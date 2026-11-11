El papa León XIV arribó a Perú y fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori

Miles de celulares en alto y un grito unificado: "¡Que viva el Papa, que viva!". Así fue el primer contacto directo de León XIV con el pueblo peruano, avanzando a paso firme a bordo del papamóvil en dirección a la mítica Plaza de Armas de Lima. La caravana de seguridad quedó rápidamente envuelta por una multitud eufórica que se volcó a las calles para registrar de cerca la llegada del Pontífice, marcando un contraste vibrante tras su emotiva despedida en la Basílica de Luján.

Mientras la figura de blanco saludaba desde el vehículo, quedó claro que la sociedad peruana estaba dispuesta a volcarse masivamente a las avenidas para seguirlo. Este recorrido callejero funcionó como el puente perfecto entre la frialdad del aterrizaje y su desembarco en el Palacio de Gobierno, el epicentro político del país donde le esperaba la primera reunión de alto voltaje institucional.

Pero el termómetro de la bienvenida se había encendido incluso antes de que el avión tocara suelo. Desde las alturas de la torre de control del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, una operadora aérea sorprendió a la tripulación con un mensaje fuera de libreto: "El Perú se alza para recibirlo y decirle con alegría, como expresa el Salmo 108: 'Bendito el que viene en el nombre del Señor'". La controladora no ocultó su emoción, deseó que las palabras del Papa logren "tocar muchos corazones" y cerró la transmisión con un cálido "¡Bienvenido a casa, papá y papa León XIV!".

Con esa bendición radial flotando en el aire, la aeronave aterrizó y dio paso a las formalidades de Estado. Minutos antes de que se abriera la puerta, la presidenta Keiko Fujimori ya se había instalado al pie de la escalerilla para no perderse un segundo de la recepción. El saludo protocolar entre la mandataria y el jefe del Vaticano fue la primera postal oficial del Sumo Pontífice en el territorio .

Sin embargo, la rigidez del protocolo duró poco. Un grupo de niños se adelantó en la pista para entregarle un tradicional ramo de flores, mientras un coro infantil le ponía música a sus primeros pasos en el país. Recién después de ese baño de frescura, León XIV estrechó la mano de los funcionarios del gobierno y de los representantes de la Iglesia local que formaron fila para recibirlo.

Tras dejar atrás el aeropuerto y absorber el calor popular en las calles, el itinerario papal apuntó directamente hacia el Palacio de Gobierno. Allí lo esperaba el segundo round del día con la presidenta Fujimori y las principales autoridades políticas de Perú, en una cumbre diseñada para trazar los primeros lineamientos de su visita al país andino.

Este encuentro institucional es apenas el prólogo de una importante y extensa agenda. Durante su estadía, el líder de la Iglesia Católica intercalará las reuniones del más alto nivel político con actividades puramente religiosas y mesas de diálogo con diversos sectores de la sociedad civil, buscando replicar el perfil que mostró durante su paso por Buenos Aires y Córdoba.







