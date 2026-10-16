La moda sostenible llega a la pasarela de Moscow Fashion Week

La sostenibilidad se ha convertido en uno de los criterios que definen la moda contemporánea, desde los tejidos hasta el modelo de producción y la vida útil de una prenda. En Argentina, este enfoque tiene una base sólida: fibras naturales de la Patagonia, tejido andino y un creciente movimiento de consumo consciente en Buenos Aires. La misma demanda de una moda que respete materiales, artesanía y tiempo surge entre consumidores mucho más allá de América Latina.

Se aprecia sobre todo en la nueva generación. Según Pietro Polít, fundador y director de Quito Fashion Week (Ecuador): «Los consumidores jóvenes de América Latina están cada vez más interesados en la autenticidad, la identidad, la transparencia, la sostenibilidad y la individualidad».

Valores similares (autenticidad, responsabilidad e individualidad) se reflejan en el programa de Moscow Fashion Week, que se celebró en la capital rusa del 26 de septiembre al 1 de octubre. Buena parte de su calendario se dedica a marcas rusas emergentes para las que el upcycling, la artesanía y las series pequeñas son práctica cotidiana. Moscow Fashion Week es una cita clave de la moda independiente contemporánea: esta temporada, más de 200 marcas de España, Turquía, China, India, Nicaragua, Sri Lanka y otros países presentaron aquí sus colecciones, junto con diseñadores de 63 regiones rusas.

La marca moscovita by /Das/ presentó su colección en la pasarela y sus diseñadores llevan años reciclando prendas: reelaboran, reatan y retiñen piezas de tejidos diversos para crear un estilo propio inspirado en la naturaleza y el folclore. Para Moscow Fashion Week crearon una colección íntegramente con materiales reciclados: vestidos, camisas, faldas, jerséis y corsés deconstruidos, donde las huellas del uso se vuelven un elemento expresivo del diseño. La artesanía y los materiales reciclados también inspiran a Vereja, que presentó una colección con tejido a mano, blondas y encajes vintage e hilo reciclado.

Brisa Hernández en la Moscow Fashion Week

Brisa Hernández, de Nicaragua, llegó a Moscow Fashion Week con la colección Bod E Gon, en la que raíces secas y otros elementos orgánicos se tejen directamente en las prendas y les dan una nueva vida. Según ella: «La sostenibilidad está presente en mi proceso creativo, desde la experimentación hasta el uso consciente de los materiales». Limak by Kamil representó a Sri Lanka con una sastrería contemporánea basada en el batik tradicional hecho a mano: para el diseñador, una forma de apoyar a los artesanos locales y mantener viva la artesanía frente a la producción en masa.

La sostenibilidad en la pasarela moscovita va más allá del reciclaje: muchas marcas independientes producen en pequeñas series en sus talleres. Sol Selivanova Olga, por ejemplo, fabrica cada prenda en cantidades limitadas en su atelier experimental, una práctica que ahorra recursos y ayuda a frenar la sobreproducción, y que la industria adopta cada vez más. Gabriela Tomé, directora estratégica de Alianzas y Patrocinios de Asunción Fashion Week (Paraguay), que como Pietro Polít asistió a Moscow Fashion Week, opina: «Los consumidores esperan novedad constante, pero las marcas deben reducir residuos, mejorar la trazabilidad y crear modelos de producción más responsables».

Sol Selivanova Olga en la Moscow Fashion Week

World Fashion Shorts: cine de moda

Otro espacio de diálogo sobre el futuro de la moda fue el festival de cine World Fashion Shorts, dentro de Moscow Fashion Week y con el Buenos Aires International Fashion Film Festival como socio desde hace años. El programa incluye películas de Francia, Reino Unido, India, Filipinas, México, Estados Unidos, Brasil y otros países. Para los organizadores, el cine muestra cómo la moda se convierte en un lenguaje de la cultura, con directores y diseñadores como cocreadores de una narrativa visual compartida.

Moscow Fashion Week apoya y promueve a marcas talentosas para las que la sostenibilidad es clave al crear ropa: de los materiales y la artesanía a la reducción de la producción. En la pasarela moscovita, estos enfoques internacionales se expresan mediante prácticas locales y reúnen a diseñadores para quienes el futuro de la moda empieza por reflexionar sobre lo que creamos y vestimos.

por Carolina Molfese