El petróleo se desploma hasta un 12% y los mercados reaccionan ante posible acuerdo de paz

Los precios internacionales del petróleo registraron este miércoles una caída abrupta de hasta casi un 12%, en un escenario marcado por las crecientes expectativas de un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán en el conflicto bélico en Medio Oriente. Este giro en las proyecciones geopolíticas impactó de manera directa en los mercados energéticos, llevando las cotizaciones del crudo por debajo de los 100 dólares por barril.

El retroceso se produce luego de varias jornadas en las que los valores se mantenían en alza, con niveles cercanos a los US$110, impulsados por la persistencia de tensiones diplomáticas y el temor a una ruptura del alto al fuego vigente. Sin embargo, la posibilidad concreta de un entendimiento entre las partes revirtió la tendencia y generó una fuerte corrección en los precios.

Referencias internacionales

Las dos principales referencias del mercado petrolero reflejaron con claridad este cambio de escenario. Por un lado, el Brent, utilizado como referencia en Europa, cayó durante la jornada un 10,23%, ubicándose en torno a los 98 dólares por barril.

En paralelo, el crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, mostró una caída aún más pronunciada, del 11,93%, con cotizaciones cercanas a los 90 dólares por barril.

Estos movimientos reflejan el impacto inmediato que tienen las expectativas geopolíticas sobre el mercado energético, especialmente cuando involucran regiones estratégicas para el suministro global de petróleo.

Entre los datos técnicos más relevantes se destacan:

Brent: caída del 10,23%, en torno a los 98 dólares por barril.

caída del 10,23%, en torno a los 98 dólares por barril. WTI: descenso del 11,93%, cerca de los 90 dólares por barril.

descenso del 11,93%, cerca de los 90 dólares por barril. Cotización previa: niveles cercanos a los US$110.

Posible acuerdo y reapertura del estrecho de Ormuz

La corrección en el valor del crudo está directamente vinculada a las crecientes posibilidades de la firma de un memorando entre las autoridades estadounidenses e iraníes, que permita alcanzar una paz duradera y poner fin al conflicto armado en Medio Oriente.

Uno de los elementos centrales de este posible acuerdo es la reapertura del estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el tránsito de petróleo a nivel global. La garantía de libre circulación por esta vía representa un factor determinante para la estabilidad del suministro, lo que explica la reacción inmediata de los mercados.

La expectativa de que se consolide este entendimiento generó un cambio en las perspectivas de riesgo, reduciendo la presión sobre los precios del crudo y favoreciendo una normalización en las cotizaciones.

Reacción positiva de los mercados globales

En paralelo a la caída del petróleo, los mercados bursátiles internacionales mostraron una recuperación generalizada, impulsada por el mismo contexto de distensión geopolítica.

En Europa, los principales índices registraron subas significativas:

Euro Stoxx 50: +2,5%.

+2,5%. Ibex 35 (España): +2,4%, superando los 18.100 puntos.

+2,4%, superando los 18.100 puntos. París: +2,7%.

+2,7%. Fráncfort: +2,16%.

+2,16%. Milán: +1,9%.

+1,9%. Londres: +2,18%.

La tendencia alcista también se replicó en Asia, donde los mercados cerraron en terreno positivo:

Tokio: +0,38%.

+0,38%. Hong Kong: +1,2%.

+1,2%. Seúl: +6,45%.

+6,45%. Shanghái: +1,17%.

Este comportamiento refleja cómo las expectativas de estabilidad en una región clave para la energía global pueden traducirse rápidamente en confianza para los inversores.

El gas europeo también acompaña la tendencia

El impacto del nuevo escenario no se limitó al petróleo. El precio del gas europeo también registró una desaceleración significativa, con una caída del 8%.

En este contexto, el contrato de futuros TTF holandés, considerado la referencia en Europa, descendió hasta los 43 euros por megavatio hora. Esta baja se alinea con la expectativa de una mayor estabilidad en el suministro energético, en línea con la posible resolución del conflicto.

Entre los puntos destacados:

Gas europeo: caída del 8%.

caída del 8%. TTF holandés: 43 euros por megavatio hora.

El desplome del petróleo y la recuperación de los mercados reflejan un cambio de expectativas en torno al conflicto en Medio Oriente. La posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, junto con la reapertura del estrecho de Ormuz, introduce un nuevo escenario que impacta de manera directa en los precios de la energía y en el comportamiento de los inversores.