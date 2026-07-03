El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció este viernes que las fuerzas de su país concluyeron la "completa liberación" de la República Popular de Lugansk, una región ucraniana ubicada en el Donbás, zona que además incluye a la provincia de Donetsk.

El anuncio fue realizado durante una reunión celebrada en uno de los puestos de mando temporal del grupo de fuerza conjunta combinada, escenario desde el cual el mandatario ruso se refirió al desarrollo de las operaciones militares y al cumplimiento de los objetivos establecidos por la estructura de mando de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa.

En su intervención, Putin sostuvo que las unidades militares continúan actuando de acuerdo con la planificación elaborada por el Estado Mayor General, al tiempo que confirmó que la situación en Lugansk representa, según sus declaraciones, un objetivo ya alcanzado.

Las declaraciones de Vladimir Putin

Durante la reunión, el presidente ruso expresó que las fuerzas bajo su mando mantienen el cumplimiento de las tareas previstas dentro del esquema operativo diseñado por la conducción militar.

En ese contexto, afirmó:

"Tomo nota de que las unidades y formaciones del grupo de fuerza conjunta combinada están cumpliendo sus misiones de conformidad con el plan operativo elaborado por el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas (de la Federación Rusa)".

A continuación, realizó el anuncio central de su mensaje:

"La completa liberación de la República Popular de Lugansk fue concluida recientemente".

Las declaraciones fueron pronunciadas en el marco de una reunión desarrollada en uno de los puestos de mando temporal del grupo de fuerza conjunta combinada, desde donde el mandatario evaluó el desarrollo de las operaciones militares.

Las operaciones continúan en otros territorios

Además del anuncio referido a Lugansk, Putin indicó que las acciones militares no han finalizado en otras zonas involucradas en el conflicto.

Según manifestó, la eliminación de las formaciones militares ucranianas continúa desarrollándose en distintos territorios.

En concreto, señaló que las operaciones siguen en:

República Popular de Donetsk.

Región de Zaporiyia.

Región de Jersón.

De acuerdo con las palabras del presidente ruso, las fuerzas continúan desplegadas en esas áreas como parte de las misiones asignadas dentro del plan operativo elaborado por el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa.

El marco del anuncio

El mensaje fue difundido este viernes durante una reunión realizada en uno de los puestos de mando temporal del grupo de fuerza conjunta combinada, un ámbito desde el cual Putin se refirió tanto al avance de las operaciones como al desempeño de las unidades militares.

En ese escenario, el mandatario destacó que las fuerzas rusas están ejecutando las tareas previstas conforme al plan operativo diseñado por el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, presentación que precedió al anuncio sobre la situación de Lugansk.

La declaración vinculó el cumplimiento de las misiones militares con la afirmación de que la "completa liberación" de la República Popular de Lugansk ya fue alcanzada, mientras indicó que las operaciones continúan desarrollándose en otros territorios mencionados durante su intervención.

Datos principales del anuncio

Puntos destacados de las declaraciones oficiales:

Vladimir Putin anunció la "completa liberación" de la República Popular de Lugansk .

anunció la . Indicó que el anuncio fue realizado durante una reunión en un puesto de mando temporal del grupo de fuerza conjunta combinada .

. Señaló que las unidades militares cumplen sus misiones conforme al plan operativo elaborado por el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa .

. Afirmó que la eliminación de las formaciones militares ucranianas continúa .

. Precisó que las operaciones siguen desarrollándose en: República Popular de Donetsk. Zaporiyia. Jersón.

Recordó que Lugansk es una región ucraniana ubicada en el Donbás, área que además incluye a la provincia de Donetsk.

Las declaraciones del presidente ruso sitúan a Lugansk como el eje principal del anuncio realizado este viernes y presentan, según sus palabras, la conclusión de la "completa liberación" de ese territorio. Al mismo tiempo, el mandatario sostuvo que las operaciones militares continúan en la República Popular de Donetsk, así como en las regiones de Zaporiyia y Jersón, en el marco del plan operativo elaborado por el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa.