Guerra en Yemen: dos misiles impactaron en el aeropuerto de Adén

Dos misiles impactaron el viernes por la noche en el aeropuerto de Adén, ciudad portuaria de Yemen, según informó la policía, que culpó a los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, del segundo ataque de este tipo en menos de una semana.

La policía informó que no se registraron víctimas mientras se intensifican los combates en el último frente de la guerra de Irán, en la que los rebeldes han atacado tanto a la vecina Arabia Saudí como al gobierno de Yemen, reconocido internacionalmente y respaldado por el reino.

Un funcionario de seguridad y un controlador de tráfico aéreo informaron a la agencia Associated Press, citada por CBS News, que una zona del aeropuerto de Adén, donde se encuentra una unidad militar alineada con el gobierno respaldado por Arabia Saudí, fue atacada. Ambos hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hablar con los medios.

Nadie se atribuyó la responsabilidad de inmediato.

Irán niega la acusación saudí de estar involucrado en los ataques de los hutíes

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán rechazó el viernes la acusación de Arabia Saudí de que Teherán estuviera implicado en los ataques de los hutíes contra el reino, y se ofreció a mediar entre ambas partes.

"La República Islámica de Irán rechaza cualquier afirmación de que Irán haya desempeñado un papel en las operaciones yemeníes (hutíes)", dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei, en un comunicado, reiterando la oferta de Teherán de actuar como puente entre los hutíes y Riad.

Independientemente del grado de implicación de Irán en los ataques de los hutíes, ambos grupos han mantenido estrechos vínculos durante mucho tiempo.

En su momento, fueron un grupo relativamente marginal dentro de lo que Irán denomina su Eje de la Resistencia: una alianza informal de grupos militantes antiisraelíes y antiestadounidenses que incluye a Hamás en Gaza y a Hezbolá en el Líbano.

"Los hutíes son, sin duda alguna, el grupo más poderoso dentro de la red iraní", afirmó Mohammed Al-Basha, fundador de Basha Report, un grupo asesor de riesgos con sede en Estados Unidos. "Cualquier estrategia militar estadounidense que planee una campaña contra Irán deberá tener en cuenta los próximos pasos de los hutíes", agrega el informe de CBS News.

Los ataques de los hutíes contra Arabia Saudí han causado la muerte de unas 20 personas en las últimas semanas, incluidas 13 en un ataque contra el aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad el fin de semana pasado.