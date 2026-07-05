El Hubble de la NASA capta un asombroso vivero estelar en el universo

El Telescopio Espacial Hubble de la NASA volvió a ofrecer una de las imágenes más impactantes del universo al captar una vista detallada de LH 95, un gigantesco vivero estelar en el que aproximadamente 2.500 estrellas jóvenes todavía atraviesan las primeras etapas de su desarrollo antes de convertirse en estrellas completamente formadas.

La observación representa una oportunidad excepcional para que los científicos profundicen en el estudio de los procesos que dan origen a las estrellas y comprender mejor cómo evolucionan las galaxias con el paso del tiempo. Las investigaciones revelaron que estas estrellas continúan absorbiendo gas y polvo durante millones de años, prolongando una etapa fundamental de su crecimiento y aportando nueva evidencia sobre la duración de este proceso.

Además, la región presenta una característica especialmente valiosa para los astrónomos: allí conviven múltiples generaciones de estrellas, lo que permite observar cómo la formación estelar puede desarrollarse durante largos períodos y no únicamente mediante un único episodio de creación.

Una inmensa región de formación estelar

La imagen difundida muestra LH 95, una extensa región ubicada dentro de la Nube Magallánica Menor, una galaxia enana que orbita la Vía Láctea.

Esta asociación estelar reúne tanto estrellas de baja masa que todavía están formándose como enormes gigantes azules, convirtiéndose en uno de los complejos de formación estelar más destacados de la Nube Magallánica Menor.

La coexistencia de objetos con diferentes masas y distintos grados de evolución permite reconstruir la historia del nacimiento estelar dentro de un mismo entorno cósmico y analizar cómo estos procesos se desarrollan durante millones de años.

Las estrellas más masivas moldean su entorno

Uno de los aspectos más llamativos de LH 95 es la presencia de gigantes azules, las estrellas más brillantes y energéticas de toda la región.

Cada una posee al menos tres veces la masa del Sol y libera enormes cantidades de radiación ultravioleta mientras genera poderosos vientos estelares. Estas fuerzas producen importantes modificaciones sobre el entorno que las rodea. Entre sus efectos se encuentran:

Calientan el gas de hidrógeno circundante.

Modelan progresivamente la nebulosa hasta darle su característica forma.

Erosionan parte del material interestelar.

Dejan visibles gruesos filamentos de polvo que resisten esa erosión y aparecen como bandas oscuras.

El contraste entre estos filamentos y las brillantes nubes rojizas genera una de las imágenes más espectaculares obtenidas por el Hubble.

Los colores revelan procesos invisibles para el ojo humano

La fotografía no muestra exactamente los colores que observaría una persona desde el espacio. En realidad, representa distintas longitudes de onda de la luz para destacar procesos físicos que resultan invisibles al ojo humano. En la imagen:

El azul representa longitudes de onda visibles más cortas.

El rojo combina longitudes de onda visibles más largas con parte de la luz infrarroja cercana.

El intenso brillo carmesí corresponde a emisiones de hidrógeno alfa, una evidencia directa de que nuevas estrellas se encuentran formándose activamente.

Precisamente esa luz de hidrógeno alfa permite a los astrónomos identificar algunas de las estrellas más jóvenes ocultas dentro del gas brillante que compone la nebulosa.

Miles de estrellas continúan creciendo

Las observaciones del Hubble permitieron identificar alrededor de 2.500 estrellas que ya reunieron prácticamente toda la masa necesaria para completar su desarrollo, aunque todavía no iniciaron la etapa en la que producirán energía mediante fusión nuclear.

Estos objetos reciben el nombre de estrellas pre-secuencia principal. Se originaron a partir del colapso de nubes de gas y continúan reduciendo lentamente su tamaño bajo el efecto de su propia gravedad mientras siguen incorporando material procedente de los discos de gas y polvo que les dieron origen.

Cuando sus núcleos alcancen la temperatura y la densidad suficientes, comenzará la fusión del hidrógeno y se convertirán finalmente en estrellas completamente desarrolladas.

Una etapa de crecimiento más extensa de lo que se pensaba

El estudio de esta enorme población estelar permitió obtener nuevos conocimientos sobre la evolución temprana de las estrellas.

Las observaciones confirmaron que la tasa de acreción, es decir, la velocidad con la que una estrella joven incorpora nuevo material, disminuye naturalmente a medida que envejece. Sin embargo, los investigadores también comprobaron que este proceso puede prolongarse durante varios millones de años, una duración superior a la que contemplaban algunas hipótesis anteriores.

Este descubrimiento resulta importante porque ayuda a comprender con mayor precisión:

Cómo las estrellas completan la acumulación de su masa definitiva.

Cómo evolucionan gradualmente los discos de gas y polvo que las rodean.

En qué momento esos discos terminan desapareciendo.

Un vivero donde conviven distintas generaciones estelares

Otra de las conclusiones destacadas es que LH 95 no produjo todas sus estrellas al mismo tiempo. Por el contrario, la región ha generado nuevas estrellas durante un período prolongado, permitiendo que distintas generaciones compartan actualmente el mismo entorno cósmico.

Entre todos los objetos observados sobresale una estrella ubicada ligeramente hacia la izquierda del centro, cerca de la parte superior de la imagen. Se trata de la estrella más masiva de toda la región. Sus características son extraordinarias:

Posee entre 60 y 70 veces la masa del Sol.

Tiene aproximadamente un millón de años menos que la mayoría de las estrellas vecinas.

Las demás estrellas de la región presentan una edad estimada cercana a los cuatro millones de años.

Debido a su enorme tamaño, esta estrella consumirá rápidamente su combustible y finalizará su existencia mediante una explosión de supernova, fenómeno que contribuirá a distribuir elementos pesados que servirán para el nacimiento de futuras generaciones de estrellas.