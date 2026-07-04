Ataques ucranianos con drones impactan infraestructura estratégica en Rusia

Los ataques ucranianos de la pasada madrugada contra Rusia provocaron daños en una terminal petrolera de San Petersburgo, generaron interrupciones parciales del suministro eléctrico en la capital de la región de Bélgorod y dejaron heridos en la región de Pskov, según informaron las autoridades rusas.

La incursión aérea tuvo impacto sobre infraestructura considerada estratégica y alcanzó distintos puntos del territorio ruso, obligando a la actuación de los sistemas de defensa antiaérea y de los equipos de emergencia desplegados en las zonas afectadas.

Las autoridades locales coincidieron en señalar que los ataques fueron respondidos por los sistemas de defensa, aunque reconocieron daños materiales y consecuencias sobre la infraestructura y la población civil en algunos sectores.

San Petersburgo: una terminal petrolera vuelve a ser alcanzada

Uno de los principales episodios de la ofensiva ocurrió en San Petersburgo, la segunda ciudad más grande del territorio ruso, donde resultó afectada una terminal petrolera ubicada en el distrito de Kirovski.

El gobernador de la localidad, Alexandr Beglov, informó a través de sus redes sociales que las defensas antiaéreas actuaron durante el ataque.

Según expresó oficialmente:

"Las fuerzas de defensa antiaérea repelieron un ataque con drones enemigos en San Petersburgo y la región de Leningrado. El ataque impactó en el territorio de una terminal petrolera en el distrito de Kirovski de San Petersburgo".

Tras el ataque, comenzaron a circular en la red diversas grabaciones de video en las que se observaron varias columnas de humo elevándose desde la planta alcanzada.

La terminal petrolera ya había sido blanco de otra ofensiva a principios de junio. Ese ataque coincidió temporalmente con la realización del foro económico celebrado en esa ciudad, antecedente que vuelve a situar a la instalación entre los puntos alcanzados por operaciones de este tipo.

La región de Leningrado reportó decenas de drones derribados

En paralelo con lo sucedido en San Petersburgo, las autoridades de la región de Leningrado también informaron sobre una intensa actividad de los sistemas de defensa antiaérea durante la noche.

El gobernador Alexandr Drozdenko sostuvo que las defensas lograron abatir 72 drones en el transcurso de la ofensiva nocturna.

No obstante, reconoció que los restos de uno de los aparatos derribados terminaron cayendo sobre el puerto de Visotsk, hecho que evidenció que, pese a las intercepciones realizadas, algunas consecuencias materiales igualmente se registraron tras los enfrentamientos aéreos.

Bélgorod sufrió cortes de electricidad tras impactos sobre una central termoeléctrica

Otro de los focos del ataque se concentró en Bélgorod, capital de la región homónima y ubicada en la zona fronteriza con Ucrania.

En distintos sectores de la ciudad se registraron cortes parciales del suministro eléctrico después de que drones impactaran contra la central termoeléctrica.

El gobernador regional, Alexandr Shuváyev, indicó que durante toda la noche trabajaron los equipos especializados para responder a la situación generada por el ataque.

En su comunicación oficial señaló:

"Los servicios públicos y los equipos de emergencia han estado trabajando toda la noche para atender las consecuencias del ataque con misiles del enemigo en Bélgorod".

Las tareas de asistencia estuvieron orientadas a enfrentar las consecuencias inmediatas derivadas del episodio y a restablecer las condiciones de funcionamiento de los servicios afectados.

Pskov informó heridos tras la caída de un dron

La región de Pskov también reportó actividad relacionada con la ofensiva aérea.

Las autoridades locales informaron haber abatido más de 30 drones durante la noche. Sin embargo, indicaron que la caída de uno de los aparatos dejó un saldo de tres civiles heridos, constituyendo una de las consecuencias personales reportadas en el marco de los ataques.

El balance del Ministerio de Defensa ruso

Como balance general de la operación registrada durante la madrugada, el Ministerio de Defensa ruso comunicó que sus sistemas de defensa antiaérea abatieron un total de 389 drones.

De acuerdo con el informe oficial, las intercepciones se produjeron en un amplio número de regiones del país, lo que refleja la extensión geográfica de la ofensiva denunciada por las autoridades rusas.

Las regiones mencionadas por el Ministerio fueron:

Bélgorod

Briansk

Vladímir

Kaluga

Kursk

Lípetsk

Leningrado

Nóvgorod

Oriol

Pskov

Rostov

Riazán

Sarátov

Smolensk

Tver

Tula

Krasnodar

La región de Moscú

La península ucraniana de Crimea, anexada por Rusia.

El reporte oficial sintetizó el alcance territorial de una ofensiva que, según las autoridades rusas, se extendió durante la noche sobre numerosas regiones y obligó al despliegue de los sistemas de defensa antiaérea, mientras distintos gobiernos regionales informaban de daños en infraestructura estratégica, interrupciones en servicios esenciales y consecuencias para la población civil.