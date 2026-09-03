Complicado: Cerimedo será enviado a una cárcel de máxima seguridad en Bolivia

El consultor político Fernando Cerimedo será trasladado a la cárcel de Chonchocoro, un penal de máxima seguridad ubicado en La Paz, Bolivia, donde deberá cumplir seis meses de prisión preventiva por el delito de enriquecimiento ilícito.

Si bien la Justicia de Bolivia confirmó el traslado, este viernes habrá una audiencia en la que la defensa del ex consultor de Javier Milei buscará frenar esta decisión.

El asesor del presidente de Bolivia Rodrigo Paz se encuentra actualmente en la prisión de Palmasola y sus abogados sostienen que desde allí puede ejercer plenamente su derecho a la defensa.

En ese penal, Cerimedo cumple otra prisión preventiva por el presunto delito de tentativa de femicidio debido al ataque de sicarios contra su expareja, Nadia Beller, el pasado 17 de agosto. Ambas causas se desarrollan en paralelo.

INVESTIGACIÓN EN CHILE

Por otro lado, se supo en las últimas horas que la Cámara de Diputados de Chile creó una comisión especial investigadora a fin de determinar si se llevaron a cabo mecanismos de manipulación algorítmica y campañas de desinformación a través de cuentas automatizadas durante los procesos electorales y plebiscitarios desde 2020.

En cuanto a Cerimedo, la investigación quiere saber si el consultor trabajó en la campaña del rechazo del plebiscito constitucional de 2022 relacionada con sectores del Partido Republicano, espacio fundado por el actual presidente chileno, José Antonio Kast.

El mandatario chileno se pronunció sobre el tema y negó todo tipo de vínculo con Cerimedo: "El gobierno no trabaja, no tiene asesorías con este señor", aseguró en una entrevista radial a un medio local.

El proyecto fue presentado por el diputado José Montalva del Partido Por La Democracia (PPD) que al momento de ser votado obtuvo: 69 votos positivos, 43 negativos y una abstención, superando el piso requerido de 62 apoyos.