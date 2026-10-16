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La moda sostenible llega a la pasarela de Moscow Fashion Week

Vereja en la Moscow Fashion Week
Vereja en la Moscow Fashion Week

16 Octubre de 2026 19.22

La sostenibilidad se ha convertido en uno de los criterios que definen la moda contemporánea, desde los tejidos hasta el modelo de producción y la vida útil de una prenda. En Argentina, este enfoque tiene una base sólida: fibras naturales de la Patagonia, tejido andino y un creciente movimiento de consumo consciente en Buenos Aires. La misma demanda de una moda que respete materiales, artesanía y tiempo surge entre consumidores mucho más allá de América Latina.

Se aprecia sobre todo en la nueva generación. Según Pietro Polít, fundador y director de Quito Fashion Week (Ecuador): «Los consumidores jóvenes de América Latina están cada vez más interesados en la autenticidad, la identidad, la transparencia, la sostenibilidad y la individualidad».

Valores similares (autenticidad, responsabilidad e individualidad) se reflejan en el programa de Moscow Fashion Week, que se celebró en la capital rusa del 26 de septiembre al 1 de octubre. Buena parte de su calendario se dedica a marcas rusas emergentes para las que el upcycling, la artesanía y las series pequeñas son práctica cotidiana. Moscow Fashion Week es una cita clave de la moda independiente contemporánea: esta temporada, más de 200 marcas de España, Turquía, China, India, Nicaragua, Sri Lanka y otros países presentaron aquí sus colecciones, junto con diseñadores de 63 regiones rusas.

La marca moscovita by /Das/ presentó su colección en la pasarela y sus diseñadores llevan años reciclando prendas: reelaboran, reatan y retiñen piezas de tejidos diversos para crear un estilo propio inspirado en la naturaleza y el folclore. Para Moscow Fashion Week crearon una colección íntegramente con materiales reciclados: vestidos, camisas, faldas, jerséis y corsés deconstruidos, donde las huellas del uso se vuelven un elemento expresivo del diseño. La artesanía y los materiales reciclados también inspiran a Vereja, que presentó una colección con tejido a mano, blondas y encajes vintage e hilo reciclado.

Moscow Fashion Week
Brisa Hernández en la Moscow Fashion Week

Brisa Hernández, de Nicaragua, llegó a Moscow Fashion Week con la colección Bod E Gon, en la que raíces secas y otros elementos orgánicos se tejen directamente en las prendas y les dan una nueva vida. Según ella: «La sostenibilidad está presente en mi proceso creativo, desde la experimentación hasta el uso consciente de los materiales». Limak by Kamil representó a Sri Lanka con una sastrería contemporánea basada en el batik tradicional hecho a mano: para el diseñador, una forma de apoyar a los artesanos locales y mantener viva la artesanía frente a la producción en masa.

La sostenibilidad en la pasarela moscovita va más allá del reciclaje: muchas marcas independientes producen en pequeñas series en sus talleres. Sol Selivanova Olga, por ejemplo, fabrica cada prenda en cantidades limitadas en su atelier experimental, una práctica que ahorra recursos y ayuda a frenar la sobreproducción, y que la industria adopta cada vez más. Gabriela Tomé, directora estratégica de Alianzas y Patrocinios de Asunción Fashion Week (Paraguay), que como Pietro Polít asistió a Moscow Fashion Week, opina: «Los consumidores esperan novedad constante, pero las marcas deben reducir residuos, mejorar la trazabilidad y crear modelos de producción más responsables».

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Sol Selivanova Olga en la Moscow Fashion Week

World Fashion Shorts: cine de moda

Otro espacio de diálogo sobre el futuro de la moda fue el festival de cine World Fashion Shorts, dentro de Moscow Fashion Week y con el Buenos Aires International Fashion Film Festival como socio desde hace años. El programa incluye películas de Francia, Reino Unido, India, Filipinas, México, Estados Unidos, Brasil y otros países. Para los organizadores, el cine muestra cómo la moda se convierte en un lenguaje de la cultura, con directores y diseñadores como cocreadores de una narrativa visual compartida.

Moscow Fashion Week apoya y promueve a marcas talentosas para las que la sostenibilidad es clave al crear ropa: de los materiales y la artesanía a la reducción de la producción. En la pasarela moscovita, estos enfoques internacionales se expresan mediante prácticas locales y reúnen a diseñadores para quienes el futuro de la moda empieza por reflexionar sobre lo que creamos y vestimos.

 

por Carolina Molfese

 

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