Un buque de guerra ruso fue hundido por drones navales ucranianos en un puerto de Libia, en un ataque ocurrido el domingo y cuya responsabilidad fue reivindicada por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. La operación tuvo como escenario la base naval de Bengasi, en el este del país africano, donde la embarcación se encontraba atracada para abastecerse antes de emprender el regreso a Rusia.

El episodio fue informado inicialmente por el gobierno que controla el este de Libia, que comunicó durante la mañana del domingo que se había producido una explosión en el buque de guerra. De acuerdo con los datos difundidos, la embarcación estaba en la instalación naval para repostar combustible y recibir suministros, una escala previa a su retorno a territorio ruso.

La información sobre el ataque fue ampliada posteriormente por Zelenski, quien confirmó que las fuerzas ucranianas habían llevado adelante una operación con drones navales contra la embarcación. El mandatario presentó el episodio como una acción militar dirigida contra uno de los buques más modernos de la flota rusa y destacó el resultado de la ofensiva.

En un comunicado difundido el lunes, el presidente ucraniano elogió lo que describió como una "ejemplar operación ucraniana en respuesta a la guerra de Rusia". Sus declaraciones incluyeron detalles sobre los medios empleados y los objetivos alcanzados durante el ataque.

An exemplary Ukrainian operation in response to Russia's war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation's steps yesterday and today - the targets we set were achieved. It all took place off the coast of Libya. Our warriors deployed seven Ukrainian-made naval drones. Despite all the enemy's efforts to counter the attack, the Russian corvette Merkury was sunk. It's one of their newest ships, commissioned in 2023, during the full-scale war. A Ka-27 combat helicopter was also destroyed along with the corvette. Our second target was the Russian dry cargo vessel MV ANGARA, which the enemy used to transport weapons. Result: target hit. We continue our operations in designated waters. We are responding to Russia's aggression. We are developing Ukrainian weapons. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026

Siete drones navales contra la corbeta Merkury

Según el relato de Zelenski, Ucrania desplegó siete drones navales para atacar y hundir la corbeta Merkury, identificada por el mandatario como uno de los buques de guerra más modernos de Rusia.

El presidente ucraniano sostuvo que la operación no se limitó a la destrucción de la embarcación. También afirmó que durante el ataque fue destruido un helicóptero de combate Ka-27, otro de los elementos militares que, según su versión, resultaron alcanzados.

Los datos proporcionados por Zelenski permiten reconstruir los principales componentes de la acción reivindicada por Kiev:

Objetivo naval: la corbeta rusa Merkury.

Medios utilizados: siete drones navales ucranianos.

Resultado anunciado: el hundimiento del buque de guerra.

Otro elemento destruido: un helicóptero de combate Ka-27.

Lugar del ataque: la base naval de Bengasi, en Libia.

Momento de la operación: el domingo, mientras la embarcación estaba atracada para recibir combustible y suministros.

La reivindicación ucraniana colocó el ataque en el centro de la atención por haberse desarrollado en una instalación portuaria libia, lejos del territorio de Ucrania y de los escenarios habituales de enfrentamiento entre ambos países.

Zelenski también señaló a un segundo buque ruso

Además de informar sobre el hundimiento de la corbeta Merkury, Zelenski afirmó que la operación alcanzó un segundo barco ruso. El mandatario identificó a esa embarcación como el MV ANGARA, un buque portacontenedores que, según sostuvo, era utilizado para transportar armas.

La mención de este segundo objetivo amplió el alcance de la información difundida por el presidente ucraniano, quien atribuyó a la operación daños sobre dos embarcaciones rusas en el entorno del puerto de Bengasi.

Sin embargo, la situación del segundo buque no quedó completamente aclarada en los reportes disponibles. El Ministerio de Salud de Libia informó que había recibido heridos procedentes de un buque mercante que fue atacado frente a la costa del puerto. Hasta el momento de la información difundida, no estaba claro si esa embarcación mercante mencionada por las autoridades sanitarias era el mismo barco cuya responsabilidad en el ataque fue reivindicada por Ucrania.

La diferencia entre los datos comunicados por las autoridades libias y las declaraciones de Zelenski dejó abierta una incógnita sobre la identificación del buque mercante afectado y la relación entre ese episodio y el ataque anunciado contra el MV ANGARA.

Mientras tanto, Moscú todavía no se había pronunciado sobre el ataque. La ausencia de una respuesta oficial rusa mantenía sin una versión pública de las autoridades del Kremlin los acontecimientos registrados en Bengasi y los daños denunciados por el presidente ucraniano.

Otro carguero ruso había sido atacado en el Golfo de Finlandia

El ataque en Libia se produjo un día después de otro episodio que involucró a un buque de carga ruso. El sábado por la mañana, una embarcación fue alcanzada por un ataque con drones en el este del Golfo de Finlandia.

Se trató del Sparta II, que se dirigía al enclave ruso de Kaliningrado, situado en el mar Báltico, cuando fue atacado.

Las fuerzas de defensa finlandesas afirmaron que Ucrania probablemente estaba detrás de esa acción. Sin embargo, Kiev no realizó comentarios al respecto, por lo que no hubo una reivindicación ucraniana del ataque al Sparta II en la información difundida.

La proximidad temporal entre ambos episodios quedó reflejada en los reportes: primero se produjo el ataque contra el carguero ruso en el Golfo de Finlandia y, al día siguiente, se informó sobre la operación con drones navales en la base de Bengasi, que Zelenski presentó como una acción contra la corbeta Merkury y el MV ANGARA.

Aunque los dos acontecimientos involucraron embarcaciones rusas, las circunstancias y las declaraciones oficiales fueron diferentes. En el caso del Sparta II, las fuerzas finlandesas señalaron una probable responsabilidad ucraniana, pero Kiev no confirmó su participación. En Libia, en cambio, Zelenski reivindicó expresamente la operación y proporcionó detalles sobre los drones utilizados y los objetivos que, según afirmó, fueron destruidos.

La ONU pidió una investigación inmediata e independiente

Los acontecimientos registrados en Bengasi provocaron una reacción de la misión de Naciones Unidas en Libia, que manifestó su "grave preocupación" por los ataques del domingo y reclamó que se lleve adelante una investigación inmediata, independiente y transparente.

La UNSMIL, misión de apoyo de la ONU en Libia, advirtió sobre el riesgo de que el territorio libio quede involucrado en enfrentamientos vinculados con conflictos de otros países.

En un mensaje publicado en la red social X, la misión sostuvo: "Libia no puede permitirse, ni debe convertirse, en un campo de batalla para conflictos extranjeros".

El pronunciamiento de Naciones Unidas puso el foco en las consecuencias que podría tener la utilización de instalaciones y espacios libios para operaciones relacionadas con enfrentamientos internacionales. Por ese motivo, la misión no solo expresó su preocupación por los ataques, sino que también exigió esclarecer lo ocurrido mediante una investigación que garantice independencia y transparencia.

La situación reunía así distintas dimensiones: la reivindicación ucraniana del hundimiento de una corbeta rusa, la denuncia de un segundo barco alcanzado, el reporte libio sobre heridos procedentes de una embarcación mercante y la falta de una respuesta oficial de Moscú.

A esos elementos se sumó el reclamo de Naciones Unidas para que los hechos sean investigados y para evitar que Libia se transforme en escenario de conflictos extranjeros.

Mientras Zelenski destacó la operación como una respuesta a la guerra de Rusia, la identificación del buque mercante que dejó heridos y el alcance total de los daños denunciados permanecían entre los aspectos que todavía requerían aclaración.