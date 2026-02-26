El gendarme Nahuel Gallo levantó la huelga de hambre luego de hablar con su mujer

Después de 445 días detenido e incomunicado, el gendarme argentino Nahuel Gallo logró comunicarse telefónicamente con su pareja, María Alexandra Gómez, y decidió levantar la huelga de hambre que había iniciado el sábado. Gallo permanece detenido en Venezuela desde hace 14 meses, tras haber sido arrestado el 8 de diciembre de 2024 cerca de la frontera con Colombia.

"Ya no está en huelga de hambre porque le dijeron que podía hablar conmigo", afirmó Gómez en declaraciones a TN, confirmando que la posibilidad de ese contacto fue determinante para que el gendarme abandonara la medida extrema que había iniciado días atrás.

El llamado se produjo este jueves, en horas de la mañana, y marcó un punto de inflexión tanto en la situación personal del detenido como en el ánimo de su entorno familiar, que durante más de un año reclamó información y visibilidad sobre su caso.

En un mensaje publicado en X junto a una foto familiar, Gómez expresó la magnitud del momento: "Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó, Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes. Lo queremos LIBRE, necesita estar con su familia".

"Vi a Dios": el relato de María Alexandra Gómez

La pareja de Gallo relató que el contacto la sorprendió en plena entrevista radial. "Estaba en una entrevista en una radio cuando me llamó", explicó. El teléfono sonó alrededor de las 10 de la mañana.

"Me llamó alrededor de las 10. Vi a Dios. Dios mío gracias porque escuché su voz. De su boca me dijo que estaba bien, que estaba fuerte. Me preguntó por toda la familia, por el bebé (su hijo Víctor). Tenía muchas ganas de hablar con Víctor pero estaba en el jardín", contó Gómez, describiendo con detalle el contenido emocional de la conversación.

El intercambio no solo confirmó que Gallo se encontraba con fuerzas, sino que también permitió transmitir un mensaje de resistencia y unidad familiar. Según su pareja, el propio gendarme le aseguró que había dejado la huelga de hambre porque le informaron que podía comunicarse con ella.

"Estaba fuerte, que ya había dejado la huelga de hambre. Ya no está la huelga de hambre porque le dijeron que se podía comunicar conmigo", reiteró.

Gómez también remarcó que el nuevo escenario modifica el eje del reclamo: "Ahora el pedido tiene que ser más fuerte para que lo liberen. Ya no es un desaparecido forzado. Entonces libérenlo para que esté pronto en casa, de donde nunca tuvo que ser alejado".

"Comió bastante": el parte desde Venezuela

Desde Venezuela, la madre de Gómez y suegra de Gallo, Yalitza García, aportó detalles sobre el estado de salud del gendarme tras abandonar la huelga de hambre.

"Nahuel se encuentra bien. Nahuel comió esta mañana, comió bastante, está muy fuerte y fuera de peligro", afirmó en diálogo con TN.

El dato reviste especial importancia considerando que la huelga de hambre había comenzado el sábado y que, en este tipo de medidas, el deterioro físico puede ser acelerado. Según García, tras el llamado telefónico no hubo nuevas comunicaciones: "Desde el llamado, no hemos tenido ninguna novedad".

También describió la reacción inmediata de su hija tras el contacto: "Lo primero que hizo fue enviarme un mensaje de texto. Estaba en shock".

Vigilia frente a Rodeo I y expectativa por la amnistía

Mientras la familia asimila el impacto del llamado, la presencia frente al penal conocido como Rodeo I, ubicado en las afueras de Caracas, continúa. Allí, familiares de numerosos presos políticos permanecen a la espera de novedades tras la aprobación de la amnistía por parte del Parlamento venezolano el jueves pasado.

García explicó la dinámica de acompañamiento y reclamo que sostienen:

Realizan una vigilia y una oración permanente.

Se mantienen atentos a cualquier señal desde el interior del penal.

Luego se trasladan a una colina cercana desde donde realizan llamados a los gritos, a los que los detenidos responden.

"Hacemos una vigilia, una oración. Estamos siempre pendientes. Después nos vamos a una colina y hacemos un llamado a los gritos cuando ellos nos responden", relató.

La expectativa, según manifestó, es alta. "Las expectativas son muy grandes. Estamos todos pendientes de que salgan todos. Esperamos que en pocos días puedan salir todos".

García fue enfática sobre su decisión de permanecer en el lugar: "No me puedo ir. Tengo que quedarme. Gracias a Dios entre las amigas nos apoyamos. No pienso irme de aquí".

Un punto de inflexión en un caso de 14 meses

El levantamiento de la huelga de hambre de Nahuel Gallo marca un momento clave dentro de un proceso que ya lleva 14 meses desde su detención el 8 de diciembre de 2024. El dato central —445 días incomunicado hasta el llamado de este jueves— da cuenta de la dimensión del aislamiento previo.

El contacto telefónico no solo permitió verificar su estado de salud, sino que redefinió el planteo público de su entorno. La familia insiste ahora en un reclamo directo: su liberación inmediata para que pueda reunirse con su pareja y con su hijo Víctor.

La voz que volvió a escucharse después de más de un año, el abandono de la huelga de hambre y la confirmación de que "comió bastante" y se encuentra "muy fuerte y fuera de peligro" constituyen, para sus allegados, señales de resistencia. Pero también refuerzan una demanda que se sostiene con vigilia, oración y presencia permanente frente a Rodeo I: que Nahuel Gallo quede en libertad y regrese a su casa, "de donde nunca tuvo que ser alejado".