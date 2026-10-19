León XIV retoma su agenda y celebrará la audiencia general del miércoles

El Papa León XIV continúa su recuperación posoperatoria en el Palacio Apostólico Vaticano y tiene previsto retomar parte de su agenda pública este miércoles, cuando presida la audiencia general en la Plaza de San Pedro. La actividad fue confirmada este lunes por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, que informó sobre la continuidad de las actividades del Pontífice después de su salida del hospital.

El regreso progresivo a sus compromisos se produce luego de varios días de internación en el Policlínico Gemelli de Roma, donde el Santo Padre permaneció cinco días tras haber sido operado de un adenocarcinoma de pulmón el pasado martes. El sábado recibió el alta médica y regresó al Vaticano, donde permanece mientras avanza en el proceso de recuperación.

La evolución de su agenda comenzó a mostrar señales de continuidad el domingo, cuando León XIV rezó el Ángelus desde una ventana del Palacio Apostólico. La aparición permitió al Pontífice volver a dirigirse a los fieles después de la hospitalización y mantener el tradicional encuentro dominical de oración.

Durante esa jornada, unas 15.000 personas se congregaron en la Plaza de San Pedro para saludarlo y expresarle su afecto y apoyo. La presencia de la multitud acompañó el regreso del Papa a una actividad pública, aunque todavía desde el ámbito del Vaticano y sin que ello implique la reanudación completa de sus compromisos habituales.

La audiencia general prevista para el miércoles constituye el próximo encuentro confirmado dentro de su agenda. Mientras tanto, el Pontífice permanecerá en el Vaticano para continuar con los cuidados posteriores a la intervención quirúrgica.

La audiencia general del miércoles está confirmada

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que León XIV celebrará la audiencia general este miércoles por la mañana en la Plaza de San Pedro. De acuerdo con la información oficial, el encuentro está confirmado y permitirá al Papa volver a encontrarse con una multitud de fieles en uno de los espacios habituales de sus actividades públicas.

La audiencia general representa el siguiente compromiso previsto después del Ángelus del domingo, cuando el Pontífice saludó a las personas reunidas en la plaza desde la ventana del Palacio Apostólico. En esta oportunidad, la convocatoria está programada para desarrollarse nuevamente en la Plaza de San Pedro, aunque todavía no se conocen todos los detalles de la modalidad que tendrá el encuentro.

En particular, no se informó si León XIV realizará el habitual recorrido entre los asistentes a bordo del papamóvil, una práctica que forma parte de sus encuentros con los fieles. Por el momento, la confirmación oficial alcanza a la celebración de la audiencia, mientras que las características concretas de su participación continúan sin precisiones.

La ausencia de información sobre ese aspecto mantiene abierta la incógnita acerca de cómo se desarrollará la actividad en el contexto de la recuperación posoperatoria del Papa. La organización del encuentro deberá ajustarse a las condiciones previstas para esta etapa, aunque la información difundida hasta ahora no especifica qué medidas particulares se adoptarán.

León XIV permanecerá en el Vaticano

Durante los próximos días, el Pontífice continuará su recuperación en el Vaticano y no se trasladará a su residencia de Castel Gandolfo, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Desde el comienzo de su pontificado, León XIV acostumbraba trasladarse a ese lugar desde el lunes hasta el martes por la noche, donde combinaba sus tareas de trabajo con períodos de descanso. Sin embargo, en esta oportunidad permanecerá en el Vaticano mientras continúa el proceso posterior a la intervención quirúrgica.

La decisión implica una modificación de esa rutina habitual, ya que el Papa no realizará por el momento el desplazamiento a Castel Gandolfo. Su permanencia en el Palacio Apostólico estará orientada a continuar con la recuperación, en un período en el que su agenda pública vuelve a ponerse en marcha de manera progresiva.

La información conocida hasta el momento no indica que se hayan confirmado otros compromisos públicos más allá de la audiencia general del miércoles. De esta manera, la actividad del Pontífice se mantiene centrada en el Vaticano, con una próxima aparición prevista ante los fieles y sin el traslado que habitualmente realizaba al comienzo de la semana.

El regreso a las actividades, con una agenda todavía limitada

Tras recibir el alta hospitalaria, rezar el Ángelus y saludar a las 15.000 personas congregadas en la Plaza de San Pedro, León XIV tiene previsto volver a presidir una audiencia general este miércoles. La confirmación de esa actividad marca la continuidad de sus apariciones públicas, mientras permanece bajo recuperación en el Vaticano.

Por ahora, la Santa Sede informó sobre la realización del encuentro, pero no dio a conocer otros detalles de su desarrollo. Tampoco se precisó si el Papa retomará inmediatamente el conjunto de sus compromisos ni cuándo volverá a trasladarse a Castel Gandolfo.

La previsión médica comunicada por Stefano Margaritora, que sitúa la recuperación en alrededor de diez días, constituye el marco temporal informado para esta etapa. Mientras tanto, el Pontífice continuará en el Palacio Apostólico y su actividad pública avanzará de acuerdo con la agenda confirmada por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El miércoles, la Plaza de San Pedro volverá a ser el escenario del encuentro entre León XIV y los fieles, en una audiencia que se desarrollará después de cinco días de hospitalización, el alta del sábado y el saludo del domingo. La modalidad definitiva de esa convocatoria, especialmente en lo referido al recorrido en papamóvil, permanece pendiente de confirmación.