El futbolista argentino detenido por el ICE será trasladado a una cárcel de máxima seguridad

El futbolista argentino Matías Pourrain, de 34 años, continuará detenido en el Krome Detention Center de Florida, Estados Unidos, luego de haber sido apresado durante un control migratorio. El jugador fue separado de un vuelo interno por tres agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y permanece arrestado desde el jueves 6 de agosto.

De acuerdo con la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, Pourrain fue apartado del grupo mientras viajaba hacia la ciudad de Los Ángeles junto a sus compañeros del Club Lyon FC, equipo que compite en la tercera categoría.

El procedimiento comenzó cuando tres agentes vestidos de civil se acercaron al futbolista y le comunicaron que se trataba de un control de rutina. Según lo informado, los funcionarios señalaron inicialmente que el procedimiento no demandaría más de diez minutos.

Sin embargo, durante la verificación de su situación migratoria, los agentes constataron que Pourrain no contaba con los trámites migratorios completos. A partir de esa situación, los funcionarios federales dispusieron su detención como medida cautelar.

Una situación vinculada con su residencia

Pourrain se encuentra radicado en Estados Unidos desde 2019. Según la información proporcionada, el futbolista ingresó al país con una visa de turista y posteriormente solicitó la residencia.

El trámite, sin embargo, nunca recibió una respuesta oficial. Esa situación migratoria incompleta fue la que derivó en la intervención de los funcionarios del ICE y, posteriormente, en su detención. La información aportada destaca que el jugador no tiene antecedentes penales. Su encarcelamiento, según la explicación vinculada con el procedimiento, responde a cuestiones relacionadas con su situación migratoria y no a la existencia de antecedentes de carácter penal.

La diferencia resulta central en el caso, dado que Pourrain se encontraba viajando junto a sus compañeros del Club Lyon FC cuando fue separado del grupo por los tres agentes de civil.

El procedimiento que había sido presentado inicialmente como un control de rutina terminó con la detención del futbolista, que desde entonces permanece bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses.

A una cárcel de máxima seguridad

Después de permanecer algunos días en el centro de procesamiento del ICE en Miramar, Florida, Pourrain fue derivado al Krome Detention Center, donde continuará detenido mientras espera una resolución sobre su situación.

Se trata de una cárcel de máxima seguridad para inmigrantes en espera de una definición. Allí permanecerá a la espera de que se establezca una fianza que le permita recuperar la libertad. La situación del futbolista, por lo tanto, ingresó en una nueva etapa. Luego de su detención y de los primeros días en el centro de procesamiento, su traslado a una cárcel de máxima seguridad implica que continuará bajo custodia mientras se analiza la posibilidad de establecer una fianza.

El monto de esa fianza todavía debe ser determinado conforme a las exigencias establecidas para este tipo de procedimientos.

La defensa cuestionó la actuación de los funcionarios

La detención también generó un cuestionamiento por parte de la defensa del futbolista. Su abogada, Regina de Moraes, cuestionó la actuación de los funcionarios y sostuvo que se estaría aprovechando una "área gris de la ley de inmigración".

La expresión utilizada por la defensa pone el foco en las circunstancias que rodean la situación migratoria de Pourrain, quien se encuentra en Estados Unidos desde 2019, ingresó originalmente con una visa de turista y posteriormente inició un trámite de residencia que nunca obtuvo una respuesta oficial.

La defensa sostiene así su posición frente a una detención que, de acuerdo con la información disponible, fue dispuesta como medida cautelar luego de que los funcionarios determinaran que los trámites migratorios del futbolista no estaban completos.

El caso queda, de esta manera, sujeto a la resolución correspondiente mientras el jugador permanece detenido.

Una fianza que podría permitirle recuperar la libertad

Uno de los próximos pasos estará relacionado con la determinación de la fianza. Según indicó la defensa, la legislación local establece requisitos específicos para que pueda fijarse el monto y posteriormente avanzar hacia una eventual recuperación de la libertad.

Para establecer la fianza, se exige el aval de un ciudadano estadounidense o de un residente permanente, además de la aprobación de un juez.

De acuerdo con lo señalado por la defensa, el importe podría ubicarse entre 3.000 y 5.000 dólares. La posibilidad de recuperar la libertad dependerá, por lo tanto, de que se cumplan esas condiciones y de que un juez apruebe la fianza correspondiente.