El antecedente que complica al argentino detenido por la masacre en México: lo acusan de ser estafador

La detención de el empresario argentino investigado por la masacre de una familia en México, volvió a poner bajo la lupa distintos aspectos de su pasado reciente. Antes de quedar involucrado en el cuádruple crimen que terminó con la vida de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, y de otros integrantes de su familia, el nombre del empresario ya había aparecido en publicaciones de personas que lo vinculaban con presuntas estafas relacionadas con el alquiler de propiedades de lujo.

Los señalamientos habían comenzado a tomar estado público meses antes del asesinato y reunían testimonios de clientes que aseguraban haber perdido importantes sumas de dinero en operaciones vinculadas con el alquiler temporal de residencias en reconocidos destinos turísticos mexicanos.

Al menos una de las personas que hizo público su caso afirmó que existía un grupo de 11 presuntos damnificados, aunque no está acreditado que todos ellos hayan presentado denuncias judiciales contra Rosen Ferlini. Según los relatos difundidos, algunas de las pérdidas alcanzaban varias decenas de miles de dólares.

La detención y la investigación por el cuádruple crimen

Rosen Ferlini, de 51 años, fue detenido en el Estado de México como sospechoso de haber participado en los asesinatos de Jonathan Meléndez, su esposa —que se encontraba embarazada de cuatro meses—, su hija de tres años y otra mujer de 21 años.

Un hijo de la pareja logró sobrevivir al ataque.

Mientras avanza la causa judicial por los homicidios, comenzaron a conocerse detalles sobre los negocios que rodeaban al empresario argentino y, especialmente, sobre la relación comercial que mantenía con una de las víctimas.

La conexión entre Rosen Ferlini y Meléndez adquiere relevancia en el marco de la investigación, debido a que ambos estaban vinculados comercialmente a un emprendimiento dedicado al alquiler de propiedades vacacionales. La Justicia mexicana busca reconstruir qué ocurrió entre ellos antes de los asesinatos y determinar el contexto que rodeó al ataque.

El testimonio que habló de más de 11 damnificados

Uno de los relatos sobre las presuntas estafas había sido publicado el 21 de julio, antes de que el caso policial relacionado con los homicidios saliera a la luz.

Una mujer contó en un grupo de Facebook dedicado a alquileres vacacionales que había perdido cerca de 500.000 pesos mexicanos, una cifra equivalente a casi 30.000 dólares, en una operación vinculada con una propiedad ubicada en Valle de Bravo. En su publicación, la mujer no presentó su experiencia como un episodio aislado. Aseguró que se encontraba en contacto con otras personas que atravesaban situaciones similares y mencionó la existencia de un grupo compuesto por más de 11 personas que se consideraban defraudadas.

Sin embargo, hasta el momento de la información proporcionada, no está acreditado que todas esas personas hayan presentado denuncias judiciales contra Rosen Ferlini.

Las cifras mencionadas por los presuntos damnificados reflejan la magnitud económica de las acusaciones que comenzaron a circular en las redes sociales y que ahora vuelven a tomar relevancia tras la detención del empresario argentino.

Una reserva en Acapulco que terminó sin respuestas

Después de la detención de Rosen Ferlini aparecieron otros relatos de personas que aseguraron haber atravesado situaciones similares.

Una mujer contó que su familia, junto con otros allegados, había entregado alrededor de 400.000 pesos mexicanos para reservar una villa en Acapulco. El objetivo era realizar un viaje grupal para celebrar el cumpleaños de su abuelo. Según relató, para concretar la operación debieron pagar por adelantado el valor total de la estadía. Durante los preparativos del viaje, la comunicación con los responsables del alquiler se mantuvo de manera habitual.

Sin embargo, la situación cambió cuando faltaba apenas un día para el viaje. De acuerdo con su testimonio, dejaron de obtener respuestas y posteriormente fueron eliminados del grupo de WhatsApp mediante el cual coordinaban la reserva.

La mujer aseguró que no logró recuperar el dinero entregado.

Este relato presenta coincidencias con otros testimonios difundidos por personas que sostienen haber resultado perjudicadas en operaciones de alquiler de propiedades temporarias.

El negocio de las propiedades de alta gama

Las acusaciones tienen como punto en común un emprendimiento dedicado al alquiler temporal de propiedades de alta gama. De acuerdo con los testimonios publicados en México, el proyecto había operado inicialmente bajo el nombre de "+Relax" y posteriormente comenzó a presentarse como "Nomad P.M.".

El catálogo ofrecía casas destinadas a grupos numerosos y ubicadas en diferentes destinos turísticos, entre ellos:

Valle de Bravo .

. Acapulco .

. Tepoztlán.

Las propiedades eran promocionadas con diferentes características y servicios, entre ellos piletas, jardines y servicios exclusivos. Los valores podían variar considerablemente según la residencia elegida y las condiciones de cada operación.

En el caso de Valle de Bravo, Rosen y Meléndez habrían administrado alrededor de 32 propiedades, con tarifas que oscilaban entre los 7.000 y los 50.000 pesos mexicanos por noche.

Un patrón que se repite en los relatos

Los testimonios de quienes aseguran haber resultado perjudicados presentan algunos elementos en común. Según sus relatos, los clientes elegían una propiedad, acordaban las fechas del viaje y realizaban pagos anticipados para garantizar la reserva.

En determinados casos, los inconvenientes comenzaban a surgir cerca de la fecha prevista para el viaje. Entre las situaciones mencionadas por los presuntos damnificados se encuentran:

La propiedad dejaba de estar disponible.

Surgían problemas vinculados con la reserva.

Se interrumpía directamente la comunicación con los responsables.

Las sumas involucradas en estas operaciones son otro de los aspectos que aparecen de manera reiterada en los testimonios. Además de los casos individuales que mencionaron pérdidas por 400.000 y 500.000 pesos mexicanos, en publicaciones realizadas en redes sociales se llegó a hablar de hasta dos millones de pesos mexicanos en pérdidas acumuladas, una cifra equivalente a unos 115.000 dólares.

La relación comercial bajo análisis

El antecedente de las presuntas estafas adquiere una dimensión particular por la relación comercial que existía entre Rosen Ferlini y Jonathan Meléndez.

Ambos estaban vinculados al negocio de las propiedades vacacionales y la investigación busca reconstruir qué ocurrió entre ellos antes de los asesinatos.

Mientras la Justicia mexicana intenta determinar la responsabilidad de Diego Sebastián Rosen Ferlini en la masacre, también comenzó a reconstruirse la trama económica que rodeaba al empresario argentino y al músico.

Las operaciones inmobiliarias, las posibles deudas y los conflictos comerciales forman parte del contexto que los investigadores analizan para establecer qué pudo haber desencadenado el ataque.

De esta manera, la causa por los homicidios avanza en paralelo con la aparición de antecedentes y testimonios que habían comenzado a circular antes de que el empresario argentino fuera detenido. Los relatos de los presuntos damnificados, la actividad comercial compartida con una de las víctimas y las operaciones económicas vinculadas al alquiler de propiedades se incorporan al escenario que rodea uno de los hechos que mantiene bajo investigación a la Justicia mexicana.