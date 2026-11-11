Horror: encontraron a un bebé de 11 meses enterrado dentro de una jaula para perros

La desaparición de Koah Sharp, un bebé de apenas 11 meses, movilizó a decenas de socorristas en el condado de Lexington, Carolina del Sur, en Estados Unidos. El pequeño había desaparecido mientras su abuela paterna realizaba una diligencia y se encontraba bajo el cuidado de su padre, Michael Comer, de 25 años.

La búsqueda se extendió durante horas y reunió a casi 100 integrantes de los equipos de emergencia, que recorrieron el campo y los alrededores de la vivienda familiar con el objetivo de encontrar al niño. La descripción difundida para orientar el operativo identificaba a Koah como un "niño brillante con cabello rubio rojizo".

Después de un día completo de rastrillajes, las autoridades detectaron un sector de tierra removida cerca de la casa del abuelo del bebé. Esa irregularidad llamó la atención de los investigadores, que comenzaron a excavar en el lugar. Lo que encontraron fue una escena estremecedora: el pequeño estaba enterrado vivo dentro de una jaula para perros envuelta en una toalla, a unos 30 centímetros por debajo de la superficie.

Según informó la policía, Koah todavía estaba con vida y se aferraba a ella cuando fue rescatado. El hallazgo puso fin a una búsqueda marcada por la incertidumbre y permitió que los equipos de emergencia trasladaran al bebé a un hospital.

El comandante policial del condado de Lexington, Jay Koon, habló sobre el resultado del operativo durante una conferencia de prensa realizada el martes, poco después de que el niño fuera encontrado.

"Ciertamente, Dios es bueno", expresó el jefe policial al referirse al desenlace del procedimiento. También describió la reacción del bebé cuando fue localizado: "Estaba gritando a todo pulmón, lo cual supongo es algo bueno para un bebé".

La jaula estaba enterrada a unos 30 centímetros

Uno de los elementos que las autoridades destacaron al explicar cómo pudo sobrevivir Koah fue la presencia de la toalla que envolvía la jaula. De acuerdo con Koon, ese material probablemente permitió que se formara una bolsa de aire, lo que habría posibilitado que el bebé respirara mientras permanecía bajo tierra.

El jefe policial también indicó que las temperaturas frescas pudieron haber contribuido a que el pequeño resistiera las condiciones en las que fue encontrado. La profundidad a la que estaba enterrada la jaula fue otro de los detalles informados durante la conferencia. Koon explicó que el lugar donde se encontraba el bebé no estaba a gran distancia de la superficie.

"Era poco profundo", comentó. Luego estimó que, una vez que la jaula tocó el suelo, habría quedado cubierta por aproximadamente un pie de tierra, equivalente a unos 30 centímetros desde la parte superior de la jaula hasta la superficie.

El hallazgo se produjo cerca de la vivienda del abuelo de Koah, en el condado de Lexington, al oeste de Columbia. Los investigadores llegaron hasta ese sector después de revisar la casa y advertir determinadas circunstancias que los llevaron a ampliar las tareas de búsqueda en los alrededores.

Las primeras pistas y la desaparición del padre

Antes de encontrar al bebé, los agentes habían registrado la vivienda del abuelo. Allí observaron que las puertas estaban abiertas y que había pertenencias del niño en el interior. Sin embargo, no encontraron ni a Koah ni a su padre, Michael Comer.

La ausencia de ambos llevó a profundizar las averiguaciones. Mientras continuaba el operativo de búsqueda, las autoridades analizaron también registros de cámaras de vigilancia de distintos comercios de la zona. Según explicó Jay Koon, los videos mostraron a Comer durante la tarde del lunes, pero sin el bebé. Esa información se incorporó a las tareas de investigación que permitieron reconstruir parte de los movimientos del padre después de que el pequeño desapareciera.

Comer fue localizado el lunes por la noche y quedó arrestado. El jefe policial explicó que las autoridades habían comenzado a investigar lo ocurrido desde el momento en que se advirtió que el niño no estaba bajo el cuidado de las personas que debían hacerse cargo de él.

La secuencia familiar previa a la desaparición también fue detallada por la policía. Koah estaba al cuidado de su abuela paterna, quien necesitó salir para realizar una diligencia y dejó al bebé con su hijo. Según Koon, otro cuidador se encontraba en camino para hacerse cargo del pequeño.

Sin embargo, cuando esa persona llegó, tanto el padre como el niño habían desaparecido.

"Para cuando el cuidador llegó, Michael ya no estaba, y Koah tampoco", explicó el comandante policial.

El padre fue arrestado y podrían sumarse nuevos cargos

Michael Comer, de 25 años, fue arrestado después de que las autoridades lo localizaran el lunes por la noche. Jay Koon informó que el hombre permanecía detenido sin derecho a fianza por un cargo de robo.

El jefe policial aclaró que los investigadores estaban trabajando junto con los fiscales para determinar y confirmar posibles cargos adicionales vinculados con el caso. Hasta el momento, no se habían difundido precisiones sobre cuáles podrían ser esas nuevas imputaciones.

Tampoco se sabía si Comer contaba con representación legal. No se pudo encontrar un número de teléfono para contactarlo y solicitar su versión de los hechos. Por su parte, The Associated Press envió correos electrónicos al defensor público y a los fiscales en busca de información.

La investigación también incorporó antecedentes relacionados con situaciones de violencia doméstica que involucraron a los padres de Koah. Koon señaló que ambos habían atravesado algunas situaciones de ese tipo y se refirió al impacto que estos conflictos pueden tener sobre los menores.

"Los niños a veces quedan atrapados en medio", manifestó el jefe policial. Los registros judiciales del condado de Lexington consignan, además, antecedentes penales de Comer. En octubre había sido condenado a libertad condicional, luego de declararse culpable de violencia doméstica y de cargos por alteración agravada del orden público, relacionados con un arresto ocurrido en julio.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, los fiscales retiraron un cargo por armas. Estos antecedentes fueron mencionados en el contexto de la investigación sobre la desaparición y el hallazgo del bebé.

El rescate y la incertidumbre sobre su estado de salud

Después de ser liberado de la jaula y retirado de la tierra, Koah fue trasladado a un hospital. Sin embargo, las autoridades no habían proporcionado información sobre su estado de salud ni sobre las consecuencias que pudo haber tenido el tiempo que permaneció enterrado.

La noticia del rescate generó alivio entre los familiares que aguardaban novedades sobre el paradero del pequeño. Amber Hammond, tía abuela de Koah, estuvo presente cuando los equipos lograron liberarlo de la jaula y relató a The Associated Press el impacto que significó conocer que había sido encontrado con vida.

"Estamos mejor ahora que sabemos que Koah está a salvo", expresó durante una entrevista.

El operativo había involucrado a casi 100 socorristas, que participaron de los rastrillajes y de las tareas destinadas a localizar al bebé. La búsqueda concluyó cuando los investigadores identificaron la tierra removida y comenzaron a excavar en las inmediaciones de la casa del abuelo.