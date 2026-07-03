Venezuela elevó a 2.645 la cifra de muertos por los terremotos

El Gobierno de Venezuela elevó el viernes a 2.645 la cifra de fallecidos por los poderosos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio, en tanto todavía se busca localizar a más 35.000 personas, y se anunció la creación de un fondo de 200 millones de dólares para atender a las labores de reconstrucción.

La administración de Delcy Rodríguez informó que 12.666 personas resultaron heridas, 6.462 fueron rescatadas y 15.050 se encuentran sin vivienda.

El balance anterior, divulgado el jueves por la noche, indicaba 2.595 personas muertas y unos 12.400 heridos.

De acuerdo con la información oficial a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, 885 edificios resultaron afectados y, de ellos, 189 quedaron colapsados por los potentes terremotos. Hasta la fecha, se han presentado 890 réplicas.

El parte oficial indica que 86.117 familias fueron atendidas y que hasta el momento se han distribuido 9.486 toneladas de alimentos, 78.478 bolsas de comida y 453.326 litros de agua a las personas afectadas.

Más de 20.900 personas han sido atendidas por los servicios de emergencia y hospitales. En las labores de rescate participan 3.305 rescatistas internacionales y se encuentran desplegados en las áreas afectadas 29.567 efectivos de las fuerzas de seguridad, así como 25.846 voluntarios registrados.

Por su parte, según la última actualización de la plataforma Desaparecidos Terremotos Venezuela, todavía existen 35.564 personas sin contacto y 15.159 localizadas, sobre un total de 50.723 que habían sido reportadas como desaparecidas.

Durante una conferencia de prensa la noche del jueves, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, rechazó que la respuesta de las autoridades a la catástrofe haya sido lenta. Aseguró que durante las primeras 24 horas fueron desplegadas unas 4.000 personas y que ese número creció en los siguientes días.

Delcy Rodríguez anuncia la creación de un fondo de US$ 200 millones

Durante una rueda de prensa internacional efectuada el jueves por la noche, Rodríguez anunció la creación de un fondo inicial equivalente a 200 millones de dólares para hacer frente a las labores de reconstrucción tras el doble terremoto, reportó el diario El Universal.

Según detalló, los recursos provendrán de fondos que se prevén recuperar del FMI. A tales efectos, las autoridades sostuvieron reuniones con representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos y del FMI, con el objetivo de agilizar la liberación y el uso de dichos activos en la reparación de los daños materiales, señala el informe.

Delcy Rodríguez aclaró que pese al duelo nacional de siete días, se mantienen activos los operativos de rescate.

"Decretamos el duelo nacional, pero no hemos cerrado la fase de búsqueda y rescate", precisó Rodríguez.

Requisitos para retirar los cuerpos de las víctimas del doble terremoto en La Guaira

Las autoridades venezolanas establecieron un protocolo para la identificación y entrega de víctimas mortales en la morgue improvisada de la estructura de Los Silos, en el estado La Guaira, habilitada de emergencia tras el doble terremoto que sacudió al país el 24 de junio.

Según estos reportes, únicamente familiares directos pueden ingresar para el reconocimiento.

El proceso se inicia con la verificación fotográfica del cadáver, seguido de la identificación formal, que posteriormente debe ser certificada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), antes de autorizar la entrega del cuerpo.

Las autoridades han señalado además que en caso de que la familia no cuente con recursos para el traslado, se garantiza el servicio de transporte gratuito.