El director de la CIA se reunió con funcionarios de Cuba: ¿de cuánto es la ayuda económica?

El director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, John Ratcliffe, mantuvo este jueves una reunión en La Habana con representantes del Ministerio del Interior de Cuba, en un movimiento diplomático que se produjo en medio de una compleja coyuntura política, económica y energética que atraviesa la isla.

El encuentro fue confirmado oficialmente por las autoridades cubanas mediante un comunicado difundido en medios estatales, donde se indicó que la reunión se desarrolló "en un contexto caracterizado por la complejidad de las relaciones bilaterales" y que tuvo como objetivo contribuir al diálogo político entre ambos países frente al escenario actual.

La visita ocurre mientras Cuba enfrenta una fuerte crisis energética, marcada por la escasez de petróleo, nuevos apagones y manifestaciones de descontento social reflejadas en protestas y cacerolazos registrados en distintos puntos de la isla. A ese contexto se sumó en las últimas horas el anuncio de una propuesta de ayuda económica de 100 millones de dólares realizada por Estados Unidos a través del secretario de Estado, Marco Rubio.

La reunión entre la CIA y el Ministerio del Interior cubano

Según detallaron las autoridades cubanas, el encuentro entre Ratcliffe y funcionarios del Ministerio del Interior fue autorizado por "la dirección de la revolución" y se desarrolló dentro de un marco de diálogo político y cooperación bilateral.

En el comunicado oficial, el Gobierno cubano señaló que durante la reunión sus representantes presentaron elementos destinados a demostrar "categóricamente" que Cuba "no constituye una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU.". Además, el texto rechazó las acusaciones vinculadas a la inclusión de la isla en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo.

Entre las afirmaciones realizadas por el Gobierno cubano durante el encuentro se destacan:

Cuba "no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas".

No existen bases militares o de inteligencia extranjeras en el territorio cubano.

La isla "nunca ha apoyado ninguna actividad hostil contra EE.UU.".

Cuba no permitirá que desde su territorio se actúe contra otra nación.

El comunicado también remarcó que ambas partes expresaron interés en fortalecer la cooperación bilateral entre organismos vinculados a la aplicación y cumplimiento de la ley, con el objetivo de contribuir a la seguridad regional e internacional.

La oferta de ayuda de Estados Unidos

La reunión diplomática tuvo lugar apenas horas después de que Marco Rubio confirmara el envío de una propuesta formal de ayuda económica a Cuba. La iniciativa contempla un aporte de 100 millones de dólares que, según indicó Estados Unidos, sería distribuido a través de la Iglesia católica.

El anuncio fue considerado especialmente relevante por las autoridades cubanas debido a que, según explicó el canciller Bruno Rodríguez, se trata de la primera vez que el Gobierno estadounidense formaliza públicamente una oferta de asistencia de ese tipo mediante un comunicado oficial del Departamento de Estado.

"Por primera vez, el gobierno de Estados Unidos formaliza de manera pública un ofrecimiento de ayuda a Cuba valorado en 100 millones de dólares", expresó Rodríguez a través de sus redes sociales. El canciller cubano señaló además que las autoridades de la isla están dispuestas a escuchar los detalles de la propuesta y analizar la manera en que podría implementarse.

"Estamos dispuestos a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría", sostuvo. Sin embargo, también advirtió que esperan que la ayuda "sea libre de maniobras políticas e intentos de aprovechar las carencias y el dolor de un pueblo bajo asedio".

La presión de Estados Unidos sobre Cuba

La propuesta de asistencia económica se produce en medio de un período de fuerte presión política y económica ejercida por Estados Unidos sobre el gobierno cubano.

Entre las medidas recientes adoptadas por Washington figura la inclusión en listas de sanciones del conglomerado empresarial militar cubano GAESA, considerado uno de los grupos económicos más poderosos de la isla, además de una sociedad cubano-canadiense. En meses anteriores, el presidente estadounidense Donald Trump también había realizado declaraciones en las que amenazó con tomar el control de Cuba "casi de inmediato", situación que generó reacciones en La Habana.

Entre esas respuestas se mencionó incluso la entrega de un fusil al cantautor Silvio Rodríguez, gesto que se convirtió en uno de los episodios simbólicos vinculados a la tensión política entre ambos países.

Díaz-Canel y el reclamo por el bloqueo

En paralelo a la reunión diplomática, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel se refirió públicamente a la propuesta de ayuda de Estados Unidos y aseguró que Cuba no pondrá obstáculos si la asistencia responde verdaderamente a criterios humanitarios.

"Si existe verdaderamente disposición del Gobierno estadounidense a brindar ayuda en los montos que anuncia y en plena conformidad con las prácticas universalmente reconocidas para la ayuda humanitaria, no encontrará obstáculos ni ingratitud de parte de Cuba", afirmó.

El mandatario cubano detalló además cuáles son las necesidades prioritarias de la isla en medio de la crisis actual:

Combustibles.

Alimentos.

Medicinas.

No obstante, Díaz-Canel volvió a insistir con el reclamo histórico de Cuba respecto al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. "Podría aliviarse el daño de un modo más fácil y expedito con el levantamiento o alivio del bloqueo", expresó el presidente, quien además sostuvo que la situación humanitaria que atraviesa el país "es fríamente calculada e inducida".