándolo de ataques en los que han muerto ciudadanos estadounidenses. Washington acusa al régimen persa de haber planeado asesinatos contra el expresidente Donald Trump y otros funcionarios estadounidenses como represalia por la muerte del comandante militar iraní Qasem Soleimani en 2020.

En respuesta, las autoridades iraníes niegan cualquier vínculo con actos terroristas y califican las acusaciones como ataques políticos sin fundamento, sosteniendo que Estados Unidos utiliza estas imputaciones para justificar campañas de presión y sanciones.

Alcance y estrategia de la recompensa

La recompensa de hasta 10 millones de dólares forma parte de la estrategia estadounidense de presión sobre los miembros del CGRI y otros altos mandos militares e inteligencia iraníes, incluyendo al nuevo líder supremo. La página oficial del Departamento de Estado detalla que la medida está dirigida a diez miembros asociados al CGRI, una fuerza leal al líder supremo y encargada de proteger el sistema clerical chií instaurado tras la Revolución Islámica de 1979.