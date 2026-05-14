El Papa León XIV nombró al nuevo Nuncio Apostólico en Argentina

El Papa León XIV avanzó este jueves con una de las decisiones diplomáticas más relevantes desde el inicio de su pontificado al designar a monseñor Michael Wallace Banach como nuevo nuncio apostólico en la Argentina. La decisión fue comunicada oficialmente por la Santa Sede y marca el comienzo de una nueva etapa en la representación diplomática del Vaticano en Buenos Aires, luego de la salida del nuncio polaco Mirosław Adamczyk.

Banach, arzobispo estadounidense de 63 años, llega al país tras desempeñarse como nuncio apostólico en Hungría, donde tuvo una participación activa durante la visita realizada por el papa Francisco a Budapest en abril de 2023.

Su nombramiento ocurre además en un contexto de creciente expectativa en torno a una eventual visita de León XIV a la Argentina hacia fines de este año, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte del Vaticano.

Un cambio clave en la representación del Vaticano

La designación del nuevo nuncio apostólico representa uno de los movimientos diplomáticos más significativos impulsados por León XIV desde el inicio de su pontificado.

Dentro de la estructura de la Iglesia Católica, el nuncio apostólico cumple funciones diplomáticas y eclesiásticas de máxima relevancia, ya que actúa como representante oficial de la Santa Sede ante el Estado argentino y como enlace directo con la Iglesia local.

En ese marco, el arribo de Banach abre una nueva etapa en las relaciones entre el Vaticano y la Argentina. El diplomático reemplazará a Mirosław Adamczyk y tendrá entre sus responsabilidades:

La representación diplomática de la Santa Sede

La articulación con el Gobierno nacional

El vínculo con la Conferencia Episcopal Argentina

La participación en procesos de designación episcopal

El seguimiento de la realidad política y social del país

La función del nuncio también adquiere especial importancia en momentos de posibles definiciones vinculadas a futuras actividades papales en territorio argentino.

Más de tres décadas de experiencia

Michael Wallace Banach cuenta con una extensa trayectoria dentro del servicio exterior vaticano y una carrera desarrollada en escenarios internacionales de alta complejidad política.

Nacido el 19 de noviembre de 1962 en Worcester, Estados Unidos, fue ordenado sacerdote en 1988 y es doctor en Derecho Canónico. Ingresó al Servicio Diplomático de la Santa Sede en 1994 y desde entonces desarrolló funciones en distintas representaciones alrededor del mundo.

Entre sus destinos diplomáticos figuran:

Bolivia

Nigeria

Papúa Nueva Guinea

Islas Salomón

Senegal

Cabo Verde

Guinea-Bisáu

Mauritania

Además, integró la Sección para las Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado del Vaticano. Uno de los aspectos más destacados de su carrera fue su desempeño como representante permanente de la Santa Sede ante organismos internacionales con sede en Viena.

Experiencia en organismos internacionales

Dentro de su perfil diplomático, Banach desarrolló una importante experiencia en ámbitos multilaterales vinculados a seguridad internacional, cooperación y diálogo político. En 2007 fue designado representante permanente ante:

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)

Otros organismos internacionales vinculados al desarme nuclear

Ese recorrido consolidó su perfil técnico dentro de la diplomacia vaticana y lo posicionó como uno de los especialistas en relaciones internacionales y asuntos globales dentro de la estructura de la Santa Sede. En febrero de 2013, poco antes de la renuncia de Benedicto XVI, fue nombrado arzobispo titular y nuncio apostólico.

El paso por la Hungría de Viktor Orbán

Hasta su reciente designación en la Argentina, Banach se desempeñaba como nuncio apostólico en Hungría, un país atravesado por fuertes debates políticos y culturales dentro de Europa bajo el liderazgo del primer ministro Viktor Orbán.

Durante su estadía en Budapest, el diplomático debió gestionar las relaciones entre la Santa Sede y un gobierno identificado con posiciones de fuerte impronta ideológica en torno a cuestiones como:

Migración

Soberanía nacional

Identidad cristiana

Agenda política europea

Orbán mantiene además vínculos políticos con referentes de la nueva derecha internacional, entre ellos el presidente argentino Javier Milei, así como también con Donald Trump y Jair Bolsonaro. La experiencia acumulada en Hungría aparece ahora como uno de los antecedentes más relevantes de Banach antes de desembarcar en la Argentina.

La expectativa por una posible visita papal

La llegada del nuevo nuncio se produce en medio de las versiones sobre una eventual visita de León XIV al país hacia fines de este año. Aunque desde el Vaticano no hubo confirmación oficial, dentro de la estructura diplomática de la Santa Sede el nuncio apostólico cumple un rol central en la preparación de una gira papal.

Entre sus funciones se encuentran:

La coordinación con el Gobierno nacional

La articulación con el Episcopado argentino

La planificación logística y protocolar

La vinculación con organismos de seguridad

En ese contexto, la experiencia de Banach durante la visita del papa Francisco a Hungría en abril de 2023 aparece como un antecedente de peso.

El mensaje de la Conferencia Episcopal Argentina

Tras conocerse la designación, la Conferencia Episcopal Argentina difundió un comunicado oficial firmado por su presidente, el arzobispo Marcelo Colombo, y por el secretario general, Raúl Pizarro.

En el texto, los obispos expresaron su agradecimiento al papa León XIV por la designación del nuevo nuncio apostólico. "Queremos expresar nuestro agradecimiento al Papa León XIV por la designación de Su Excelencia Reverendísima Monseñor Michael Wallace Banach como nuncio apostólico en la República Argentina", señalaron.

El comunicado también remarcó la importancia de fortalecer "los vínculos de comunión entre la Sede Apostólica y la Iglesia que peregrina en estas tierras". Con la llegada de Banach, la Santa Sede inicia una nueva etapa diplomática en la Argentina, en un contexto marcado por expectativas políticas, eclesiásticas y por la posibilidad de una futura visita papal al país.