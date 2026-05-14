Descubrieron un nuevo grupo sanguíneo y solo una mujer en el mundo lo posee

La ciencia médica ha alcanzado un nuevo hito con el descubrimiento de un tipo de sangre completamente desconocido hasta la fecha. Investigadores franceses identificaron un grupo sanguíneo único, cuya portadora es una mujer originaria de Guadalupe, territorio francés del Caribe. Este hallazgo, tras años de investigación y análisis genéticos avanzados, fue confirmado oficialmente por el Establecimiento Francés de Sangre (EFS) y recibió el nombre de "Gwada negativo", en referencia directa al origen de la paciente, según un informe publicado por El Español.

La relevancia del descubrimiento fue reconocida a comienzos de junio por la Organización Internacional de Transfusión Sanguínea durante una reunión científica en Milán, incorporando este nuevo sistema sanguíneo al catálogo mundial, que ahora cuenta con 48 sistemas oficialmente reconocidos.

El inicio de la investigación: hace 15 años

El caso comenzó hace 15 años, cuando la mujer acudió a pruebas rutinarias en París antes de someterse a una intervención quirúrgica. Durante el análisis, los especialistas detectaron un anticuerpo desconocido, lo que despertó la atención de los investigadores franceses.

En aquel momento, la tecnología médica disponible no permitía profundizar en el caso. Según explicó Thierry Peyrard, biólogo médico e integrante del equipo científico, los recursos eran insuficientes para comprender el origen de esta rara reacción sanguínea. La anomalía, aunque intrigante, permaneció sin explicación durante varios años.

Avances en genética: la clave de la mutación

La situación cambió en 2019, cuando los desarrollos en técnicas modernas de secuenciación de ADN permitieron a los científicos identificar una mutación genética específica. Esta mutación explicaba la aparición de un grupo sanguíneo extremadamente raro y totalmente distinto a todos los catalogados previamente.

Los investigadores confirmaron además que la paciente había heredado este gen mutado de ambos padres, una combinación genética excepcional que dio lugar a un perfil sanguíneo único, sin precedentes en ninguna otra persona estudiada hasta la fecha.

Este hallazgo no solo amplía el conocimiento científico sobre la diversidad genética humana, sino que también representa un avance significativo en hematología, al documentar un caso de singularidad total en transfusiones sanguíneas.

Implicaciones médicas: la exclusividad de Gwada negativo

Los especialistas señalan que esta mujer sería incompatible con cualquier otro ser humano para una transfusión, convirtiéndola en, según Peyrard, "la única persona del mundo compatible consigo misma". Esta característica es extraordinaria incluso dentro de los estándares de la hematología especializada y resalta la importancia de la investigación en grupos sanguíneos raros.

El nombre "Gwada negativo" fue elegido por su facilidad de pronunciación en distintos idiomas y por mantener un vínculo directo con las raíces de la paciente. Este término recibió el consenso de la comunidad científica internacional involucrada en la investigación de sistemas sanguíneos poco frecuentes.

Perspectivas y continuidad de la investigación

El EFS destacó que descubrimientos de este tipo son fundamentales para mejorar la atención médica de pacientes con perfiles sanguíneos poco comunes. La identificación de Gwada negativo abre la puerta a búsquedas activas de casos similares en otros países, aprovechando los avances recientes en genética molecular y técnicas de secuenciación de ADN.

Los investigadores continúan explorando la presencia de este grupo sanguíneo en poblaciones globales, conscientes de que cada hallazgo amplía la comprensión de la diversidad biológica humana y fortalece los protocolos médicos para transfusiones y tratamientos específicos.