El presidente de Líbano viaja a Estados Unidos para reunirse con Trump en busca de una tregua con Israel

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, viajará a Washington para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de avanzar en las negociaciones para consolidar una tregua con Israel y reducir la tensión en la frontera sur libanesa.

Según informó la Presidencia del Líbano, ambos mandatarios mantendrán una cumbre en la Casa Blanca, donde también participarán funcionarios estadounidenses para analizar la situación de seguridad en la región.

"Se celebrará una cumbre libanesa-estadounidense en la Casa Blanca, y el presidente Aoun sostendrá reuniones y consultas con varios responsables estadounidenses para abordar la situación en el Líbano y las vías posibles para consolidar el alto el fuego", señaló el comunicado oficial.

Los temas que estarán sobre la mesa

Durante el encuentro, las autoridades debatirán distintos aspectos vinculados al conflicto entre Líbano e Israel, entre ellos:

La consolidación del alto el fuego.

El restablecimiento de la seguridad en el sur del Líbano.

La retirada de las fuerzas israelíes de las zonas ocupadas.

El fortalecimiento de la presencia del Estado libanés en todo el territorio.

Desde Beirut sostienen que las sucesivas prórrogas del alto el fuego no lograron frenar completamente los enfrentamientos ni garantizar el regreso seguro de miles de desplazados.

Las autoridades libanesas también denunciaron que Israel continuó realizando bombardeos, incursiones militares y operaciones que provocaron la destrucción de viviendas en distintas localidades del sur del país.

Crece la tensión en Medio Oriente

La reunión entre Aoun y Trump coincide con un nuevo aumento de la tensión en la región.

Este sábado, Kuwait denunció ataques iraníes contra una instalación petrolera y una planta de tratamiento de agua y electricidad. El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó la ofensiva como parte de una "estrategia hostil sistemática" y advirtió sobre el riesgo que representa para la infraestructura crítica del país.

A su vez, la Compañía Nacional de Kuwait informó que uno de sus complejos petroleros estratégicos sufrió importantes daños materiales tras el impacto de proyectiles.

En paralelo, Estados Unidos e Irán volvieron a intercambiar ataques contra infraestructura estratégica y objetivos militares, profundizando la crisis en torno al estrecho de Ormuz y elevando la preocupación internacional por una posible expansión del conflicto.

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