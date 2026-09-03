Perú construirá una estatua de 14 metros del Papa León XIV

Un municipio del Callao, el puerto más antiguo de Perú, anunció la construcción de una estatua de 14 metros de altura dedicada al papa León XIV. La obra será emplazada en un parque cercano al océano Pacífico y se espera que esté lista para la primera mitad de noviembre, en coincidencia con la visita del Sumo Pontífice al país.

La llegada del Papa a Perú formará parte de su primer viaje a Latinoamérica, una gira que también incluirá escalas en Uruguay y Argentina.

El alcalde del Callao, César Pérez, destacó la magnitud del proyecto y aseguró que no existe otra estatua en el mundo con las dimensiones de la que será construida en homenaje al actual pontífice.

La estructura contará con acabados de mármol y será instalada en un espacio especialmente vinculado con el entorno marítimo del Callao. Además de sus dimensiones, uno de los aspectos técnicos destacados de la obra es su capacidad para enfrentar las condiciones climáticas del lugar, ya que el parque y la estructura fueron diseñados para soportar vientos de hasta 120 kilómetros por hora.

"Es un Papa con DNI", destacó el alcalde

Al referirse a la relación del pontífice con Perú, el alcalde César Pérez realizó una definición que sintetizó el estrecho vínculo de Robert Prevost con el país.

"Es un papa con DNI", expresó, en alusión a que el actual papa posee un documento nacional de identidad peruano. Prevost se nacionalizó peruano en 2015, luego de haber sido nombrado obispo de la ciudad de Chiclayo en 2014. Su trayectoria en el país también incluye su labor como administrador de la Diócesis de El Callao desde 2020, una responsabilidad que reforzó su relación con una de las zonas más importantes del territorio peruano.

El alcalde recordó además que Prevost solía trasladarse desde Chiclayo hasta El Callao en su propio vehículo. Se trata de un recorrido de aproximadamente 600 kilómetros, que formaba parte de sus desplazamientos entre ambos lugares.

Su labor durante la pandemia

La relación de Prevost con las comunidades peruanas también quedó reflejada, según recordó el alcalde Pérez, durante la pandemia de coronavirus.

En ese período se destacó su labor en la distribución de alimentos a familias afectadas, una tarea mencionada al recordar su presencia y actividad en distintas zonas del país. Estos antecedentes forman parte de la trayectoria que explica el fuerte vínculo que el actual papa mantiene con Perú, país al que llegará como Sumo Pontífice en el marco de su primera gira por Latinoamérica.

La visita prevista para noviembre tendrá así un significado especial para los lugares donde desarrolló parte de su actividad como sacerdote y obispo, entre ellos Chiclayo y El Callao.

De Chiclayo al Callao

La estatua de 14 metros que será construida en el Callao no será la primera obra de estas características dedicada al actual papa en territorio peruano.

En 2025 se había inaugurado otra estatua del papa, de siete metros de altura, fabricada en fibra de vidrio, en la ciudad de Chiclayo. Ese lugar posee una especial importancia en la trayectoria de Prevost, ya que allí desarrolló gran parte de su actividad pastoral.

La nueva obra del Callao duplicará la altura de aquella estatua inaugurada en Chiclayo y, de acuerdo con lo señalado por el alcalde César Pérez, se convertirá en una estructura única por sus dimensiones.

La primera gira por Latinoamérica

El Papa León XIV realizará su primera gira por Latinoamérica entre el 6 y el 16 de noviembre. El itinerario incluirá visitas a:

Uruguay .

. Argentina .

. Perú, donde culminará el recorrido.

La llegada a Perú representará el cierre de una gira que tendrá una particular significación debido al fuerte vínculo que el actual pontífice ha mantenido con ese país a lo largo de su trayectoria religiosa. Prevost estuvo en Perú desde 1985 como misionero agustino. Posteriormente, su recorrido incluyó un regreso en 2014, cuando fue designado obispo de Chiclayo.

Su historia en el país se extendió también a otras responsabilidades, entre ellas la administración de la Diócesis de El Callao desde 2020 y su posterior convocatoria para ocupar un puesto clave en el Vaticano.

El llamado a la justicia y a escuchar mejor

El reciente llamado realizado por el Papa Francisco para que Prevost ocupara un puesto clave en el Vaticano se produjo después de un período de protestas en Perú que dejaron 50 civiles muertos y a ninguna autoridad sancionada.

En ese contexto, Prevost realizó un llamado a las autoridades políticas del país para que "aprendan a escuchar mejor" y promuevan la justicia. La definición formó parte de sus expresiones sobre la situación peruana y quedó vinculada con un momento de fuerte tensión tras las protestas registradas en el país.