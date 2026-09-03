Israel marca como objetivo principal el fin del gobierno iraní: "Está al alcance"

En el marco de la escalada de tensiones regionales que sacude a Oriente Medio, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha marcado un antes y un después en la estrategia geopolítica de su nación. Durante un evento celebrado en Tel Aviv por motivo del próximo Año Nuevo judío, el mandatario se dirigió al Estado Mayor General de las Fuerzas de Defensa de Israel para sostener con firmeza que derrocar al Gobierno de Irán se ha convertido oficialmente en un objetivo principal y prioritario para el Estado judío.

Netanyahu expresó una total convicción respecto a la capacidad operativa de su país para neutralizar el peligro de forma definitiva. Ante las más altas esferas militares, enfatizó que la meta fundamental consiste en desmantelar las estructuras del poder actual en Teherán. Lejos de plantear una empresa inalcanzable, el líder israelí transmitió un mensaje de inmediatez y certeza táctica, subrayando que esta misión central se encuentra cerca, no es imposible y está al alcance de las capacidades estratégicas de la nación.

Vulnerabilidad institucional y advertencias directas

Para justificar la viabilidad de una transformación radical en el mapa político iraní, el primer ministro profundizó en el diagnóstico del adversario. Según su análisis institucional expuesto ante el mando militar, el liderazgo de Irán atraviesa un escenario crítico, encontrándose más débil que nunca y peleando por su vida en medio de la actual tormenta geopolítica.

Esta supuesta fragilidad estructural del régimen justifica, desde la perspectiva del Ejecutivo israelí, la necesidad de asestar un golpe definitivo. En este contexto de máxima confrontación, Netanyahu emitió una advertencia inequívoca dirigida de manera directa a los adversarios de la región, exigiendo cautela y mandando un aviso claro: "No se metan con nosotros". La consigna refleja la determinación de Tel Aviv de no ceder espacios en su ofensiva contra Teherán.

Escalada militar y el frente de operaciones conjuntos

La retórica actual se sustenta sobre una base de acciones bélicas concretas que han reconfigurado el tablero de seguridad en los últimos meses. Entre los principales antecedentes operativos destacan hitos de confrontación directa:

Ofensiva del 28 de febrero: Israel y Estados Unidos ejecutaron ataques conjuntos de gran envergadura contra Teherán y otras ciudades iraníes, marcando un salto cualitativo en la agresión militar coordinada.

Respuesta de Teherán: Como réplica a los bombardeos, Irán desplegó oleadas de ataques con misiles y ataques con drones, enfocados tanto en territorio israelí como en las bases y activos militares estadounidenses apostados en la región.

Control estratégico: En medio de las hostilidades, el régimen iraní reforzó de manera significativa su dominio y supervisión sobre el estrecho de Ormuz, un punto neurálgico para el flujo energético global.

La ofensiva financiera y el cerco económico

La presión sobre Teherán no se limita estrictamente al terreno militar, sino que se despliega de manera paralela en el ámbito financiero internacional. Con el propósito de asfixiar las fuentes de financiamiento del Estado persa y complementar la estrategia de seguridad, el gobierno de Estados Unidos ha endurecido drásticamente su postura en las semanas recientes.

Bajo esta línea de acción económica, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, formalizó un movimiento de alta intensidad al declarar un "Día D económico" contra Irán. Esta medida se tradujo en el anuncio e implementación de un nuevo paquete de sanciones rigurosas, diseñadas específicamente para cercar financieramente al país y aislar aún más su economía del sistema global, completando así una pinza estratégica junto a las operaciones militares de Israel.