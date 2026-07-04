El terremoto en Venezuela ya dejó 2.954 muertos y más de 16.500 heridos

El Gobierno de Venezuela confirmó este sábado que el saldo de los terremotos registrados el pasado 24 de junio ascendió a 2.954 personas fallecidas y 16.592 heridas, en lo que ya es considerado el desastre sísmico más grave que atravesó el país en el último siglo.

El nuevo balance oficial también da cuenta de unas 16.000 personas que perdieron sus viviendas, mientras que 856 edificios sufrieron distintos niveles de daños estructurales, de acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Comunicaciones.

Los mayores daños se concentraron en el estado La Guaira, donde el doble terremoto provocó el colapso de numerosas edificaciones y severas afectaciones en la infraestructura pública y los servicios básicos.

Dos fuertes sismos y cientos de réplicas

Los movimientos telúricos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con pocos minutos de diferencia y causaron importantes daños en Caracas y otros seis estados del norte venezolano.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que desde el inicio de la emergencia fueron rescatadas 6.462 personas y que al menos 190 estructuras colapsaron completamente.

Asimismo, detalló que en las tareas de asistencia participan 3.281 rescatistas internacionales junto con 26.984 voluntarios, quienes continúan con la búsqueda de posibles sobrevivientes y la remoción de escombros.

Rodríguez también confirmó que, desde el 24 de junio, se registraron 942 réplicas, situación que complica las labores de rescate y representa un riesgo permanente para quienes trabajan en las zonas afectadas.

Continúa la búsqueda de desaparecidos

Las autoridades mantienen habilitada una línea telefónica y una plataforma digital para recibir reportes de personas desaparecidas, aunque todavía no difundieron una actualización del número oficial.

El último informe disponible, publicado el 25 de junio, reportaba 157 personas desaparecidas.

En paralelo, la dirigente opositora María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, impulsó una plataforma desarrollada junto a organizaciones civiles para centralizar las denuncias de familiares y facilitar la localización de personas cuyo paradero aún se desconoce.

El desastre más grave en un siglo

Los recientes terremotos ya son considerados el episodio sísmico más letal registrado en Venezuela en los últimos cien años.

Hasta ahora, el antecedente más grave era el terremoto ocurrido en julio de 1967, cerca de Caracas, que dejó 245 muertos, miles de heridos y cuantiosos daños materiales.

A diez días de la tragedia, el país continúa evaluando el impacto sobre viviendas, infraestructura y servicios públicos, mientras avanzan las tareas de limpieza y reconstrucción. Sin embargo, los equipos de rescate reconocen que, con el paso del tiempo, disminuyen las posibilidades de encontrar personas con vida entre los escombros.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.