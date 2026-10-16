Rescatan a 16 personas y buscan a 11 desaparecidos tras un naufragio en México

Dieciséis personas fueron rescatadas hoy y continúa la búsqueda de otras once, luego de que en una llamada de auxilio se informó que una embarcación se estaba hundiendo a alrededor de 225 kilómetros al oeste de Ensenada, una ciudad costera del estado mexicano de Baja California, indicó la Guardia Costera de Estados Unidos.

Vigías de guardia del Sector San Diego de la Guardia Costera recibieron la llamada de auxilio, indicó la Guardia Costera en una declaración.

La organización desplegó equipos desde sus estaciones aéreas en Ventura y Sacramento, así como el Cutter Active de la Guardia Costera para rastrear la zona. El USS Kingsville y un helicóptero de las Fuerzas Navales de Estados Unidos también ayudaron en la operación. Los equipos de búsqueda encontraron restos de la embarcación, se indicó en la declaración.

Los 16 sobrevivientes fueron trasladados al Sector San Diego de la Guardia Costera en donde personal médico de emergencia los trasladó a hospitales locales para su evaluación. La Guardia Costera dijo que dos de los rescatados son nacionales mexicanos.

Por su parte, el capitán Robert Tucker, comandante del Sector San Diego de la Guardia Costera, dijo en la declaración que la embarcación llevaba a un gran número de personas a bordo y navegaba por una ruta normalmente utilizada en operaciones ilegales de contrabando marítimo.